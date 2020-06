Per Svensson: Ulf Lundell håller ordning i nationalparken

I Ulf Lundells debutroman ”Jack” gör titelpersonen och hans entourage en räd i De badande wännernas trädgård i Visby och plundrar den på åtskilliga plantor cannabis gigantea.

Nu, runt ett halvsekel senare, träder författaren i sitt Sommarprogram fram som parkvakt på Österlen. Han berättar om hur han en tidig morgon läxar upp några unga sportfiskare som tältar på fel sida gränsen till nationalparken vid Stenshuvud. Vi får också veta vad han tycker om engångsgrillar och okopplade hundar i skyddad naturmiljö. En liten hund är också en hund och i varje hund finns en varg, slår han fast.

Indignationen säkert äkta. Självironin inte frånvarande. Det är Lundell själv som påtalar att han numera ingår i frivilliga parkvaktskåren. Det är väl sådant som kommer med åren. Det kan mycket annat göra också: ett slags milt överseende med människornas tillkortakommanden till exempel (försyndelser i nationalparker undantagna). Lundell spelar Abbas ”When all is said and done”. Det finns inte bara en melankoli i detta, i insikten att snart är allt sagt och gjort, utan också en frihet.

Ulf Lundell använder sin frihet till att tala om det som till synes faller honom in: väder och vind, fåglar (förstås), folkparkslador, turnén som coronan ställde in, farfar som dog i spanskan, barndomshemmet i Saltsjö-Boo, socialdemokratin. På låtlistan finns nästan bara kvinnor (Patti Smith, Veronica Maggio, Thea Gilmore...). Om det muttras så muttras det oftast påfallande försonligt och liksom frågande.

Lyssnaren kan å sin sida fråga sig om det finns ett sammanhållande tema. Det gör det nog. Folkhemmet. Det som Jack försökte fly från när han tog färjan till Gotland, men som nu framstår som nationalparkernas nationalpark Lundell strövar runt i den, morrande över ”nyliberalismen” och ”kapitalisterna”. På den fronten inget överseende. Parkvaktsmössa på.

