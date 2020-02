Per Svensson: Kulturrevolutionärer i konservativa kläder

I en artikel i Axess förra året satte Peter Santesson på opinionsinstitutet Demoskop siffror på en iakttagelse ingen som intresserar sig för kultur- och samhällsdebatt har kunnat undgå att göra: Konservatismen är tillbaka, med vinden i ryggen. Och det tycks inte vara bara en storm i ett punschglas.

Demoskop har genom åren låtit representanter för ”allmänheten” välja mellan ett antal ideologiska ”etiketter”. På några år (från 2015 till 2019) har andelen som föredrar beteckningen ”liberal” minskat från 32 procent till 21 procent. Den grupp som helst kallar sig ”konservativ” har i gengäld fördubblats under ungefär samma period, från 11 procent 2014 till 22 procent 2019.

Det finns komplicerande och nyanserande faktorer här, men faktum kvarstår. Vi tycks befinna oss i ett identitetspolitiskt skifte. Hur förklara det? Det rimliga svaret är: Att allt fler betecknar sig som ”konservativa” är ett uttryck för den politiska klimatförändring som Sverigedemokraternas opinionsframgångar både speglar och driver fram.

Varför vill då konservatismens företrädare så ofta hellre tala om ett ”förhållningssätt” än om ståndpunkter?

Konservatismen är ett begreppsligt bräckjärn och ett semantiskt sandpapper. Det kan användas till att bryta upp golv, öppna dörrar, runda av alltför skarpa kanter och slipa bort fula fläckar. Den performativa dimensionen är påtaglig, ”konservativ” är ett ord som inte bara betecknar något utan också gör något; man säger adjö till gamla vänner och hej till nya.

Kommande vecka arrangerar Timbro ett lunchsamtal på temat ”En konservatism för 2020-talet”. Panelen utgörs av P J Anders Linder, chefredaktör för Axess, författaren och journalisten Susanna Popova och Mattias Karlsson, sverigedemokratisk ideolog och drivande kraft bakom den blivande ”konservativa tankesmedjan” Oikos. Att ”konservatismen” är en ideologi för 2020-talet, kanske till och med ideologin i bestämd form, tycks vara givet. Hur den ska förstås och definieras framstår som mer osäkert. ”Vad är ens konservatism?” frågar sig Timbro.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö, förläggare på Timbros förlag, påpekade nyligen i en kolumn på DN:s ledarsida (21/2) att konservativa av olika schatteringar och med vitt skilda ”temperament”, ändå förenas av att de hellre vill tala om konservatismen som ”ett förhållningssätt” än som en ideologi. Men, framhåller han, konservatismen tenderar ändå att manifestera sig i ett antal genomgående och återkommande ”ståndpunkter”: försvar för kärnfamiljen, lag och ordning, ”strävan efter en homogen nationalstat”, bejakande av ”naturliga” könsskillnader och könsroller och så vidare...

Varför vill då konservatismens företrädare så ofta hellre tala om ett ”förhållningssätt” än om ståndpunkter? Inte bara för att få chansen att lyfta fram den allmänt omtyckte Edmund Burke, den brittiske 1700-talspublicisten som i skriften ”Reflections on the revolution in France” pekade på riskerna med plötsliga och radikala samhällsomvandlingar.

Det finns en djupt liggande, kanske evolutionärt grundad, sympati för försiktighetsprincipen hos många människor, kanske de allra flesta. Den hållningen avspeglar sig i uttryck som skynda långsamt, ta det säkra för det osäkra, inte lägga alla ägg i samma korg, ta ett steg i taget, inte göra något överilat, man vet vad man har men inte vad man får... Konservativa opinionsbildare brukar inte vara dummare än att de vädjar till detta ”förhållningsätt”, till vår förkärlek för sans, måtta och sunt förnuft.

Konservativ och konservativ. Ungerns Viktor Orbán och Tysklands Angela Merkel. Foto: Bernd von Jutrczenka

Det säger en hel del att en av de senaste decenniernas mest framgångsrika maktpolitiker, Angela Merkel, förknippats med mottot ”inga experiment”, ett löfte hon ärvt från föregångaren Konrad Adenauer och CDU:s valkampanj 1957. Keine experimente! Detta konservatismens första budord hade en särskild resonans i ett land som nyss genomlevt ett av mänsklighetens mest katastrofala politiska ”experiment” och nu var granne med en annan tysk diktatur, DDR, som fortfarande stoltserade med att vara ett ideologiskt laboratorium.

