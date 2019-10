Peter Maass: Konsten att fördunkla sanningen om ett folkmord

I hjärtat av striden kring Peter Handkes Nobelpris i litteratur finns en avgörande fråga: Kan man kallas folkmordsförnekare om allt man gör är att väcka tvivel kring ett folkmord?

Handkes tillskyndare menar att det är orättvist att anklaga honom för att förneka det serbiska folkmordet på bosniska muslimer eftersom han faktiskt aldrig har hävdat att folkmordet inte har ägt rum. ”För mig är det viktigt att Peter Handke beklagat Balkankriget, att han skulle ha föredragit att konflikterna lösts på fredlig väg”, skriver Henrik Petersen, medlem i Nobelkommittén och en av dem som utsåg Handke till pristagare. Handke är enligt Petersen ”tydlig med att han själv önskat undvika inbördeskrig”. Rebecka Kärde, en annan kommittémedlem, menar att trots att Handke skrivit ”hårresande saker” kan hon inte utläsa någon ”dogmatisk hållning” i hans verk. Mats Malm och Eric Runesson i Svenska Akademien sänker i ett uttalande ribban ytterligare genom att säga att de inte finner några ”belägg för påståendet att Handke hyllade blodutgjutelse, dyrkade ett monster eller förnekade krigsförbrytelser när han deltog vid Slobodan Milosevics begravning”.

Detta försvar står i skarp kontrast till det som länge konstaterats inom forskningen kring Förintelsen och andra folkmord: att förneka folkmord rakt av är bara en typ av förnekelse. Enligt Israel Charny vid Institutet för Förintelsen och folkmord i Jerusalem är andra varianter att hävda att dödandet varit oavsiktligt eller icke sanktionerat av den politiska ledningen, att offren varit färre än vad som hävdas eller att de mördats som vedergällning för tidigare mord. Dessa strategier täcker in mycket av det Handke har skrivit om det serbiska folkmordet i Bosnien – och är skälet till att så många har riktat våldsam kritik mot Svenska Akademien för att de belönar Handke med det som kan sägas vara världens viktigaste litterära pris.

’Jag börjar inse att överraskande få förstår vad det betyder att förneka ett folkmord, och vilka former detta kan anta för att uppnå sitt syfte’

”Jag börjar inse att överraskande få förstår vad det betyder att förneka ett folkmord, och vilka former detta kan anta för att uppnå sitt syfte”, menar historiken Edin Hajdarpasic vid Loyola University i Chicago. ”Den som förnekar ett folkmord låter inte som [Irans tidigare ledare Mahmoud] Ahmadinejad: medvetet motbjudande, aggressiv, vulgär och fräck i sitt sätt att kalla etablerade händelser för ’lögner’. Handke är inte så. Handke vet bättre än att kalla Srebrenica eller hela belägringen av Sarajevo för en lögn. Han vet att den som vill rubba en sanning hellre ska ställa frågor fulla av förbehåll, antaganden, hypotetiska böjningar och andra snitsiga svängar som gör att de perversa implikationerna av dessa frågor kan avfärdas.”

Fasaden på Handkes mjuka förnekelse börjar dock visa tecken på att krackelera. I fredags (25/10) skrev den tyska dagstidningen Frankfurter Allgemeine om en intervju från 2011 i den obskyra tidskriften Ketzerbriefe. Handke säger där att han inte ”ville döma” den serbiska slakten av tusentals muslimer i Srebrenica, vilken han spelar ner som en ”hämndaktion” för serber som tidigare dödats av muslimer. Det är inte så att Handke råkade försäga sig. I boken ”Sommerlicher Nachtrag zu einer winterlichen Reise” (ung. ”Ett sommarens tillägg till en vinterresa”) från 1996, som i stort sett passerat obemärkt, ramar Handke in resonemanget på samma bedrägliga sätt, och beskriver Srebrenica som en ”hämndmassaker” – trots att de mord som hade utförts av muslimer i området utgjorde en bråkdel av serbernas. Det här är en nyckeltaktik i förnekandets konst.

Mycket av debatten kring Handkes hållning till folkmordet i Bosnien har dock kretsat kring en annan bok, ”Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien”. Den bygger på ett besök i Serbien nära krigets slut. Handke ödslar ingen tid när han ifrågasätter vem som var ansvarig för folkmordet: på bokens andra sida refererar han till serberna som ”de så kallade angriparna”. Han insinuerar sedan att de amerikanska och västeuropeiska journalister som bevakade kriget från 1992 till 1995 överdrev eller hittade på, och beskriver dem som en ”hord av utländska reportrar som tillbringar varje kväll i hotellbaren”. (19 journalister dödades under kriget i Bosnien.) Om granatattacker mot Sarajevo som dödade mer än hundra civila frågar Handke misstroget om det har ”bevisats att bosnienserberna verkligen låg bakom de två attackerna mot marknaden i Sarajevo”.

