Pekka Särkiniemi: Vet Region Stockholm hur torra en bokhandlares händer blir under vinterhalvåret?

När DN i förra veckan hörde av sig om en text om hur det är att vara bokhandlare i coronatider hade jag just avbokat en av vårens höjdpunkter i antikvariatet – releasen av Annika Norlins debutnovellsamling ”Jag ser allt du gör”.

Med drygt tvåtusen intresseanmälningar på Facebook hade jag i samråd med Weyler förlag beställt femhundra exemplar. Böckerna var redan på väg. Anton på förlaget var ledsen och berättade att Annika in i det sista velat genomföra eventet på Rönnells, att hon själv inte var rädd för att smittas, men att hon börjat tänka på att andra möjligen kunde drabbas av viruset. Hon var bedrövad, ville absolut inte att vi skulle drabbas ekonomiskt och lovade att göra ett liveframträdande senare i vår när allt lugnat ner sig. Jag blev naturligtvis glad över detta löfte.

Men varje gång jag öppnar mejlkorgen möts jag av ytterligare återbud. Ett annat av vårens affischnamn ställer in på grund av nedsatt immunförsvar, någon vill avvakta utvecklingen. Men de flesta vill ställa in. Det är bara några unga jazzmusiker som spelar barockmusik som fortfarande vill genomföra sin konsert, kanske som en besvärjelse – under barocken härjade ju än värre farsoter.

Egentligen skulle vårt antikvariat under denna förra veckans fredagseftermiddag varit fylld av entusiastiska elever från Beckmans designhögskola, men en ansvarig på skolan har ringt och avbokat elevernas presentation av ett poesiprojekt kring Johan Nordbecks dikter. Det är bara poeten själv man glömt meddela, han dyker upp vid fyrasnåret och köper en bok. Tack gode Gud! Nåja, helt dött på kunder var det inte den fredagen. Däremot hade torsdagens ihärdiga regnande, i kombination med det nya viruset, resulterat i en svårslagen ”all time low”-dagskassa.

Kundtillströmningen hade börjat avta redan veckan dessförinnan, men det har den gjort varje år mot slutet av bokrean. När det kom blott nio personer till den litauiska poeten Ausra Kaziliunaites läsning förstod vi dock att något var på gång. Bara bjudvinet och chipsen borde ha lockat dubbla antalet gäster. Nästa kväll har vänföreningen ett program om Cornelis och Bellman, men stämningen vill inte riktigt infinna sig efter att den kände Bellmanuttolkaren vägrat ta den berömde norske diktaren i hand enligt myndigheternas rekommendationer. En musikant som skulle ha trakterat ett medeltida stränginstrument har stannat hemma för att skydda sin sjuka mor.

Till torsdagens samtal om dokumentärromaner kom tio personer som inte upptäckt att vi, efter ett telefonsamtal från författaren, ställt in evenemanget under eftermiddagen. En köpte boken som vi dukat upp på disken, trettionio blev osålda. Vinbibbarna och chipsen lades i karantän i väntan på ett nytt datum.

Ett slags förspel till covid-19-dramatiken hade utspelat sig två veckor tidigare, då smittan fortfarande ”bara” fanns i Kina. Författaren Leif Holmstrand hade bjudit in två performanceartister till sin bokrelease för att göra ett virusstycke i full skyddsmundering.

De spärrade av scenen med varningstejp och läste om farsoter genom tiderna till elektroniska ljud. När det nya coronaviruset dök upp i verket, efter ebola, drog publiken lite extra på smilbanden. Leif som anlände till releasen med en ordentlig förkylning värjde sig mot alla som ville krama honom. Alla ingredienser fanns där redan då, fast på tryggt avstånd, bortsett från Leifs förkylning.

Jag tänker på det där med att tvätta händerna så att de löddrar i trettio sekunder. Vet Region Stockholm hur torra en antikvariatbokhandlares händer blir under vinterhalvåret av allt papper? Hur det är att slå in julklappar med plåsterlappar på fingertopparna? Även när vi följer tvättråden måste vi ju strax efteråt handskas med böcker som gömmer övervintrande baciller och mumifierade småkryp från 1500-talet och framåt.

Kanske är det humorn, snarare än tvättråden, som kommer att ta oss ur detta. Och kanske är det ett utslag av gudomlig rättvisa att tappet blir marginellt för oss som är vana vid låga kassaflöden. En minskning av dagskassan från tolv till fyra tusen ger knappast utslag på Dow Jones-index. Sjunker gör vi ändå, och efter att ha läst Joseph Conrads ”Lord Jim” lämnar jag inte skeppet i första taget. Med sju lunginflammationer i bagaget ställer jag egna diagnoser, som att bokdamm är bra för mina ärrade lungor.

Och kvar på det sjunkande skeppet kan jag, till skillnad från Lord Jim, rapportera att det fortfarande kommer in en del strökunder utan munskydd. Annika Norlins nya bok med bonuströja går riktigt bra. Dagskassorna har visserligen halverats, men vi får höra att det är värre för många andra boklådor. Sjunker vi inte mer än så här kan klara oss till sommaren, säger vår ekonomiansvarige.

Ett tjugotal nya medlemmar har anslutit sig till vår vänförening, däribland en viss covid-19, som hört att vi arrangerar kulturkvällar i intim miljö där unga och gamla kan mötas. Alla evenemang närmaste tiden är inställda. Efter sommaren planerar vi dock att dra i gång med fler evenemang och kramar än någonsin tidigare.

Dödligheten bland fysiska antikvariat var hög redan innan covid-19. Ja, dödligheten är hög även bland antikvariatbokhandlare. Ingen har ännu överlevt.

