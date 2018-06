Per Svensson: En passionerad poet som fick rätt

Per Ahlmark var på besök hos sin förebild Herbert Tingsten i Menton på Franska rivieran. När ett oväder drog in och det började mullra sökte de skydd under bordet tillsammans med en flaska whisky.

Tingsten, den blixtrande polemikern, var paniskt rädd för åska. Ahlmark, den moraliske dundraren, reds genom livet av ångest och sömnlöshet.

För amatörpsykologen står diagnosen genast klar: Tvärsäkerheten är den i grunden sköres rustning. Men scenen i Menton kan också ge andra associationer. Man minns hur man som liten kunde krypa in under bordet för att leka koja, skapa sig ett eget hus i huset, gå in i en egen värld. Det är något befriande barnsligt över mästarens och lärjungens sätt att hantera hotet från naturkrafterna, det okontrollerbara.

Per Ahlmark var en passionerad liberal. Som sådan kom han att befinna sig på den stormiga sidan av den svenska offentligheten. Han blev en fyr, markerade farleder, både för beundrare och belackare. ”Ahlmark” var under en tid mer ett kluster av karaktärsdrag än ett egennamn: Kompromisslöshet, omutlighet, frihetslidelse (fanklubben). Intolerans, fanatism, hämndlystnad (fienderna).

Men den kanske mest intressanta karaktäristiken formulerades av Dagens Nyheters tunge litteraturkritiker Bengt Holmqvist: ”Att Per Ahlmark hör till poeterna, det vet vi nu.” Holmqvist fällde omdömet i sin recension av Ahlmarks debut som lyriker, ”Överleva”. Recensionen trycktes i DN den 29 januari 1982. Per Ahlmark har sagt att det var den lyckligaste dagen i hans liv.

Kanske för att han då fick bekräftat att det var helt okej att krypa in under bordet, att man inte alltid behövde vara en av de vuxna som grälade eller gjorde affärer runt det.

Per Ahlmark växte upp i ett borgerligt akademiskt hem. Pappan var professor i ”yrkeshygien”, mamman tandläkare. Själv tog han studenten på Södra latin i Stockholm och läste sedan statskunskap vid Stockholms universitet. Som 21-åring blev han ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund, sju år senare var han riksdagsledamot, 1975 valdes han till partiledare, hösten 1976 utsågs han till arbetsmarknadsminister och vice statsminister i den borgerliga trepartiregeringen.

Han hade gjort en strålande, blixtrande karriär och hade ännu inte fyllt 40 år. Då, i mars 1978, välter Per Ahlmark plötsligt bordet över ända och går. Han lämnar regeringen och partipolitiken. Det fanns akuta personliga skäl. En kvinna som han ett halvår tidigare blivit passionerat förälskad i hade gått bort under tragiska omständigheter. Men det handlade av allt att döma också om en långvarig och djupgående identitetskonflikt. Han var politiker, men också en intellektuell.

I praktisk vardagspolitik finns det dåligt med plats både för det entydiga och för det mångtydiga. Ordning och reda, kompromisser på fredag, det funktionellt vaga, är modellen. Det är därför intellektuella sällan blir lyckade, eller lyckliga, politiker. De intellektuella pendlar ständigt mellan entydiga moraliska ställningstaganden och försök att göra det till synes självklara komplicerat.

I knappt 30 år var Per Ahlmark politiker på riksnivå. Som debattör, publicist, författare och ”public intellectual” var han verksam i hela sitt vuxna liv, i sextio år. Det är också i den rollen han i första hand kommer att bli ihågkommen. Han hade på många sätt mer gemensamt med sina fiender i ”kulturvänstern” än med sina partivänner. Det förstod såväl de förra som Ahlmark själv. Det var antagligen just därför hans kampanjer mot alla som han uppfattade som diktaturernas ”medlöpare” var så oförsonliga. Och det var därför han så ofta möttes av hån och förminskningsförsök. Kaka konfronteras med maka.

I böcker som ”Vänstern och tyranniet: det galna kvartsseklet” (1994) och ”Det öppna såret: om massmord och medlöperi” (1997) spikade Ahlmark upp namnen på landets alla intellektuella syndare på den liberala kyrkporten. Det var en i långa stycken nödvändig politisk exorcism. Men den kunde också få honom att framstå mer som en inkvisitor, mindre som en intellektuell som uppriktigt söker svar på frågan varför andra intellektuella inte lyckats navigera rätt mellan det entydiga och det mångtydiga.

I många år var Per Ahlmark verksam om skribent i Expressen. På 2000-talet var hans hemvist Dagens Nyheters ledarsida, där han medverkade som fri kolumnist. Han hade, som alla som skriver om världen, ibland fel. Han tog exempelvis miste när han förutspådde utgången av invasionen i Irak. Det var vi fler som gjorde.

Men när man i dag ser tillbaka på Per Ahlmarks ställningstagande slås man ändå av i hur hög grad han haft, och har fått, rätt. Han slog tidigt larm om antisemitismens nya giftdepåer i Mellanöstern och det postkommunistiska Östeuropa (och grundade på 1980-talet Svenska kommittén mot antisemitism). Han tröttnade aldrig på att påminna om att tyrannernas och folkmordens tid inte är förbi. Och hans mest passionerat entydiga ställningstagande är i dag mer betydelsefullt än på länge. Det finns sammanfattat i titeln på en av hans sista böcker: ”Det är demokratin, dumbom” (2004). Då, för bara några år sedan, kunde maningar till kamp för demokratin framstå som något opåkallade. Nu är situationen en annan. Också titeln på memoarerna, utgivna 2011, känns i dag som ett mycket manande memento: ”Gör inga dumheter medan jag är död!”

Och poeten? I en fin DN-intervju, gjort av Cecilia Jacobsson i samband med att självbiografin gavs ut, vittnar Per Ahlmark om sin kärlek till poesin. Han hade ständigt med sig en sliten Tranströmer-volym på resor. Man kan undra hur han förhöll sig till en dikt som ”Guldstekel” med den ofta citerade raden: ”Vad jag avskyr uttrycket ’till hundra procent’!”

Jag tror att Per Ahlmark tog fasta på diktens inledning: ”Den störste fanatikern är den störste tvivlaren. Han vet det inte.”

Ahlmark var, gissar jag, poet till den grad, att han faktiskt visste hur det förhöll sig, men övertygade sig själv om att ”hundra procent”, entydigheten, var mångtydighetens och gåtans nödvändiga skalskydd.

Fast kanske var han ibland bara barnsligt förtjust i att debattera.

Per Svensson är politisk redaktör i Dagens Nyheter.