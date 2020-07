Per Svensson: Vi hade en gång en Öresundsbro

Öresundsbron var svindelframkallande. Bokstavligen.

Det var en solig augustimorgon 1999. Nästa dag skulle den sista brosektionen lyftas på plats av pontonkranen Svanen. Jag hade skjutsats ut till den svenska brokanten av SVT för att vara med i en morgonpanel kring det stundande historiska ögonblicket. Vi skulle stå nära kanten, för bildernas skull. Det var 140 meter till den danska sidan. Det var väldigt många meter ner till Öresund. En mardröm för den höjdrädde, men svindeln förstärktes också av insikten om att en kollektiv dröm förverkligats.

När jag flyttat till Malmö i januari 1980 hade staden varit ett industrivrak i trådsliten grå kostym. En föredetting. Nitton år senare hade Malmö fått en framtid. Det var till inte ringa del brons förtjänst.

Hade Malmö plötsligt blivit en blomstrande idyll? Nej. Malmö var fortfarande en stad tyngd av problem. Men metaforer kan vara magiska och Öresundsbron (egentligen en bro plus en konstgjord ö plus en tunnel) var en mäktig metafor i stål och betong. Tillsammans med andra mäktiga metaforer som Turning Torso, Malmö högskola, falafeln, Citytunneln, Cardigans, Möllan och Zlatan skrevs den in i en dikt med påtaglig verkanskraft. Det är ju med ”verkligheten” och ”dikten” som med de olika delarna av ett brobygge – till sist bildar de en ny helhet.

Trots att det sista brosegmentet var på plats 1999 dröjde det nästan ett år, till den 1 juli 2000, innan bron kunde invigas och tas i bruk. Någon eller några dagar efter invigningen åkte jag över bron för första gången. Vi hade bott i Frankrike under året, skulle hem på semester och smugglade in undulaten Romeo under en filt i bilen. Det var inte bara detta som gjorde bropassagen till ett äventyr.

Att från tåget titta ner på fartyg i farleden under Öresundsbron eller från bilen se Malmös strandlinje zoomas in har fortsatt att vara spännande. Och bron är fortfarande svindlande vacker. Kanske särskilt på håll. Kanske särskilt när den växer fram ur mjukt dis. Bågen över vattnet. De drygt 200 meter höga pylonerna med sina spända stålkablar som får högbron att bli en katedral av luft och ljus. Men när Öresundsbron nu fyller 20 år kan det ändå kännas som om någon har lyft bort brosektionen som Svanen la på plats i augusti 1999.

Foto: Anders Hansson

Inför 20-årsjubileet har Sydsvenskan de senaste veckorna mobiliserat med en rad reportage och minnesartiklar. Så till exempel har reportern Maria Sehlin påmint om den festival på temat ”Öppen bro” som arrangerades pingsthelgen 2000, som ett slags folkligare preludium till den mer officiösa invigningen några veckor senare. En av dagarna öppnades bron tillfälligt för cyklister. De trampade ut på bron från både dansk och svensk sida och strålade samman någonstans halvvägs. Svenskarna var försedda med nummerlappar och hjälmar och reglementsenliga cyklar. Danskarna ”kom på de mest märkliga ekipage” och ingen hade nummerlapp. ”Som svensk kände jag mig lite förlägen, som att vara på utflykt med söndagsskolan och möta partybussen”, summerar Sehlin.

En klassiker. Det var så svenskar länge såg på det danska. ”I Malmö rispas dimman av färjornas sirener/ På andra sidan sundet börjar världen”, berättade Ted Ström i ”Vintersaga”. Köpenhamn och Danmark var ”kontinenten”, porten till den stora och fria världen där man fick slita av sig den svenska personnummerlappen och halsa en bajer utan att ha köat på Systemet.

När bron kom försvann färjorna. De behövdes inte längre. Nu var Malmö och Sverige en del av världen, och det var en ny värld, öppen, utan gränser. Ni kanske minns den? Man skulle kunna resa överallt i Europa utan pass, bo och arbeta var man ville utan krångel. Öresundsbron var en sinnebild för denna nya värld; vägen ut som samtidigt var vägen hem.

Men så här efteråt måste man ändå se sanningen i vitögat. Det var Sverige som byggde en bro till ”kontinenten”, inte tvärtom. Det var svenskarna, eller kanske snarare skåningarna, som friat, inte danskarna. Det var ett ojämlikt förhållande. Den ena parten svärmisk, ”jag vill att vi ska dela allt med varandra”. Den andra reserverat praktisk, ”visst, det blir ju billigare om vi delar på hyran!”

