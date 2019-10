Peter Maass: Låt mig berätta om folkmordet i Bosnien, Peter Handke

Stockholm ligger mer än 200 mil från Sarajevo, och kriget i Bosnien tog slut 1995. Avståndet är således stort mellan de svenskar som just utsåg Nobelpristagaren i litteratur och det vidriga krig som tog plats i hjärtat av Balkan för en generation sedan. Detta är dock ingen ursäkt för beslutet att dela ut årets pris till Peter Handke, som förnekar det väldokumenterade folkmord mot muslimer som serberna gjorde sig skyldiga till i Bosnien.

Vi lever i förvirrande tider, då en amerikansk president säger sig ha sett ”väldigt fina människor” bland de nynazister som marscherade i Charlottesville, Virginia, och då tv-kanaler saluför rasism och konspirationsteorier. Världen framställs helt enkelt på ett bedrägligt sätt, och historien skrivs om för att matcha dessa förvridna berättelser. Det sista vi behöver, och det sista jag förväntade mig, är att en intellektuell hedersbetygelse av Nobelprisets dignitet skulle gå till en författare som förkroppsligar vår tids främsta intellektuella röta. Låt oss heller inte glömma att detta Nobelpris kommer i en tid då våldsamma vit maktanhängare pekar ut 90-talets serber som heroiska symboler för vad som bör göras i världen. Man blir mållös av att Svenska Akademien i detta ögonblick tar chansen att hedra en österrikisk författare som försvarar krigsförbrytare och döljer sanningen å deras vägnar.

Hur tänkte de egentligen? Jag vet faktiskt inte var i den här härvan jag ska börja. Men låt mig inleda med vad jag inte menar. Jag säger inte att vi ska sluta läsa Handkes litterära verk. Mina invändningar är ingen ny version av den urgamla frågan om huruvida vi ska lyssna på Richard Wagner. Lyssna gärna på Wagner. Läs gärna Handke. Min poäng är denna: Det är en sak att läsa honom – och en helt annan att belöna honom med ett pris som skänker stor legitimitet åt hans litterära gärning som helhet, inte bara åt de mest oklanderliga och opolitiska bland hans romaner och pjäser.

Handkes mest berömda politiska överträdelse var att närvara vid begravningen av Serbiens starke man Slobodan Milosevic, som dog fängslad i väntan på rättegång för folkmord och krigsförbrytelser. Handke hade besökt den häktade Milosevic i Haag och läste också ett kortare minnesord vid begravningen i serbiska Pozarevac 2006. Då hade Handke i många år skrivit om hur serberna blivit missförstådda och på ett orättvist sätt fått bära lejonparten av skulden för den blodspillan som skedde under det forna Jugoslaviens sönderfall.

Striden kring Handkes Nobelpris står kring det han 1996 skrev i en serie essäer som samlades i en bok med titeln ”Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien” (ung. ”En vinterresa på floderna Donau, Sava, Morava och Drina eller rättvisa för Serbien”). I boken, som bygger på en kortare resa till landet, beklagar han sig över att medierna ”obevekligen framställer serberna som onda”. Genom att skriva att ”jag står bakom det serbiska folket, inte Milosevic” ger Handke sken av att distansera sig själv från den serbiske ledaren. Detta skulle visa sig vara en ganska märklig sak att skriva för en av de få västerlänningar som närvarade vid Milosevics begravning.

Svenska Akademiens svar på den här kontroversen är minst sagt ynkligt.

Vad är det då Handke tror på som är så fruktansvärt? Handke kokade 1996 ner sina uppfattningar i en koncis artikel han skrev för den franska tidningen Libération, efter att essäerna getts ut. Artikeln har fått väldigt lite uppmärksamhet i den pågående diskussionen, vilket är synd eftersom den klart och tydligt visar att Handke är en konspirationsteoretiker i fråga om det bosniska folkmordet. Till exempel skriver han att det är felaktigt att tala om ”koncentrationsläger” i Bosnien.

”Det är sant att det mellan 1992 och 1995 fanns oacceptabla läger på de jugoslaviska republikernas territorier, i synnerhet i Bosnien”, skriver han. ”Men vi måste sluta att automatiskt koppla dessa läger till bosnienserberna. Det fanns också kroatiska och muslimska läger, och de brott som begåtts där som här kommer att dömas i Haag.”

