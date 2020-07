Patton Oswalt: Tänk om serien medverkade till mer fokus på brottsoffer och utredare

När Michelle McNamara plötsligt gick bort 2016 vid 47 års ålder var hon mitt uppe i arbetet med true crime-boken ”I'll be gone in the dark” som handlar om jakten på den okända seriemördare som härjade i Kalifornien under 70- och 80-talen. Hennes make, ståuppkomikern och skådespelaren Patton Oswalt, såg till att boken hamnade på bokdiskarna 2018. Bara två månader senare kunde den då 72-åriga Joseph James DeAngelo gripas. Förra veckan erkände han 13 mord. Liz Garbus HBO-serie ”I'll be gone in the dark” bygger på McNamaras bästsäljare.

Hur var det för dig att se serien ”I'll be gone in the dark”?

– Bitterljuvt och väldigt känslosamt. Jag orkade bara se fyra av de sex avsnitten innan sorgen helt tog överhanden. Serien påminner mig också om Michelles enastående fantasi och förmåga att känna empati med andra människors lidande. Och det är förstås en komplimang till Liz Garbus som inte bara lyckades gjuta liv i Michelle utan också i hela det här fallet och den där tiden då de hemska brotten ägde rum, säger Patton Oswalt i en virtuell intervju med DN.

Vad hoppas du att publiken ska ta med sig från serien?

– Det vore fint om serien kunde medverka till att vi börjar fokusera mer på brottsoffer, överlevare och utredare än på gärningspersoner. Ofta framställs seriemördare som ett slags spännande och mörka antihjältar, men den verkliga anledningen till att de tar livet av andra är att de är trista och tråkiga.

Varför blev Michelle McNamara så besatt av att lösa fallet med ”Golden State killer”?

– En förklaring var ett olöst mord på en ung kvinna i Michelles bostadskvarter som gnagde i henne sedan uppväxten. Men hon är också en historieberättare som ville få världen att gå ihop. Hon triggades igång av fallet med ”Golden State killer” eftersom det hade pågått så länge, att det fanns så många bevis och ledtrådar att nysta i. Drömmen om att kunna lösa fallet tillsammans med andra likasinnade blev svårt beroendeframkallande.

Hur förklarar du populärkulturens fascination av true crime?

– Jag tror att det kommer ur alla upplevda orättvisor att folk kommer undan och det så många obesvarade frågor kring hemskheter i världen. True crime-berättelser som får en lösning ger en känsla av rättvisa och att det finns någon slags förnuft som styr världen.

Hur reagerade du när ”Golden State killer” greps 2018?

– Precis som med serien var det bitterljuva känslor. Jag blev väldigt glad över att offren och de överlevande äntligen fick någon sorts upprättelse och i bästa fall ett slags frid. Samtidigt hade jag velat att Michelle skulle ha varit med och få uppleva detta. Tv-serien gjorde att jag fattade magnituden av de ansträngningar och uppoffringar hon gjorde.

Det sägs att hennes arbete bidrog till att gripa seriemördaren – vilken är din uppfattning?

– Jag kan egentligen inte bedöma detta. Men det är ju tragikomiskt när en av utredarna säger i serien att Michelle ”inte hade ett dyft med gripandet av ’Golden State killer’ att göra”. Och ändå var det Michelle som myntade namnet, haha. Andra poliser jag pratat med menar att hennes insatser faktiskt var avgörande. Om inte annat för att hon komma in med ny energi och friska ögon och bidrog till att göra ett kallt fall hett igen. Men Michelle gjorde förstås inte detta ensam. Att fånga in en mördare är alltid ett lagarbete.

”I'll be gone in the dark” går att strömma på HBO Nordic. Nya avsnitt på måndagar.

Fakta. Patton Oswalt Född 1969 i Portsmouth, Virginia. Amerikansk ståuppkomiker och skådespelare. Gift med författaren och journalisten Michelle McNamara från 2005 fram till hennes död 2016. Slog igenom som Spence i komedin ”Kungen av Queens” och gjorde Remys röst i den animerade Pixarfilmen ”Ratatouille”. Film och tv-roller i urval: ”Veronica Mars” (2019) ”Veep” (2015) ”BoJack horseman” (2014) ”Justified” (2013) ”Young adult” (2011) ”United States of Tara” (2009) ”Ratatouille” (2007) ”Kungen av Queens” (1998) Visa mer