Under en kortare period i början av 2000-talet var jag chefredaktör för Kvällsposten. Någon form av utbyte med den danska tabloiden Ekstrabladet vore en god idé, tänkte jag och tog kontakt. Min danska kollega bjöd på lunch på Tivoli. Vi satt på anrika Grøften vill jag minnas. Det var trevligt, men han var, insåg jag, helt ointresserad av material från och om Sverige, med ett undantag: Barsebäck, det av Ekstrabladet och breda danska befolkningslager intensivt avskydda svenska kärnkraftverk som då ännu var i drift, bara två mil från Köpenhamn.

Barsebäck uppfattades i Danmark närmast som en militärinstallation; missiler riktade mot Rådhuspladsen. Det var denna dansk-svenska konflikt Lars von Trier odödliggjorde i tv-serien ”Riget” 1994. Ernst-Hugo Järegårds rollfigur, den svenske danskätaren doktor Helmer, ställer sig på Rigshospitalets tak och riktar kikaren mot Barsebäck: ”Tack ni svenska vakttorn. Med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här, Danmark, utskitet av kalkvatten. Och där, Sverige, hugget i granit. Danskjävlar. Danskjävlar!”

Då var det strålning. I dag ett annat osynligt hot. Ett virus. I rädsla för smittspridare har Danmark stängt gränsen mot Sverige. Det finns undantag (transit, jobb i Danmark, att vara vidimerat färsktestad skåning osv). Men det är bara västerbottningar som i dag fritt och bekymmersfritt kan färdas över sundet. En knapp vecka före brons födelsedag flyttades brofästet till Burträsk. Lägger en smula sordin på feststämningen.

Att vindbryggan hissas upp och vakttorn bemannas när en pandemi härjar är kanske inte helt orimligt. Man kan ju tänka sig att friheten tillåts göra comeback när, eller kanske snarare om, pesten oskadliggörs. Men att Öresundsbron förlorat mycket av sin metaforiska lyster, sin magiska kraft, har mer djupgående orsaker än coronapandemin.

En av dem skulle, paradoxalt nog, kunna vara att broprojektet på ett praktiskt plan varit så framgångsrikt: danskar bor i Malmö, svenskar jobbar i Köpenhamn, pendlandet över sundet blev vardag, ett äktenskap där man tar varandra för givet och till sist inte längre ser varandra.

Men det går inte heller att bortse från att det Europa som trätt fram under pandemin är just det Europa allt mäktigare politiska rörelser så länge längtat efter och arbetat för: stopp för den fria rörligheten, stängda gränser, varje nation för sig, uniformer och passkontroller och ordning och reda och ”stanna där du är”. Vi har fått provleva i den nationalistiska drömmen. Det är en dröm som handlar om att krympa världen. I den finns det inte plats för gränslösa och storslagna metaforer.

Ett år efter broinvigningen, 2001, gjorde den danska borgerligheten vad den svenska högern nu, 19 år senare, brinner av längtan efter att få göra: säkrade regeringsmakten med hjälp av den invandringsfientliga populismen. Dansk folkeparti kunde som statsbärande stödparti driva fram en politisk klimatförändring. I många år tycktes allt i Danmark kretsa kring ”de fremmede”.

Foto: Anders Hansson

Hösten 2015 förändrades klimatet också i Sverige. När världen verkligen kom till bron tappade den svenska regeringen tron på ett Europa som inte bygger några murar och upphävde i praktiken, med id- och gränskontroller, den passfrihet som införts i Norden 1952. Det var då, i november 2015, brons mittsektion lyftes bort.

Vilken fin ironi, trots allt, att när Danmark nu sätter in polis för att kontrollera folkströmmarna över bron kommer de farliga främlingarna från motsatt håll; hotet mot tryggheten och välfärden är de befarat virusstinna svenska turisterna.

Medan poliser och passkontrollanter patrullerar står vi nu på var sin sida om Öresund och glor på schablonbilderna av varandra. Det lustiga är bara att bilderna bytt plats. Det gemytliga Kim Larsen-Danmark, alltid redo att klämma en Tuborg eller två, har efterträtts av det surt avvisande Pia Kjærsgaard-Danmark, alltid redo att klämma till med ytterligare en ”utlännings”-fientlig lag eller tre. Samtidigt har det tidigare i Danmark så omhuldade förbuds-Sverige förvandlats till sin raka motsats: anarki-Sverige där flyktingar och gängkriminella och virusbärare får ränna omkring lite hur som helst och hota skötsamma grannländer.

Så hvad gør vi nu, lille du? Bygger en ny bro?