Men om skepsis mot storskaliga och genomgripande politiska ”experiment” är kärnan i den konservativa hållningen hur ska man då förklara att rörelser och politiker som kallar sig själva ”konservativa” numera så ofta pekar ut ”liberalismen” som sin huvudfiende? Varför vill Viktor Orbán skapa en ”illiberal demokrati”. Varför är ”socialliberal” ett så älskat skällsord i sverigedemokratiska miljöer?

Liberalerna är ju också konservativa, om konservativ är ett förhållningssätt där försiktighetsprincipen prioriteras. Det är just för att förhindra en maktkoncentration som kan göra farliga experiment möjliga, just för att minska risken för plötsliga och genomgripande nyordningar av samhället, som den liberala demokratin inbegriper en rad bromsande och balanserande normer, mekanismer och institutioner: det oberoende domstolsväsendet, grundlagar, yttrandefrihet, en fri och oberoende granskande journalistik, konstnärlig frihet, minoritetsrättigheter, skydd för äganderätten och så vidare.

De två skyddspatronerna hade valts med omsorg. De är båda döda och kunde inte komma med besvärliga synpunkter på sällskapet

Men det är kanske i själva verket detta, det konservativa i den liberala modellen, som får konservativa av Orbáns typ att se rött.

Mattias Karlsson deltog nyligen som talare vid en konferens i Rom, arrangerad av en förhållandevis nybildad USA-baserad ”nationalkonservativ” tankesmedja som heter, här kommer överraskningen, Edmund Burke Foundation. Konferensen hölls på Grand Hotel Plaza. På talarlistan fanns inte inte bara akademiker och publicister utan också politiska prominenser som just Orbán och Marine Le Pens systerdotter Marion Maréchal. Ledaren för italienska Lega, Matteo Salvini, hade lämnat återbud i sista stund.

Mottot för konferensen var: ”God. Honor. Country: President Ronald Reagan and pope John Paul II, and the freedom of nations.” De två skyddspatronerna hade valts med omsorg. De är båda döda och kunde inte komma med besvärliga synpunkter på sällskapet. Också ”ståndpunkterna” var väl valda. Gud och heder och fosterland; det är företeelser som alla existerade före demokratin, skulle kunna existera utan den och antagligen i åtminstone somliga ”konservativas” föreställningsvärld skulle må bättre utan den.

Respekt för institutionerna brukar anges som ett av konservatismens karaktäristiska förhållningssätt. Men i dag förefaller ”institutionerna” i stället vara många ”konservativa” förmenta folktribuners prioriterade hatobjekt: domstolsväsendet, journalistiken, public service, det fria kulturlivet, alla den liberala demokratins bärande pelare. Trump vill dika ut Washington så som Mussolini dikade ut de pontinska träsken. Den nya konservatismens spinnschamaner som Steve Bannon och Dominic Cummings brinner av iver att effektuera ordförande Maos uppmaning: Bombardera högkvarteret.

Legaledaren Matteo Salvini. Foto: Andrew Medichini

Just här får man ändå medge att dagens konservativa kulturrevolutionärer kan luta sig mot en tradition, den ”radikalkonservatism” som under det tidiga 1900-talet hånade och bekämpade den demokratiska utvecklingen: ”Konservatismen skall skapa ett nytt Sverige”, lovade en rubrik i den då allt mer pro-nazistiska Nationell Tidning 1933.

Detta i grunden självmotsägande löfte, konservativ radikal förändring, återkom här om veckan i ett Facebookinlägg där Mattias Karlsson analyserade förutsättningarna för ”en genomgripande konservativ nyordning som ger Sverige en chans att sätta sina egna medborgare först, skrota kulturmarxismen, mångkulturalismen och återta betydande delar av vår förlorade självständighet...”

Konservativ genomgripande nyordning?

Det är inte försiktighetsprincipen som manifesteras här. Det är inte försiktighetsprincipen den populistiska vågens konservativa bekänner sig till, tvärtom. Om försiktighetsprincipen står i vägen för de ”ståndpunkter” de vurmar för låter de den gärna gå upp i rök. Dagens höger är ”on fire and it is dangerous”, varnade The Economist i en ledare i somras.

Ja, vad kan vara farligare än pyromaner som poserar som brandmän.