Låt mig berätta något om de serbiska lägren i Bosnien. Något som Handke, som aldrig besökte Bosnien under kriget, vägrar erkänna: De var koncentrationsläger. Jag besökte dem under kriget, som jag bevakade för The Washington Post. Jag talade med både lägerfångar och överlevare. Internationella krigsförbrytartribunalen dömde serber till långa fängelsestraff för brott begångna där.

Låt mig berätta något mer om Bosnien: Muslimerna hade ingenting som kom i närheten av de läger av industriell skala dit tusentals fångar fördes, torterades och dödades. Handkes ställningstagande – att alla gjorde så – är en fint som skulle vara komisk om den inte vore så ondskefull. Begick muslimska styrkor grymma illdåd? Ja, men att jämställa ett litet antal spridda brott med det massiva och systematiska är ett genomskinligt sätt att bedra och vilseleda. Det är sådant som apologeter ägnar sig åt.

Handke, som bor i Frankrike, fördjupar denna manöver i sin artikel i Libération. När han skriver om Srebrenica, där tusentals muslimer avrättades av serbiska styrkor efter att dessa lagt under sig enklaven, vidgår han att det som hände där var den mest ”avskyvärda” massakern under kriget. Men han svänger sedan snabbt och menar att vi måste ”lyssna på överlevarna från muslimska massakrer i flertalet serbiska byar runt Srebrenica”. Det här är samma slags kålsuparretorik, som jämställer extremt få med väldigt många, och underlåter att erkänna att kriget faktiskt startades av serberna och Milosevic.

Handke snackar helt enkelt skit. Författaren David Rieff, som har rapporterat från Bosnien, tog sig tid att läsa Handkes essäsamling och drog följande slutsats om bokens författare: ”Sanningen är att han inte vet vad han talar om... Han kom till Serbien helt utan kunskaper om landets komplicerade politik, och åkte av boken att döma därifrån med ännu mindre.”

Det finns många prisbelönta författare som hyser dumma politiska idéer, och som stundtals skriver dåliga böcker. Sådant diskvalificerar varken från Nobelpris eller från Martiniluncher med förlagsredaktören. Det är inte vad vi talar om här. Vi talar om att förneka ett folkmord – att ställa historien på huvudet, göra förövare till hjältar och offer till brottslingar. Och just denna del av historien, som handlar om kristna som dödar muslimer under förevändning att försvara sin kultur, är viktig att få rätt i en tid då diskriminering mot muslimer och andra minoriteter eskalerar i USA och Västeuropa.

Svenska Akademiens svar på den här kontroversen är minst sagt ynkligt. Konfronterad med den första vågen protester mot valet av pristagare sade den ständige sekreteraren Mats Malm till New York Times att Handke valts ut på litterära och estetiska grunder. ”Det ligger inte i Akademiens mandat att ställa litterär kvalitet mot politiska hänsyn”, menade Malm.

I fråga om urskuldande ligger det här inte långt ifrån att Ellen DeGeneres talar om vilken trevlig man George W Bush är (tänk för all del inte på de hundratusentals som dödades till följd av hans beslut att invadera Irak). Vår värld är en politisk värld, vilket jag hoppas att både Ellen och Svenska Akademien har förmåga att greppa. Människor med makt och inflytande har ett särskilt ansvar att koppla ihop sina ord och sin uppskattning med den verkliga världen.

Om Stockholm ligger långt från Bosnien, så är det däremot nära till Norge, där terroristen Anders Behring Breivik 2011 mördade 77 personer – många av dem var barn på sommarläger. Breivik var besatt av Balkan och skrev ett 1.500 sidor långt manifest i vilket han återkommande åkallar och hyllar de serbiska ultranationalister som var Milosevics marionetter. Att resa sig upp och försvara de serber som stormade fram genom Bosnien är i vår kultur inget uttryck för harmlös aningslöshet, eller något som en priskommitté kan välja att inte brottas med. Det handlar om strömningar där försvar för folkmord löper rakt in i en våldsvåg som påverkar oss alla.

Peter Handke får tro vad han vill. Han kan ljuga och låtsas hur mycket han vill. Det är hans rättighet. Men jag kan bara inte fatta att Svenska Akademien har gjort det den har gjort. Deras oansvariga ställningstagande för tankarna till kapitalister som säljer de rep de kommer att hängas i. Esteterna i Svenska Akademien har gjort ett val som – med all rätta – kommer att ödelägga deras pris.

