Per M: Hårdingar dricker riktig mjölk

Fantomen provocerar skurkarna när han i sin civila skepnad Mr Walker beställer mjölk på de skumma barerna i Bengalis huvudstad Morristown, numera Mawitaan.

Nero Wolfes handgångne man Archie Goodwin i Rex Stouts historier bryter mot en av den hårdkokta deckarens huvudregler när han föredrar mjölk framför bourbon.

Jean Renos i grunden varmhjärtade yrkesmördare Léon i Luc Bessons film med samma namn dricker inget annat än mjölk.

Inte jag heller, i stort sett. Men det är relativt få förunnat att i längden tåla den vita våtvaran.

Vetenskapliga studier har visat att somliga människors förmåga att även i vuxen ålder bilda enzymet laktas för att kunna bryta ned mjölksocker genetiskt utvecklades först under järnåldern.

Att alltså inte vara laktosintolerant, att stå pall för färsk mjölk, är dessutom en förmåga främst förbehållen nordeuropéer.

När Den Förfärlige i andra Mosebok lockar med ”landet som flyter av mjölk och honung” (och krävde en gudstjänst som tack) menade Han antagligen att mjölken skulle användas till fermenterade och jästa livsmedel.

Hade den konsumerats spenvarm och obearbetad skulle det utvalda folkets magar kommit i olag.

Inte mitt problem. Jag har andra.

Arlas och Åsens/Skånemejeriers lågpastöriserade ”lantvarianter” och även den från Järna Mejeri går för all del an som nödmjölk. Men egentligen skyr jag all separerad, centrifugerad, homogeniserad, pastöriserad, för masskonsumtion industriellt förstörd mjölk.

Livsmedelsverket och LRF tycker dock att den opastöriserade och härligt feta färskmjölken är för farlig för att säljas i butik i Sverige.

Men, hårdingar dricker riktig mjölk och förbudstider föder bovar. Ett tag hade jag en värmländsk bonde som langare, en sann juverspjuver som i lönn levererade råmjölk (och kalvdans!).

Men inte längre.

Därför blir just det tillåtande Frankrike det sanna landet som flyter av opastöriserad mjölk (och tillika honung, som finns i hur många varianter och prisklasser som helst). Allt legalt och över disk.

En amper läkarförmaning att avstå från alkohol går att leva med, möjligen till och med lite längre.

Men ett besked om laktosintolerans skulle faktiskt kunna göra mig självmordsbenägen.