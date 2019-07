Paul Hansen tipsar om fem fantastiska böcker om krigets konsekvenser

”På Västfronten intet nytt”

Erich Maria Remarque

Massolit Pocket

Det är lätt att förstå varför nazisterna brände denna, för dem så farliga bok. Om någon författare lyckats beskriva hur krig förvrider människors sinnen var det Erich Maria Remarque. Scenen när Paul Bäumer just har dödat en ”fiende” och försöker be den döde om förlåtelse är oförglömlig.

”Jag ser att du är en man precis som jag. /../ Så länge jag inte vet hans namn, kan jag kanske ändå glömma honom, tiden kommer att stryka ut denna bild. Men hans namn är en spik som slås in i mig och aldrig kan dras ur.”

Den här boken var obligatorisk läsning i skolan och jag tackar dåvarande skolsystem för att jag (visserligen suckande och gnällande) tvingades läsa.

Foto: Massolit

”Sleeping with ghosts”

Don McCullin

Aperture

”Don McCullin var i samma stad som oss. Det pågick intensiva strider och han skadades svårt i ryggen. Jag lyckades ta honom till den lilla landningsbanan för att evakueras i vårt flygplan.”

James Lemoyne, som under sex år var korrespondent för New York Times i El Salvador, berättade häromdagen något som jag aldrig hört Don McCullin själv berätta. Lemoyne satte fokus på vilken typ av människa Don McCullin är – en som aldrig sätter fokus på sig själv. Att berätta självcentrerade ”war-stories” är inte Don McCullins stil.

Den här boken är som ett visuellt sommarprat där bilderna, särskilt de från konflikterna på Cypern och i Beirut, förmedlar något som ord aldrig kan. Eller med Don McCullins egna ord: ”Fotografi är inte att se. Det är att känna.”

Foto: Aperture

”Krig, kvinnor och gud: en biografi om Barbro Alving”

Beata Arnborg

Bokförlaget Atlantis

”Every political joke is a tiny revolution” skrev George Orwell.

Nu var ju Barbro Alving inte en politisk reporter. I alla fall inte på papperet.

Men mellan raderna var hon det definitivt och hon drog ofta ner byxorna på despoter med spetsfundiga tangentnedslag. Humorn var hennes signum, vapen och sköld.

Om SS-officeren Adolf Eichmanns rättegång i Jerusalem skrev hon:

”/../ vars livsrum krympt till en genomskinlig bur, 1,40 bred och 1,80 lång, 2,49 hög.”

Beata Arnborgs bok handlar mest om personen Barbro Alving, inte journalisten Bang. Läsaren får en insikt i vem Barbro var, vad som öppnade hennes ögon, de som tolkade världen för så många läsare. En stark kvinna, ständigt plågad av ”prestations – och uppskjutardjävulen”, som blev en stjärna i en värld som mest befolkades av män: krigsjournalistikens. 462 sidor av humor och värme, ära, glädje, ångest och kärlek.

Foto: Atlantis

”The forever war”

Dexter Filkins

Alfred A. Knopf

I en hylla hemmavid ligger min blå t-shirt från slagfältet utanför Mosul med ett runt hål omgivet av en mörkröd fläck i ena axeln. Den får mig att förstå att Dexter Filkins knows his shit.

”Krypskyttarna i Irak var skickliga. De hade rysktillverkade dragunovgevär med stora kikarsikten och långa pipor. /../ de siktade på nacken, på den mjuka delen i mellanrummet mellan hjälmen och den skottsäkra västen”

Dexter Filkins betraktar, rapporterar och skriver en personligt hållen text utan att ställa sig i vägen och fylla berättelsen med sin egen rygg. Kärvt och koncist lyckas han sida upp och sida ner träffa berättelsens mjuka del med en dödligt pricksäker prosa.

”Ett inbördeskrig var på ingående i Irak. /…/ och bevisen började till sist visa sig, som förtvivlat sörjande mödrar”

Foto: Alfred A. Knopf

”In extremis: The life and death of the war correspondent Marie Colvin”

Lindsey Hilsum

Chatto & Windus

Om namnet ”Barbro Alving” skulle översättas engelska skulle det mycket väl kunna stavas: ”Marie Colvin”.

Alkohol, ångest, äregirighet, en originell, stark och framgångsrik kvinna i en mansdominerad värld. Trots utförliga och ibland skämskuddspinsamma beskrivningar av det svarta i Marie Colvins liv, är Lindsey Hilsums bok ett vänporträtt av en komplicerad människa och lysande reporter.

Libyen, Tunisien, Egypten, Gaza, Västbanken. Många är de krigets orter som Marie Colvin rapporterat ifrån. Och som kollega – om än i en långt mycket lägre division – är det med stolthet jag läser om hur hon hanterar dessa ämnen. Nära och helt utan hyperboler. En bok att läsa vare sig man är intresserad av journalistik eller inte.

Håll näsduken till hands.

Foto: Chatto & Windus

Läs mer:

Amina Manzoor tipsar om fem fantastiska böcker om medicinhistoria

Björn Wiman tipsar om fem fantastiska böcker om klimatet