Per M: Speglar på väggarna där ...

Jag har åkt ensam till vårt gamla hus i den lilla sydfranska staden. Men trots att hela den feminina flocken – hustrun, kuddhunden och den rumänska resandehunden – är kvar hemma på Södermalm känner jag mig hela tiden iakttagen.

Förföljd av mig själv, förstår jag efter ett tag. Jag ser mig i en spegel så snart och vart jag än vänder och vrider mig.

Ty överallt i huset finns det speglar. Jag har inte riktigt tänkt på eller märkt av dem tidigare, men hela tiden ser jag mig i alla dessa reflekterande glas som hänger i det branta trapphuset och på de många stenväggarna.

Det kunde ha varit värre. Hustrun är inte Marie Antoinette. I den så småningom nackade drottningens Galerie des Glaces, Spegelsalen i Versailles, finns 357 speglar, nästan en för varje dag. Hustrun har bara en för varje dag i tre veckor.

Vad speglar speglarna? Är hustruns ”mania miroir” ett uttryck för narcissism? Bekräftelsebehov, trots ett stort självförtroende och mina onödiga försäkringar om hennes attraktivitet?

Nej. Alla dessa speglar som ger rummen andra och nya djup måste vara ett slags ständigt föränderlig utställning. Min stora trämodell av en fransk fregatt från 1600-talets mitt får en hel skog av master, bommar och rigg där hon står framför en avlång spegel.

Vi har ingen magisk Erised-spegel, som Harry Potter, tror jag åtminstone inte. Men vi har speglar i art deco-utförande, medan några är barocka och andra avantgardistiska, somliga antika, en del är nytillverkade, ett fåtal är billiga men många mycket dyra, solspegeln är förgylld, och en förstorar ansiktet så att rakkniven inte ska slinta.

Jag lever helt enkelt i en konstinstallation. Och är i denna stund objektet. Tur att jag gillar mig. Och att jag inte är vampyr.

Hustrun anknyter, inser jag nu, till en lång rad artister, författare, musiker, som inspirerats av spegelns symbolik. Listan är jättelång på dem som fascinerats. Caravaggio, Jan Van Eyck och Vermeer är några av åtskilliga tidiga exempel, sir William Orpen och M C Escher några senare, Storm Thorgersons omslag till Pink Floyds ”Ummagumma” med dess evighetsperspektiv ej att förglömma.

Konsthistoria ger oss begrepp som Droste-effekten och Mise en abyme. Men rockmusiken och sagan räcker för att vi kanske ska förstå vad spegeln kan handla om och innebära.

”I’ll be your mirror/Reflect what you are, in case you don’t know …” skaldade Lou Reed så sant. Det var just spegelns sanning som Snövits stygga svärmor inte stod ut med och som ledde till hennes bistra öde. Att Lou Reed poserar med en handspegel som en sardoniskt leende Hamlet på omslaget till ”The Bells” är ingen slump.

Om varje sönderslagen spegel ger den skrockfulla sju års olycka och så få som tre speglar skulle bli skärvor återstår det inga glada dagar resten av detta mitt lilla liv.