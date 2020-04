Patrick Radden Keefe: ”Jag ville skildra det politiska våldets romantiska lockelse – utan att själv romantisera”

Patrick Radden Keefes ”Säg inget” är den mest fängslande reportagebok jag har läst det senaste året. Det är berättelsen om en ung kvinna som kidnappas i Belfast 1972, under de våldsamma år som för evigt är kända som ”the troubles” i Nordirland. Men boken handlar inte bara om våldets Belfast, utan om människans natur, om politisk idealism som går alldeles snett, om hur våld förvränger både offer och förövare, om de omständigheter som krävs för att vi ska vilja ta kål på våra egna grannar.

När vi träffas i New York i början av det här året är staden fortfarande öppen.

Han föreslår att vi ses på stadsbiblioteket, den klassiska byggnaden på femte avenyn, där det finns ett avspänt litet fik som är bra för intervjuer. Dessutom är det nära till tågstationen Grand Central, dit han pendlar sedan han flyttade ut till villaförorten Westchester med fru och två barn. Det är ingen självklar adress för den här stadens författare, ett kluster av välbärgade villaförorter där tandläkare kör Audi – New Yorks Täby. Men det går att föreställa sig Patrick Radden Keefe i Westchester. Han är prydligt klädd, artig, en rejäl person som kommer i tid och svarar direkt på mejl.

Hans reportage skildrar mörkare världar: Mexikos drogkarteller, opioidkrisen i USA, masskjutningar på skolor. I hans nya, hyllade reportagebok ”Säg inget” skildras våldet, drömmarna och tragedierna som präglade Belfast under det tre decennier långa inbördeskriget då omkring 4.000 personer dog. Nu kommer den på svenska.

Foto: Pontus Höök

Efter fyra års research skrev han till slut klart denna berättelse om politiskt våld, bittra minnen och sönderslitna familjer medan han var huserad i en renässansvilla vid Comosjön i Norditalien, på Rockefeller Foundations prestigefulla fellowship.

– Det var en absurd kontrast mot den naturliga skönheten, att jag ägnade 18 timmar om dagen åt att skriva om tortyr. Men jag har nog aldrig varit mer fokuserad. Inte så mycket för omgivningen som för det faktum att det var första gången sen vi fick barn som jag var utan dem, säger han.

”Säg inget” blev hans internationella genombrott. Boken tilldelades det prestigefulla Orwellpriset förra året och New York Times listade den som en av årets fem bästa reportageböcker. Harvard-historikern Maya Jasanoff kallar den ”samtidshistoria när den är som bäst”.

Jag köpte ”Säg inget” omedelbart när den kom ut på engelska, för att alla jag känner sade att den var oförglömlig. Men det dröjde innan jag faktiskt läste den. Jag var inte säker på att det mitt liv mest av allt behövde var en berättelse om tortyr och kidnappningar i Belfasts 1970-tal, och jag oroade mig lite över paketeringen som rafflande true crime, en genre jag utvecklat en mild allergi mot efter femtusen poddar med samma berättartekniska knep. Men när jag väl började läsa slukades jag omedelbart.

Patrick Radden Keefe Författare och journalist, bosatt i Westchester utanför New York. Utbildad på Columbia University, Cambridge University, London School of Economics och Yale Law School. Fast medarbetare på The New Yorker. Tilldelades 2014 USA:s National Magazine Award för ett reportage om masskjutningar. Har även tilldelats Guggenheim Fellowship och Rockefeller Foundation’s Fellowship. Aktuell med boken ”Säg inget – en sann historia om mord och terror på Nordirland” som tilldelades Orwellpriset och National Book Critics Circle Award för bästa fackbok 2019, och som ges ut på svenska på Albert Bonniers förlag i översättning av Bengt Ohlsson. Visa mer

Mot bokens slut visar det sig, liksom i förbifarten, att han lyckats lösa ett av de mest kontroversiella mordfallen i Nordirlands moderna historia.

– Det som oroade mig med boken var just att den inte tillhör någon traditionell kategori, att den skulle falla mellan stolarna. De som förväntade sig true crime skulle slänga ifrån sig boken för att det var alldeles för mycket politisk historia, medan den som ville ha en renodlad historiebok skulle bli frustrerad av alla personporträtt.

Ett motto som upprepas av många i boken är ”peace through silence”, att fred bara kan skipas genom att inte tala om problemen. För en journalist låter det kanske som ett dödsdömt projekt att skriva en muntlig historia om våldet i en stad präglad av en världsberömd tystnadskultur. Men Radden Keefe lyckas sakta men säkert få intervjupersonerna att öppna dörren, sjunka ner i vardagsrumssoffan och berätta allt.

– Jag tror att det handlar om tid och tålamod, att inte bara dyka upp en eftermiddag för några snabba citat, utan att jag faktiskt återvände gång på gång. Processen tog fyra år och sju resor till Belfast och jag lärde mig väldigt mycket nytt under arbetets gång. Tidigare var min metod under intervjuer att försöka sudda ut skillnaden mellan mig och den jag pratade med. Jag imiterade språk och gester, försökte liksom smälta ihop med dem. Men jag har lärt mig att det inte alltid är det som bygger förtroende, säger han och fortsätter:

– Du har kanske sett filmen om Truman Capote, med Philip Seymour Hoffman? Där blir det så tydligt att Capote var en fullkomlig outsider när han reste till Kansas och skrev ”In cold blood”, men han bejakade just det som gjorde honom annorlunda. Han bekräftade säkert alla klichébilderna i Kansas av en besvärlig New York-intellektuell, men det var just det som fick dem att släppa garden och berätta allt.

