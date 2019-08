Performanceverk med bengaler stoppas av polisen

Performanceverket, som kallas ”Who are ya?!” och är skapat av Klas Eriksson, ingick i Statens konstråds utspridda satsning ”Choreographies of the social”‚ som äger rum på olika platser i staden under Stockholms kulturfestival.

Lina Pihl, pressansvarig på Statens konstråd, uppger för Arbetet att polisen såg framförandet som en säkerhetsrisk eftersom det innehöll bengaliska eldar. Tidigare har man även gett avslag till ett framförande på Årstabron, skriver tidningen som också tagit del av polisens beslut:

”Polismyndigheten anser också att den pyrotekniska produktens beskaffenhet, samt det stora antalet (100 st) som skall avbrännas, inte är lämplig med hänsyn till allmänhetens säkerhet”, skriver polisen i avslaget, där man också hänvisar till hänsyn till allmän ordning och säkerhet och dels till Årsta holmars naturreservat.

