Per Svensson: Anders Ehnmark levde sitt liv i frihetens rike

När Anders Ehnmark fyllde 75 år den 2 juni 2006 hyllades han med en bukett korta artiklar skrivna av de kulturchefer han hunnit avverka under sin fem decennier långa Expressenhistoria.

Bo Strömstedt berättade då om hur han en gång på gräsmattan utanför Anders Ehnmarks och hustrun Annika Hagströms torp i Taxinge sett värden engagerad i vad som tycktes vara ett animerat samtal med Jan Myrdal. Det var mest Myrdal som var animerad. Till sist sköt Ehnmark ändå in en fråga. En upprörd Myrdal utbrast: ”Här är jag mitt i en diskussion, och så avbryter du mig.”

Episoden säger något om Jan Myrdal, men kanske också något om Anders Ehnmark. Han tog sällan stor plats. Det noga utmätta kortformatet, den journalistiska sonetten, var hans specialitet som skribent. Men som Strömstedt påpekade, han kunde konsten att avbryta, ställa frågan som bromsade monologen.

Anders Ehnmark var författare och journalist. Detta ”och” var sammanfogande, inte särskiljande. Under hela sitt skrivande liv var han, med undantag för en exkursion till den exotiska Norrskensflamman, kvällstidningen Expressen trogen. Det förklarades väl delvis av personliga band: I tidernas begynnelse hade han och tidningens blivande chefredaktör Strömstedt varit kompanjoner i en palatskupp på kultursidan. De tog makten och delade den. Strömstedt fick Sverige. Ehnmark resten av världen.

Men lojaliteten med kvällstidningen berodde också på att där kunde journalistiken utan att skämmas blotta sin litterära natur: Dramatiska peripetier (”Drömresan blev en mardröm”). Hårdkokt prosa. Storytelling. En av Anders Ehnmarks tidigaste husgudar var Ernest Hemingway. I den efter andra världskriget nystartade kvällstidningen smälte de hemingwayska stilidealen samman med den antinazism Ehnmark formats av under uppväxten i ett anglofilt läkarhem.

Kärleken till kvällstidningen var dock aldrig blind. Ehnmark debuterade som romanförfattare 1976 med ”Karamellkoket”, den roligaste och elakaste redaktionsskildring som skrivits på svenska. En annan svensk författare, Per Olov Enquist, hörde snabbt av sig och tillsammans skrev de sedan det satiriska teaterstycket ”Chez Nous”, om dialektiken mellan sanningssökande och cynism i lätt igenkännbar kvällstidningsmiljö. Det blev början till en underbar vänskap, och ett fruktbart litterärt samarbete.

I en vänbok till P O Enquist från 1994 berättade Anders Ehnmark om hur de två, fastän geografiskt åtskilda, Ehnmark i Sörmland och Enquist oftast i utlandet, arbetade tätt tillsammans. ”Vad händer i dag då? Kort nyhetskonferens per telefon. I går sa vi att Expressen blivit fpu-arnas Sargassohav, dit de likt ålar återvänder för att dö. Borde användas någonstans. Frågan är var. Vi lämnade det öppet tills vidare.”

Anders Ehnmark var alltid rolig. Det är kanske det jag nu helst av allt vill påminna om. Roligheten var också den ett ideal han bar med sig från uppväxten i ett hem där brittisk humor hölls högt. P G Wodehouse förblev en stilistisk inspirationskälla. Som alla verkligt originella skribenter kunder Ehnmark mycket väl tänka sig att knycka en genial formulering. Översten hade ett mycket jämnt humör. Han var alltid rasande. Se där en fras som med bara små förändringar kunde förvandlas till en karaktäristik av någon prominent kolerisk svensk politiker.

Det var också i detta, i stilens rolighet, politiken manifesterade sig. Det hade med frihet att göra, och med lätthet, frihetens underbara lätthet. Anders Ehnmark brukar beskrivas som ”vänster”. En korrekt beskrivning, får man nog säga, men den måste preciseras. Friheten var hans stora ämne; hur nå fram till den, hur förhindra att befrielsen blir prologen till ett nytt förtryck?

Som Expressens Italienkorrespondent rapporterade han på 1960-talet om befrielserörelserna i Afrika. Det resulterade i reportageböcker. Vintern 1969/70 bevakade han strejken i Malmfälten, gruvarbetarnas manifestation för frihet och människovärde. Det blev ett av hans intellektuella livs paradigmatiska upplevelser, och sammanföll med inledningen på ett livslångt äktenskap med kollegan Annika Hagström.

Också Anders Ehnmark har en egen by, eller ett eget rike, där veden klyvs med samma lätta och fria hand som argumenten.

Så kom den stilbildande sviten idépolitiska essäböcker: ”Maktens hemligheter” 1986, ”Slottet” 1990, ”Minnets hemlighet” 1999, ”En stad i ljus” 2005. Machiavelli, Toqueville, Geijer, Gramsci; de fyra följeslagarna.

Machiavelliboken gjorde för några år Anders Ehnmark till en celebritetsintellektuell, citerad av alla. Men mina egna favoritböcker är nog ändå de självbiografiska: ”Arvskifte” från 1983 och ”Frihetens rike” från 2001. Den sistnämnda har en förklarande tilläggstitel: ”Om det roliga”. Det är ju det allting egentligen handlar om, det roliga: skrivandet, cigarillröken som slingrar sig kring samtalet efter en lång middag, simningen, ruccolan, murklorna, tranorna, vedhuggningen.

Anders Ehnmark högg ständigt ved. Det hade med en utopi att göra. I ”Arvskifte” berättar han om hur hans mor, den borgerliga seminarieutbildade läkarfrun, 1940 lät sätta in en stor grön kamin i matsalen på Hvitfeldtsplatsen i Göteborg. Hon sågade ved och eldade och ”röken och skenet förvandlade patriciervåningen till stugkök.” Av veden byggde hon en by. Rättsinnighetens by, där livet levdes på det rätta sättet. Den hette Håvberg och låg i finnmarken. Släkten kom därifrån, men mamman hade själv aldrig bott där. Det var en imaginär by, ett frihetens reservat.

Också Anders Ehnmark har en egen by, eller ett eget rike, där veden klyvs med samma lätta och fria hand som argumenten. Ehnmark är romantikern som upplysningsman, upplysningsmannen som romantiker. Det är hans finaste paradox. Man kan tänka sig hans texter som en formfulländad, nysvärtad och blänkande gjutjärnskamin. Där inne knastrar och knäpper och värmer veden som kommer från, som är, den där byn, det där riket. Frihetens by, frihetens rike.

Anders Ehnmarks sista år ramades in av sjukdom och konvalescens. Han skrev mycket lite, Men i arkivet hittar jag en fin liten text publicerad i Expressen i april 2013. Den handlar om det roliga: ”I ett södervänt dike hittar vi nässlor. Vi följer Apicius romerska kokbok från tiden för Kristi födelse. Skär och kokar upp. Kryddar med mycket garum, som kommer av ruttnad fisk. Gör sedan en omelett och lägger nässlorna i mitten. Våren är här.”

Per Svensson är politisk redaktör på Dagens Nyheter och var under 2002–2008 Expressens kulturchef.