Det finns en hel del att invända mot i den här boken; jag gick häromveckan igenom de tvivelaktiga detaljerna i en twittertråd. Men uppföljaren ”Sommerlicher Nachtrag” innehåller passager som är än mer problematiska, och som hittills fått lite uppmärksamhet. Denna koncisa bok bygger på en kortare resa Handke gjorde till Bosnien strax efter krigsslutet, och rymmer en rad antydningar och frågor som kastar skuggor av tvivel över folkmordet.

Som exempel liknar Handke de serber som belägrade Srebrenicas muslimer vid ”frihetskämpar”. Han jämför dem uppskattande med amerikanska urinvånare i bakhåll för de nybyggare som inkräktat på deras land. ”Slogs inte indianerna för sin frihet?” frågar Handke och ger en vilseledande bild av ett inverterat Bosnien. Likt andra belägrade städer hade Srebrenica en huvudsakligen muslimsk befolkning innan serberna omringade staden och försökte svälta ut den.

Även om han inte rakt av förnekar massakern i Srebrenica så överdriver Handke grovt dödssiffrorna bland serber i de sammandrabbningar som skedde i stadens utkanter tidigare under kriget. ”Bör inte händelserna, nej förbrytelserna, i början av det här kriget – och den gången inte begångna av serber – räknas som den allt överordnade förhistorien?” skriver Handke. Han går vidare till att beskriva den serbiska slakten i Srebrenica i termer av ”hämndmassakrer” och skriver att det också ”fanns tusentals serbiska offer i landskapet omkring” staden.

Handkes siffror är helt uppåt väggarna. Som exempel tar han den serbiska byn Kravica, en militärgarnison attackerad av muslimska stridande i januari 1993. Enligt åklagarsidan vid den internationella tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien dog 43 serber i den muslimska attacken, varav 13 identifierades som civila. En siffra som inte kommer i närheten av de 8.000 män och pojkar som mördades i Srebrenica 1995. Naser Oric, befälhavare för de muslimska styrkorna Srebrenica, ställdes inför rätta vid två tillfällen, och friades, för att ha dödat tre serbiska fångar under kriget.

Handke använder samma taktik i ”Sommerlicher Nachtrag” – nämligen att väcka frågor långt efter att svaren redan fastslagits.

Handke använder samma taktik i sin beskrivning av vad som skedde i Visegrad, en annan bosnisk stad han besökte under arbetet med ”Sommerlicher Nachtrag” – nämligen att väcka frågor långt efter att svaren redan fastslagits. Handke ifrågasätter i synnerhet den roll som spelats av Milan Lukic, en av de mest ökända serbiska krigsförbrytarna som dömts av en internationell domstol för mord på minst 132 personer, bland annat genom att sätta eld på två hus fulla med kvinnor och barn. Tribunalen skriver i sin 360-sidiga dom att en del offer överlevde infernot i upp till 20 minuter, och att deras ångestfylla rop lät som ”skrikande katter”. Lukic, som också avrättade fångar på den berömda bron i Visegrad, avtjänar nu ett livstidsstraff för dessa brott.

Det borde vara omöjligt för någon att ifrågasätta Lukics skuld, men Handke har gjort just detta. Följande drömska passage skrev han på sitt hotellrum, med blicken fäst på bron utanför fönstret:

”Bilden genomskärs av tanken på rapporterna om hur människor ur den lokala muslimska gruppen dödades här för nästan exakt fyra år sedan: enligt ögonvittnesskildringar (från ett hotell som detta) knuffades många av offren över broräcket där borta, allt på order av en ung serbisk milisledare; mitt minne går framför allt till en artikel i The New York Times, pepprad med utsaga efter utsaga om denne man, som vid det här laget har försvunnit, denne man som ofta 'gick barfota', det var hans kännetecken i en paramilitär grupp han gett namnet 'Vargarna'. Bland de i övrigt och förutsägbart nog enbart muslimska vittnena för åklagarsidan fanns, återigen förutsägbart nog, en enda serb, en soldat från staden, som nu sitter fängslad.”

Det Handke syftar på är en artikel av Chris Hedges som publicerades i The New York Times den 25 mars 1996. I den artikeln dokumenterar Hedges de dödliga härjningar som Lukic utförde tillsammans med ett mördarband han samlat ihop för att terrorisera och fördriva stadens muslimska befolkning. ”Överlevande sade att dödandet snabbt blev utbrett och ursinnigt”, skriver Hedges. ”Vid ett tillfälle band Lukic enligt vittnen fast en man bak på sin bil och drog runt honom på gatorna tills han dog.”

