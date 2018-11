Per M: Natten är dagens kväll

Några av de bästa sånger jag vet handlar om mitt egna vakna liv. ”I never saw the morning ’til I stayed up all night”, sjunger Tom Waits.

Hellre anstränga sig för att njuta av natten och i värsta fall försöka överleva fram till de tidiga timmarna än att sätta väckarklockan på ringning för att det är dags att mjölka kossorna.

Bara titeln på Michael Chapmans ”The man who hated mornings” säger allt.

Att morgonstund har guld i mund är att likna vid vad en tandläkare kanske på förmiddagen försöker göra för att reparera en rappares garnityr. Fetaste masken må vara en morgonpigg fågels favoritfrukost.

Men inte min.

För att dinera bra i England bör man göra frukosten till middagsmål, ansåg författaren Somerset Maugham.

Jag gör gärna just det. Bacon, stekt potatis, några korvar, ägg på olika sätt, gärna en grillad tomat, och absolut en halvliter lantmjölk.

Och helst inte tidigare än efter tolv på dagen, och gärna just före läggdags, alltså när jag är på bettet, och har stor aptit – efter midnatt (JJ Cale!).

Det finns en föreställning om att människor som går upp tidigt och inte lägger sig särskilt sent är, tja, moraliskt aningen överlägsna oss som är nattmänniskor, vi som alltså inte följer den gängse, överenskomma dygnsrytmen.

Banken stänger klockan tre.

Det är bondepraktikan som gäller i de rättfärdiga puritanernas värld. Var i tid!

Men min dygnsrytm, den så kallade cirkadianska rytmen, har aldrig varit en fråga om tjugofyra timmar, med sexton i vakenhet och åtta i sömn. Snarare tjugonio till drygt trettio timmar, varav de sista på topp, och nio till tio i dvala.

Stackars den saliga mördarhunden, rottweiler som hon var, alltså av en ras som vill vakta sin flock. Med morgonpigg matte och en husse som aldrig verkade gå att lägga sig – fick hon någonsin sova ut?

Kuddhunden och den rumänska resandehunden sover däremot ständigt och skamlöst. Och hustrun har inte riktigt lust att lyssna på The Who eller diskutera Houllebecqs författarskap klockan två på natten, hur enträgen jag än är ...

Så, där förblir jag i min nokturna ensamhet.

Fortfarande, jag kommer inte på en enda svensk rocklåt som slår Pughs ”Här kommer natten”:

”När du kommer/ska jag sitta här och ta allt som du ger mig ...”.

Här och nu, i vår sydfranska hemstad Pézenas, är det bara jag, de kringstrykande hundarna och några lömska katter som är vakna. Jo, här hörs också en och annan nattuggla.

”Se staden lyser/i alla regnbågens färger …”.

Detta är inte riktigt sant. Klocktornet som reser sig över Collégiale Saint-Jean är upplyst i trikolorens färger.

Nattlig lyster.