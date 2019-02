Per M: Frankrike räds inte världens vrede

Det bådar inte gott att Trump och Putin säger upp avtalet om medeldistanskärnvapen, och att också övrig rustningskontroll gradvis tycks upphöra.

Ska jag känna mig trygg i att ingen i alla fall vågar ge sig på Frankrike, och att de radioaktiva vindarna kommer att blåsa åt annat håll?

Landet har hur som helst världens tredje största kärnvapenarsenal efter USA och Ryssland, och har inte underställt Nato denna sin ”Force de frappe”, ”slagkraft”. Förmågan till ”Dissuasion”, ”avskräckning”, är enbart till för Femte republikens försvar.

Som den franske amiralen Pierre Lacoste lakoniskt uttryckte det: ”Amerikanerna och ryssarna kan ödelägga jorden tusenfalt. Frankrike kan bara göra det en enda gång, men det räcker.”

Att fransmännen inte lägger fingrarna emellan vet vi. När president Jacques Chirac 1995 meddelade att Frankrike skulle fortsätta med ett begränsat antal provsprängningar i Moruroa-atollen i Franska Polynesien (men därefter ersätta dem med datorsimuleringar), väckte det vrede i stora delar av världen.

Patetiska protester som när restauranger runt Stureplan hällde ut franska viner i rännstenen hjälpte inte. Min dåvarande chef på Det Stora Illustra Morgonbladet var ändå säker på att det upprörda svenska folkets bojkott av franska viner verkligen sved.

Handelsattachén på ambassaden meddelade mig emellertid att vår konsumtion av från Frankrike importerade våtvaror ”var en droppe i vinhavet”.

Inte heller les fromages påverkar drastiskt handelsutbytet. Men när delikatessdiskarna fåfängt försökte sälja sina franska ostar fick de dumpa priserna. Eftersom jag alltid månat om oskyldiga små franska ysterier och mejerier åt jag under denna period extra mycket fransk ost, till billig penning.

När det gäller att vända opinionen emot sig band Frankrike ännu mer ris kring egen rygg tio år tidigare. Greenpeace-fartyget ”Rainbow Warrior” var på väg till öarna i Moruroa-atollen för att med sin närvaro försöka förhindra provsprängningar. Den franska säkerhetsorganisationen DGSE sänkte fartyget i Aucklands hamn på Nya Zeeland, och en nederländsk fotograf dog på kuppen.

Frankrike mörkade men sanningen kom fram. Försvarsministern Charles Hernu fick avgå. Ovannämnde amiral Lacoste avslöjade emellertid för Le Monde att ordern om attentatet kom från president Mitterand själv, och Lacoste borde ju veta eftersom han då var chef för DGSE.

Inte Frankrikes finaste stund.

En vacker dag kanske krigsherrarna gör allvar av det som Randy Newman ironiskt sjöng i sin ”Political Science”: ”Let’s drop the big one, there’ll be no one left to blame us …”