Artikeln skildrar också de mordbränder som Lukic 13 år senare skulle ställas till svars för av den internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien. Dessutom redogör den ingående för de massvåldtäkter som Lukic och hans män begick på ett hotell i skogarna utanför Visegrad. Hotellet heter Vilina Vlas, och artikeln beskriver hur en av de unga kvinnor som hölls fånge där kastade sig ut genom ett fönster för att ta sitt liv efter fyra dagar av våldtäkter.

Allt detta var kända fakta vid tiden för Handkes besök i Visegrad; Milan Lukic var redan en eftersökt man som skulle komma att gripas i Argentina 2005 och utlämnas till krigsförbrytartribunalen i Haag. Ändå kastar Handke, genom den typ av förnekelsegrepp experter varnat för, tvivel över det som hände. Han ifrågasätter huruvida de vittnen Hedges citerar är tillförlitliga eller äkta, och beskriver det som att muslimerna var välbeväpnade långt innan kriget bröt ut. Han raljerar över krigskorrespondenter som ”samlar vittnesmål” på jakt efter ”varorna”.

”Och varför låtsas man i ovan nämnda artikel att den bosnienserbiska vargflocken i Visegrad 1992 hade fullkomlig frihet att sätta sina månader av våldsamma härjningar i verket?” skriver Handke. ”Hela staden var alltså ett fasansfullt område där en liten grupp barfotafolk kunde leka katt och råtta med sina hundratals offer...? Hur kunde en sådan ohämmad terror få råda, med tanke på att befolkningen dominerades av muslimer som länge rustat för krig och som i hög grad satt på maktpositioner? Är det inte märkvärdigt hur det enda som i princip spelade någon roll för dessa samlare av vittnesmål, de som rest hit över havet, var storyn, scoopet, att fälla bytet och få tag i varorna (vilket för den delen inte är något att rynka på näsan åt) – ’enligt vittnen’, ’ enligt överlevare’, samma sak stycke efter stycke, som ett officiellt sigill.”

Jag var en av dem som samlade vittnesmål, och jag antar att det är därför jag menar att det är rätt att avvisa de pseudofakta som ligger bakom Handkes villfarelser. I september 1992 bevakade jag Visegrad för Washington Post och skickade en rapport som inleddes med en kort rad: ”Det här är en muslimsk stad utan muslimer.” Lukic var fortfarande aktiv i området, men jag såg honom inte – eftersom staden redan var tömd på muslimer antar jag att han hade åkt någonstans för att begå fler brott. Jag träffade Visegrads borgmästare Branimir Savovic som med en pistol nedstoppad i byxlinningen berättade att stadens moskéer hade förstörts då de ”användes som kulsprutevärn och gömställen... vi var tvungna att spränga dem”.

Handke upprepar en version av detta i ”Sommerlicher Nachtrag”, där han skriver att han frågat sina värdar varför moskéerna var borta och fått till svar att vapen och ammunition hade förvarats där. Handke verkar nöjd med denna förklaring: ”I den tomhet som är typisk för moskéer tycktes det inte så otroligt”, skriver han. Bara det att de fysiska bevisen i Visegrad berättar något annat. Jag inspekterade området runt de försvunna moskéerna; där fanns inga tecken på strid, inga kulhål i intilliggande byggnader, inga granatskador av den typ som borde ha följt på de stridigheter som serberna felaktigt beskrivit.

Här måste jag lägga till något mer personligt kring Handkes förakt för de vittnesmål som samlades in om Milan Lukic. Vid slutet av 1992 hade jag rest till den bosniska staden Zenica, som var full av flyktingar som fördrivits av serberna genom etnisk rensning. På en öde pizzeria intervjuade jag en 17-årig flicka som ett par månader tidigare hade tagits från sitt hem av Lukic och förts till Vilina Vlas, där hon låsts in i ett rum. När Lukic kom in satte han ett bord framför dörren och beordrade henne att klä av sig. ”Han sade att jag var tvungen, och att det var bättre att jag gjorde det själv. Annars skulle han göra det, och det skulle bli våldsamt”, berättade flickan.

Fortsättningen är lika fruktansvärd som du kan tänka dig; Lukic våldtog henne. Men det finns en del av historien som du kanske inte kan föreställa dig, och som måste förklaras. Flickans yngre syster, som bara var 15 år, hade också förts till Vilina Vlas och låsts in i ett rum mitt emot. Trots att flickan jag talade med hade släppts efter våldtäkten hade hon vid vårt samtal ingen aning om vad som hänt hennes syster, och fruktade att hon var död. Deras sista kontakt var ljudet av systerns snyftningar från andra sidan korridoren.

Övers. från engelska: Kristina Lindquist.

Texten är tidigare publicerad i nättidningen The Intercept.

