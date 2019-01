Per M: Ett lustmord är aldrig fel

Jag dristade mig härom veckan att i förbigående skriva hur led och urtrött jag är på sakrosankta franska chansonartister (med Serge Gainsbourg som det stora och eviga undantaget).

Jag nämnde bara Piaf och Brassens, men tänkte också på bland andra Chevalier, Bruant, Charles Trenet, Léo Ferré, Jean Ferrat, Claude Nougarro, Renaud, Boby LaPointe, Barbara, Gilbert Bécaud, Yves Montand, Juliette Gréco, Brel och Aznavour (de två sistnämnda förvisso belgare respektive armenier).

Egentligen var det nog dessa artisters platser på inte bara parnassen utan också på cementerade piedestaler jag ledsnat på. Det är lika mycket helgerån i Frankrike att faktiskt inte tårögt älska dem som att här hemma ens antyda att vår Brassens-influerade holländare Cornelis, om än vänsterist, såg det som en oförutsedd och ofrivillig utgift att solidariskt betala skatt.

Men är man så barnslig som jag tycker man att det är kul att svära i kyrkan – och lite ikonoklasm och blasfemi ska väl ovannämnda tåla. Flera av dem tvekade inte själva inför sådant.

Jag ångrar ingenting, som Sparven sjöng.

Nästan ingenting. När det gäller Georges Brassens backar jag, vänligt näpsad av Finn Zetterholm som på sin senaste skiva ”Månens alfabet” med ”Jag har dåligt rykte” fritt, fräckt och övertygande tolkar just Brassens ”La mauvaise réputation”.

Att jag tyckte mig ha genomskådat den franska chansonen är till stor del Claes Erikssons, Galenskaparnas och After Shaves förtjänst (eller fel). När man lyssnat till ”Under en filt i Madrid, ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid …” (av Kjell Brel) med dess sentimentala dragspel kan det aldrig bli vad det har varit.

Precis som The Beatles inte kan hämta sig efter de Monty Python-anknutna Eric Idles och Neil Innes ”mockumentary” om The Rutles, bandet som gjorde ”All you need is cash”.

Och den alltid rättfärdiga och känsliga själen Joan Baez lär ha fallit i (inte glad) gråt när hon hörde hur National Lampoon hånade hennes protestsjungande – ”Pull the trigger, nigger …”.

På samma sätt gav ”This is Spinal Tap” oss ett obarmhärtigt perspektiv på hårdrocken. Kan man bara skruva upp förstärkaren till elva på en tiogradig skala, så finns inga gränser …

Och just nu pågår en parodi, nej, ett intill det perversa underbart lustmord, på svensk pop och rock i SVT:s serie ”Bandet och jag”.

Nej, nästan inga är heliga. Utom förstås Dylan, Neil Young och Lou Reed.

Och, ok då, Georges Brassens.