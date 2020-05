Paul McCreesh lägger tjugofem års erfarenhet i ”The fairy queen”

Opera Henry Purcell ”The fairy queen, 1692” PauI McCreesh och ensemblen Gabrieli (Signum/Naxos) Visa mer

I sin bok ”Älskaren och mördaren” (Alba, 1984) talar DN:s Leif Zern om hur frikostigt Shakespeare låter sina gestalter byta roller. Och hur han placerar både dem och publiken i ett tillstånd av oavbruten förvåning och osäkerhet - ”det krisartade tillstånd som underminerar varje sammansmältning mellan personen och rollen, jaget och förklädnaden, livet och scenen.” En dramatiker för alla tider, men kanske särskilt för den tid vi genomlever just nu - där orsakskedjan i det vi är utsatta för inte är fullt synlig.

När Henry Purcell komponerade musik till Shakespeares ”En midsommarnattsdröm” för en teater i London 1692 blev det ”The fairy queen” - ett så kallat ”maskspel” vars sceniska uttryck var än mer förvillande än den elisabetanska teaterns. En form där de talade huvudrollerna rollerna blandades upp med sångare och dansare. Och där pjäsens närhet till en sagoaktig vildmark fick ett eget liv. Besvärjande och magiskt.

Paul McCreesh och hans Gabrieli-ensemble har framfört musiken till ”The fairy queen” under nästan tjugofem års tid. Och alltmer lärt känna dess form, temposkiftningar och underliggande puls. Ett delvis intuitivt arbete eftersom det inte finns en ”urtext” att utgå ifrån. Men resultatet på denna inspelning är livfullt, intagande och bedövande vackert. Med inspiration från den samtida franska barockens stråktekniker hör vi en Purcell vars klanger sällan låtit så rika och vars harmoniska spänningar sällan känts så frilagda.

Men första akten startar i fylla, lek och dans och folkliga refränger. En munterhet som förbereder för andra aktens poetiska förvandling då allt blir fågelsång och svarande ekon innan natten sänker sig och placerar världen i en förtrollande sömn.

Och det är ur denna stillhet som begäret vaknar i den tredje akten. Förkroppsligat av simmande svanar, svävande luftandar och kärlekskranka nymfer som som fyller luften med sånger om de ljuvaste passioner. Men utan att komedin förlorar greppet. Här uttrycks också osminkade sanningar om kärlekens pris, dess bedrägliga spel och svikna löften.

I den fjärde akten har natten jagats iväg av den uppåtstigande solen, ackompanjerad av skinande trumpetklanger. Och det är dags för årstiderna att delta i förvandlandet. Vilket kulminerar i en åldrigt stapplande vinter som följs av sången ”Let me weep, for ever weep”. Med en tragisk skönhet som för tankarna till Purcells mest kända aria - ”Didos klagan”.

I den avslutande femte akten träder Jupiters hustru Juno, kvinnornas beskyddare, in i handlingen. Och proklamerar en kärlek som är fri från plågor och förtryckande band. Hymen, som här är äktenskapets ”tråkiga” gud, jagas på flykten, knäckt av all ”falskhet” som han bevittnat. En kines får dysterheten att skina av glädje. Och sju apor dansar förtjust, hyllande det fria, vilda livet. I denna magnifika finalyra, där pjäsens olika fiktiva nivåer blandas samman, görs varje gryning till en bröllopsdag och varje skymning till en bröllopsnatt.

Bästa spår: ”Act IV” och ”The plaint”

