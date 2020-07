Per Svensson: Betlehem Isaak vet att hennes pappa Dawit lever

Två teman knyts på ett osökt och intelligent sätt samman i Betlehem Isaaks program: Hennes egen historia och svensk rasism.

Öppningen är chockartad: ”Nu så ska du få känna på hur din pappa har det i containern i ditt negerland”. Berättelsen om denna uniformerade rasistiska kränkning är så otäck, och samtidigt så absurd, att det framstår som mirakulöst att Betlehem Isaak ändå kan vara så balanserat insiktsfull.

Hon vägrar vara ”tacksam” mot Sverige, eftersom den förutsätter att hon lever här på nåder. I stället uppmanar hon sina lyssnare att vara tacksamma mot alla som arbetat för att göra Sverige mer demokratiskt, mer tolerant, friare.

Till sist låter hon The Golden Gospel Singers sjunga ”Oh, freedom”. Nackhåren reser sig. Betlehem Isaak har talat så fint om sin pappa som för snart 19 år sedan kastades i fängelse i Eritrea, och hon har givit oss namnen på en rad för så gott som alla av oss okända människor som delar hans öde.

Och nu, den denna hymn om frihet och mänsklig värdighet: ”Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me.”

Ett starkt slut på ett lika känslomässigt kraftfullt som klokt och uppfordrande sommarprogram, tänker man. Men det återstår ju flera minuter av programtiden? En redigeringsmiss?

Nej, Betlehem Isaak har mer att säga. I programmets allra sista minut svarar hon på den fråga som hon vet att hon alltid förväntas svara på. Hon har tidigare, i olika intervjuer, varit ”lite otydligt”, säger hon, men nu är hon tydlig, glasklar och bekräftar vad stödkommittén Free Dawit berättade i lördags: ”Dawit Isaak är vid liv, ja min pappa lever”.

Hur vet hon det? Betlehem Isaak hänvisar till den ”tysta diplomati” hon berört tidigare i programmet. Man vågar nästan inte tro att det är sant. Efter alla dessa år. Men om, men om ...

Betlehem Isaaks sommarprogram kan bli årets mest minnesvärda. Redan nu kan man slå fast att det är ett av de mest hörvärda.

