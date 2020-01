Pet Shop Boys lyckas hålla sig någorlunda ajour

Pop Pet Shop Boys ”Hotspot” (x2/Border) Visa mer

Under en trettiofemårig skivkarriär har Pet Shop Boys finslipat sin syntes av politiska teorier och starka popmelodier med en säregen förmåga att förvandla yta till djup. Brittiska musiktidningen Q har redan hunnit dubba singeln ”Dreamland” till flyktingkrisens ”Go west”.

Att househurtiga ”Happy people” (med raden ”No one comes from nowhere”) kan vara en replik på Theresa Mays famösa ”citizen of nowhere”-tal efter Brexitomröstningen 2016 är heller ingen orimlig gissning, även om samhällskritiken på Londonduons fjortonde studioalbum annars ter sig högst subtil.

”Hotspot” har tillkommit under en tioårsperiod – företrädesvis i Hansastudions Berlin – och fulländar en trilogi producerad av Stuart Price, studiosnillet som hjälpte till att göra en ungdomligare uppdatering av det typiska discopopidiomet på förrförra plattan ”Electric” (2013).

Nya låtmaterialet är en bra bit ifrån fräschören där. Men Pet Shop Boys har sedan dess lyckats hålla sig ajour med såväl tidningsrubriker som ett modernare dansmusiksound bättre än de flesta konkurrenter med rötter i 80-talets synthpop. Inte nödvändigtvis så pass att de är helt nere med kidsen, men skickligt nog för att vi som växte upp med dem slipper känna oss fullständigt mossiga.

Åtminstone om man bortser från 70-talsfunkiga ”Monkey business”. Men okej, spegelbollen snurrar. Och framför allt är det smart. Framgångsreceptet handlar förstås också om att Pet Shop Boys alltid haft andra kontaktytor mot nattklubbslivet, housemusiken och discoscenen.

Neil Tennant och Chris Lowe har dessutom förstått vikten av att liera sig med yngre, relevanta gästnamn (tillika arvtagare) för att kunna fylla gamla formler med nytt innehåll – som vokalisten Olly Alexander från electropoptrion Years & Years i retrorökaren ”Dreamland”.

Öppningsspåret ”Will-o-the-wisp” tar partytåget via Nollendorfplatz och följs av några klockrena kandidater till sommarens greatest hits-turné. Till skillnad från förra skivan ”Super” (2016) fokuserar materialet mer på Tennants röst som trygghetskonstant än på coola beats.

”Don’t be scared for only the dark can show you the stars”, förkunnar han i en lugnt puttrande synthballad med glimrande tillförsikt. Forne Suedemedlemmen Bernard Butler lirar i sin tur gitarr på introspektiva bakåtblickaren ”Burning the heather”, medan ”Wedding in Berlin” otippat kombinerar minimaltechno med Mendelssohns bröllopsmarsch.

”Hotspot” är ett gediget Pet Shop Boys-album uppkopplat mot samtiden, men fast förankrat i det förflutna. Spåren mot slutet av skivan är samtidigt svagare än starten. Att duon brände några av sina vassare samhällsiakttagelser – inte minst syrligt svängiga ”On social media” – på fjolårets ep ”Agenda” är därför synd.

Men naturligtvis helt i fas med en snabbsnurrande värld, där den sortens satir snabbt förlorar aktualitet i takt med ännu större dumheter.

Bästa spår: ”Happy people”, ”Dreamland (feat Years & Years)”

