Per M: Ingen hund i himlen

Lurviga kuddhunden kan verkligen bli smutsig, när den pälsblanka rumänska resandehunden fortfarande doftar som en förfinad parfymaffär.

Men om än mer eller mindre orena, kan de två bli skräckinjagande? Nej.

Det måste emellertid ha krävts kurage av Karon att klappa Kerberos på något av hans tre hemska huvuden, särskilt om han hälsade husse genom att vifta på draksvansen.

Kerberos vaktade färjeavgångarna till Hades. Man frågar sig då ängsligt - kan hundar över huvud taget passera Pärleporten?

De abrahamitiska religionerna ser med misstänksamhet på dessa stackars hundar. Förre påven Benedictus XVI var prosaisk (dogmatisk) - djur saknar själar, och kan följaktligen inte aktivt älska Gud.

Himlen är alltså inte en stor zoologisk trädgård, absolut ingen kennel, inte ens en rastgård, och hur tänkte egentligen Noah?

Vad återstår då för hundarna, om inget Himmelrike välkomnar dem? Blir de ”The Hounds of Hell” som White Stripes sjöng om i ”Seven Nation Army”?

I Gamla testamentet brukas ibland ordet hundar som omskrivning för gudlösa människor. De saknar andligt sinnelag, kort sagt.

Om det inte bjuds rått kött. Då får åtminstone våra hundar något saligt i blicken, sedan är allt uppätet och andligheten lika utblåst som fisarna som följer. Det skulle i alla fall inte sluta med svält för våra minsta om vi skulle ”taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna”.

Människosonen varnade just denna afton för detta, när han allra sista gången dinerade med sina tolv trainees. Men det är ingen fara, kudd- och resandehunden tycker nämligen inte om bröd.

I Tredje Moseboken klargör Den Förfärlige vad som är rena och orena djur. Bland de animaler som är helt rena finner vi föga förvånande lammen (favoritföda denna stundande helg). Men även om vår mördarhund må vara såväl död som saknad, är hon således ej salig, om vi ska tro Skrifterna.

Jahve och Allah har viss samsyn i det att de delar föraktet för de fyrfota vännerna. Var det egentligen de som under pseudonymen Leiber/Stoller skrev Elvis-hiten? ”You ain´t nothing but a hound dog ... you ain’t no friend of mine”…

De få gånger hundar nämns i Koranen är dessa ändå inte alltid så förfärliga - i sjunde suran sägs inget värre än att en hund sträcker ut tungan både när den jagas och lämnas i fred.

Fan vet om jag inte gör samma sak. Sådan herre, sådan hund.