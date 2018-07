Per M: Pirater har härjat sedan antiken

Om knappt ett halvår har det gått trehundra år sedan piraten Edward Teach, känd som Blackbeard, efter fem skottskador och tjugo hugg dog utanför amerikanska östkusten.

Blackbeard är legendarisk. Han dyker upp i historiskt kontrafaktiska filmer som de tramsiga Johnny Depp-rullarna ”Pirates of the Caribbean”, alltså Disneyversionen, liksom långt brutalare serier som ”Black Sails”, och ”Crossbones”, med John Malkovich som synnerligen seglivad sjöskurk.

I verkligheten var Blackbeard antagligen en ­jakobit i uppror mot det brittiska etablissemanget. Garanterat var den skräckinjagande Svartskägg duktig på att erövra byte.

Det finns tusentals böcker för den som söker romantiserande skildringar av piraters liv och leverne. Pseudonymen ”Captain Johnson” och hans ”A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates” från 1724 refereras alltid till. Man kan sedan gå från Robert Louis Stevensons underbara ”Skattkammarön” till K G Ossiannilssons oläsliga ”Lasse i gatan”, om den under Karl XII verksamme svenske kaparen Lars Gathenhielm.

Buckanjärer, pirater, kapare och korsärer är inte riktigt samma sak, även om alla dessa ägnade sig åt sjöröveri. I våra vatten hade vi förstås vikingarna, och, på sena trettonhundratalet, Vitaliebröderna och dess ledare Klaus Störtebecker.

Pirater, smugglare och vrakplundrare från Nordtyskland och de frisiska öarna gjorde några decennier senare landhugg i Skåne och Norge.

Och franska fribrytare som Jean Bart och ­Robert Surcouf fick till och med örlogsfartyg döpta efter sig.

Tudordrottningen Elizabeth I lät inte bara sina ”Sea Dogs”, som sir Francis Drake, verka, utan tog dessutom gärna del av deras plundringar. Historikern Mark G Hanna menar att engelskt pirateri var viktig förutsättning för Imperiets utbredning.

Det osmanska rikets fredsälskande muslimska småkungar i Nordafrika styrde inte bara över barbareskstater utan också över slavstater, där under sekler sjörövare försåg dem med tillfånga­tagen arbetskraft. Till slut, efter Napoleon­krigen, bombarderade engelsmännen såväl Alger som dess fartyg sönder och samman, och Frankrike invaderade ganska snart därpå Algeriet.

Så där har det hållit på, från antikens pirater i Medelhavet till sjöröveri under Quingdynastin i Kina.

Dagens pirater undviker vi utanför Somalia, i Sydostasien och Guineabukten.

De senare lockar inte till svärmeri. Men snart hoppas jag kunna se helt nya filmen ”Grainne Uaile”, om femtonhundratalets irländska piratdrottning Grace O´Malley ...