Det ironiska med en bok om irländsk tystnadskultur är att intervjupersonerna, när de väl börjar prata, inte bara är öppenhjärtiga utan också extremt välartikulerade. Poesin verkar gömma sig i varje citat, det sjunger om sidorna.

Bokens titel är hämtad från en dikt av Seamus Heaney, som handlar just om den mur av tystnad som uppstod efter våldsamheterna. Samtidigt finns förstås få kulturer i världen som gett oss fler oförglömliga röster än den irländska, oavsett om det gäller musik, poesi eller teater.

– Det finns gott om människor som gör extraordinära saker i livet men som inte kan artikulera varför. Sport är det mest uppenbara exemplet. Du kan se någon som beter sig som Mozart på spelplanen, men när du frågar efteråt hur de lyckades vinna kommer det bara klichéer: ”Jag gav verkligen allt.” Men många jag intervjuade hade ett nästan litterärt förhållande till sina egna tragedier. De kunde artikulera sina trauman med ord jag aldrig själv skulle ha kunnat föreställa mig.

Han tror att den irländska kulturens språkkänsla till viss del bottnar i en klassisk dynamik, där ett förtryckt folk anammar förtryckarens språk och förvandlar det till en egen konstform – som svarta har gjort i USA, eller som i Paris höghusförorter där migranter från tidigare franska kolonier förnyar modersmålet.

– Irländare använder engelskan nästan som en subversiv remix, där de vänder ut och in på ett språk som prackades på dem under koloniala förhållanden. Folk i Belfast kan recitera Seamus Heaney utantill på ett sätt som aldrig händer med poeter här. Man hör inte vanliga amerikaner på en bar recitera Walt Whitman.

Radden Keefes reportage har en mästerlig förmåga att få läsaren att känna empati för krångliga och djupt problematiska personer. 2014 tilldelades han USA:s National Magazine Award för en artikel där han beskrev ett mord utifrån tre personers vitt skilda perspektiv. Även i ”Säg inget” lyckas han svepa med sig läsaren in i karaktärernas liv så att vi förstår dem som hela människor, känner sympati för dem och lider med dem efteråt.

Särskilt svårt är det att släppa berättelsen om Dolours Price, en ung idealist som lockas in i IRA, först övertygad om att ickevåld är den enda metoden, inspirerad av medborgarrättsrörelsen i USA. Men efter hand slukas hon upp av våldsamheterna och på ålderns höst börjar hon tvivla på det våld hon brukade.

Om bokens första hälft bitvis är rusig av adrenalin, som början på en Hollywoodfilm om ett rockband, är den andra hälften desto mer sorgsen, full av ambivalens, tvivel, bitterhet, ånger och grumliga minnen.

– Utmaningen var att skildra den romantiska lockelse de kände för det politiska våldet, utan att själv romantisera. Jag ville inte blunda för orsakerna till att unga lockas till våldsam radikalism, men var mån om att även visa baksmällan efteråt. Vad händer med en martyr som faktiskt överlever?

I dagens offentliga debattklimat kan det vara riskabelt att presentera den sortens moraliska gråzoner, att beskriva människor med både goda och onda sidor. På vägen till intervjun läser jag att författaren Yuval Noah Harari länge hade mottot ”omfamna moralisk tvetydighet” vid sitt skrivbord. Men han plockade nyligen ner lappen, för att ”det var för tvetydigt”. Det känns symboliskt för en tid där det offentliga samtalet präglas av bergsäkra utlåtanden på sociala medier.

– Jo, vi lever väl i en tid där många blir alldeles berusade av det moraliskt glasklara. Mycket av vårt offentliga samtal är svartvitt. Som journalist är jag mer attraherad av det moraliskt grumliga. Personerna i boken var inte psykopater, utan vanliga personer som du och jag. Men de levde under omständigheter som var så extrema att det slutade med att de utförde handlingar som vi aldrig skulle kunna föreställa oss. Det vill jag skildra.

I slutet av boken skriver Radden Keefe om ”fredens spöken”. Decennierna av våldsamheter har satt djupa spår även i dagens Nordirland. I en undersökning 2008 sade 39 procent av befolkningen att de haft traumatiska erfarenheter under ”the troubles”. I dag har Nordirland högst andel invånare med psykiska problem i Storbritannien. De har även högre siffror för självmord, alkoholism och konsumtion av antidepressiv medicin än resten av landet.

I en scen mot slutet av boken får vi följa hur Michael McConville, en av sönerna till Jean McConville, den mördade mamman som utgör bokens kärnberättelse, hoppar in i en taxi och ser att chauffören är en av de män som kidnappade hans mamma för många år sedan. Kvar hängande i luften blir frågan om hur det går att leva fredligt i en sådan miljö, där offer och förövare fortfarande möts på gatorna. Under brexitförhandlingarna förra året kom en rad oroande rapporter från Nordirland om nya våldsincidenter.

Tror du att brexit ökat risken för att våldet återvänder?

– Jag tror det finns en sådan risk, men det kommer att vara isolerade fall här och där, inte alls som tidigare. De förhållandena finns helt enkelt inte kvar. Det finns fortfarande en spänning, men den där scenen med Michael i taxin är ganska talande. Han startar inte bråk med mannen. Han säger ingenting.

Läs fler texter av Martin Gelin till exempel intervjun med Susan Orlean: Kriser kan fungera som ett frö för en förnyelseprocess