Per M: Många möjligheter att slippa jobba

En vacker junidag i onådens år 2001 befann jag mig på havsbotten strax väster om Isle of Skye. Den ryska ubåten ¨Kursk” hade året före gått under med alla om bord i Norra ishavet. Nu samövade amerikanska och brittiska flottorna med svenska marinen en räddning av en ubåtsbesättning från samma djup, cirka 120 meter, som blivit graven för ”Kursk”. Ubåten ”Gotland” skulle agera förment förlist, och ombord där nere var alltså jag.

Tja, det gick ju vägen, annars hade Den Bästa av Läsekretsar inte kunnat läsa det här.

Att dagen därpå ta sig tillbaka från Kyle of Lochalsh på fastlandet till Inverness, där jag från hotellet skulle skicka text och bilder till Det Stora Illustra Morgonbladet, visade sig till en början däremot snudd på omöjligt.

Det var ju söndag.

”You are in presbyterian country, my dear sir. No trains, no buses, no cabs until tomorrow …”

Som tur var fick jag skjuts med ett par officerare från Royal Navy, vars beredskap inte hämmas av att Gud vilade på sjunde dagen.

Jag fick också en idé – den som låtsas vara stark i tron kan alltid ta sig ledigt.

Helgdagar och religiösa högtider betyder inte ett dugg för mig. Men arbetsfria dagar är aldrig fel. I dessa tider av ängslig kulturrelativism borde man, om inte ha rätt till, så åtminstone kunna lura till sig åtskilliga ”röda dagar”. Ty vem vågar vara så icke-ängslig, ej pk, att hon eller han törs ifrågasätta religiös utövning?

Med jämna mellanrum kan man därför konvertera från den ena religionen till den andra, och tillbaka. Det sanna syftet är inte att finna frälsning, utan att kortsiktiga fylla kalendern med så många helgdagar att man mestadels undkommer arbete. Katoliker, protestanter, judar, muslimer, hinduer och så vidare in i Evigheten har ju alla en massa olika heliga dagar. Som sammantaget blir en hel del.

Krucifix och radband, tonsur om man vill gå riktigt långt, korkskruvslockar och kippa, talibanskägg, saffransgult badlakan, tuff turban, och så vidare, torde i kombination med en alltid ödmjuk blick och lågmäld ton kunna åstadkomma övertygande underverk.

Varför inte komma med blött hår och hävda att man just dykt upp från vuxendopet?

Det är få av årets dagar som inte ger möjligheter att dra sig undan. I morgon infaller till exempel Internationella Brailledagen. Då bör man inte, osolidariskt med alla blinda, behöva läsa texter på jobbet. Om det inte är Thoran, bibeln, koranen, eller annan helig skrift, man just för tillfället hycklande säger stå som Sanningen.

Bara fantasin och möjligen moralen sätter gränserna.