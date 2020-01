Per M: Infernot slukade Universals skatter

Biblioteket i Alexandria brann år 48 f v t, riksarkivet i gamla slottet Tre Kronor 1697, och jordbävningen i Lissabon ödelade 1755 kungliga biblioteket i Ribeira och dess samlingar.

Bombningen 1992 av nationella biblioteket i Sarajevo var ett slags avsiktligt kulturmord, liksom när katolska kyrkan gjorde brasor av kätterska skrifter, nazisternas byggde bokbål, och islamistiska terroristorganisationer brände gamla handskrifter och sprängde statyer i områden som skulle inneslutas i det fåfänga försöket att skapa ett kalifat.

Den Allsmäktige var inte heller god när Han tillät Notre-Dame i Paris att brinna.

Av allt att döma var det mänskligt slarv som låg bakom när Universal Studios dåligt brandskyddade Building 6197 i Hollywood blev ett inferno 2008. Universal, världens största skivbolag, förvarade där bland annat mastertejper till musik som spelats in sedan fyrtiotalet, med skivetiketter som Decca, MCA, Impulse, Chess, ABC, A&M och Geffen.

Åtskilliga originalinspelningar med bland många andra Billie Holiday, Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Etta James, John Lee Hooker och Buddy Holly är förstörda, liksom viktiga tagningar med namn som Aretha Franklin, John Coltrane, Duke Ellington, Count Basie, Charles Mingus, Sun Ra, Max Roach och Sonny Rollins.

Samlingarna var dessutom dåligt katalogiserade. Universal hävdade först att ”bara” upp emot 50 000 inspelningar brunnit, men att ”inget av väsentlighet var borta” och att det fanns digitala kopior på det mesta.

Men i somras kom New York Times med ett sant scoop. Det rörde sig snarare om att 118 000 till 175 000 album och 45-varvare, där mastertejper, fonografmastrar, lack och acetater, samt massor av dokumentation, var väck. Allt som allt brann och smälte ursprungsinspelningar av upp till en halv miljon låtar. (NYT-artiklarna, ”The Day the Music Burned” och ”Here Are Hundred More Artists Whose Tapes Were Destroyed”, är lätta att hitta på nätet.)

Självklart är det också flera nyare artister som drabbats. Låtskrivaren Steve Earle, Seattle-bandet Soundgarden och rapparen Tapac Shakurs och rockartisten Tom Pettys respektive dödsbon stämde i somras Universal, och många fler stämningar är att vänta. Har Universal fått ut skadeersättning på brandförsäkring, hur mycket ska då komma artisterna till del? Och varför hörsammar inte skivbolaget kraven på att fullt ut informera sina artister om skadans vidd?

Universal avfärdar, enligt Billboard, de kärandes anspråk som ”desperata och utan grund”. Det håller domstolen emellertid inte alls med om, och ålade i december Universal att så fort som möjligt komma med all information i fallet.

Så, fortsättning följer. Hur tvisten om åtskilliga hundratals miljoner dollar än går är förstås förlusten förfärlig och värdena oersättliga.