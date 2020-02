Peter Perrett är tillbaka med hyllade album

Han tar emot en trappa upp. Spenslig som en fransyska, klädd som en rockstjärna. Peter Perrett bor i ett minimalt tvåvåningshus intill en slamrande däckfirma norr om Bethnal Green i London. Den trånga övervåningen rymmer en soffa, några stolar, ett bord – och musikutrustning. Det är inte bara ett vardagsrum utan också hans replokal och studio. I ett hörn står den Guildgitarr som han har skrivit varenda låt på sedan han var 20.

– Jag bor här för att det är lättare att hålla sig bort från droger i den här stadsdelen där jag inte känner så många som i Forest Hill där jag växte upp, förklarar han med söder-om-Themsen-vokaler i rösten.

Perretts baryton glömmer ingen som hört honom blanda svårmod med kärlekslängtan och kolsvart humor.

Peter Perrett bildade The Only Ones hösten 1976. Uppmärksamheten kom snabbt. Han skrev snart hitlåten ”Another girl, another planet”. Av nätjätten All Music Guide nyligen kallad ”den bästa rocksingeln som spelats in” och tolkad av bland annat The Cure, REM-sångaren Michel Stipe och The Libertines.

Skivbolagen lovade plötsligt guld och transatlantiska turnéer. Han umgicks med såväl Keith Richards som Johnny Thunders. Under en tid spelade postpunk-kvartetten med U2, Echo & the Bunnymen och Simple Minds som förband på stora scener i Europa och USA.

Foto: Steve Gullick

Men två i bandet gick på heroin. En kaotisk USA-turné med polisingripanden, skottlossning, bilkrascher och pulverpåsar föregick uppbrottet 1982.

– De flesta som lyckades hålla ihop sina rockband under åttiotalet fick bra karriärer och intäkter, men vi fick det inte. Vi var väldigt bra på scen, hade trogna fans och stora låtar, men jag brydde mig inte tillräckligt om bandet. Desto mer om droger, sammanfattar han de tre album och sex år som The Only Ones hann med innan sammanbrottet.

Perrett slutade spela, helt.

– Jag vande mig vid tanken att jag aldrig skulle skriva en enda låt till. Jag betraktade allt det vi hade som en förlorad chans.

Han skrev nya sotiga poplåtar till ett hyggligt soloalbum 1996, men föll tillbaka i missbruk. Fler motgångar väntade:

Sångaren förlorade sitt barndomshem efter en konflikt med sin bank. I samma veva försvann också flera masterband till bandets skivor. ”Another girl, another planet” gav honom förvisso stora intäkter 2006 när ett brittiskt mobilföretag använde den i reklam, men pengarna gick till droger.

– Jag är oansvarig, har alltid varit. Pengar har aldrig varit viktigast i mitt liv, och jag har inga nu heller – men jag lever och det är viktigast.

Han återbildade The Only Ones året därpå och stod på Shepherd’s Bush Empires scen i London och såg ut över rader av gråtande fans i publiken.

– Det var enormt rörande, bandet var fantastiskt, men jag var inte fokuserad och hade inte sjungit på evigheter. Att missbruka var en heltidssyssla för mig, jag satt hemma jämt och rörde inte gitarren under väldigt många år.

Snart upplöstes de ännu en gång. Men 2015 lyckades han till sist göra slut med narkotikan. Han solodebuterade nu med ”How the west was won” som mottogs påtagligt varmt. The Guardian konstaterade att den bräcklige dystopikern ”inte bara har kommit upp från avgrunden utan uppstått med sin begåvning helt intakt, det verkar finns något övermänskligt med hans superkrafter”. Plötsligt fann han sig turnera utomlands igen.

En bedrift i ljuset av alla år av självskadebeteende och de effekter hans missbruk av crack haft på inte minst hans lungor – och kreativitet.

– När jag var ung kom både musiken och texterna till mig utan ansträngning, det gick snabbt och var aldrig svårt. Nu är det mer ett hantverk. Att ens kropp förfaller är illa, men att ens hjärna gör det är faktiskt direkt motbjudande, muttrar han över sin tekopp.

Bild 1 av 2 Foto: Steve Gullic Bild 2 av 2 Foto: Steve Gullick Bildspel

I juni förra året följde han upp med en andra skiva, ”Humanworld”, som fick än bättre kritik.

– Jag är enormt glad över att musiken är min enda passion igen. Att ha skapat de här två skivorna i mitt eget namn känns som att spela in för första gången och i min egen skalle känner jag mig ibland som 25 igen, säger han och ler.

– För mig är det här den bästa musik jag någonsin kunde hoppats åstadkomma så här många år senare.

Peter Perrett är särskilt stolt över att hans söner Pete Jr och Jamie numera ingår i hans turnerande band.

Varför har så sorgligt många hyperbegåvade artister genom åren fastnat i missbruk, och ofta dött i förtid?

– Som amatörpsykolog kan jag bara gissa att det krävs en särskild känslighet för att kunna bli en kreativ låtskrivare, eller skådespelare. Bär man på ett slags förhöjd känslighet så behöver man samtidigt skydda sig, tänker han högt.

– Att känna för mycket kan vara smärtsamt. Så finns det något som är lätt att få tag på och som kan maskera den där smärtan och få dig att må bra så är det väldigt lockande.

Stämmer den teorin på dig?

– (Tystnad) Joo, när jag ser tillbaka på mitt liv så har det nog varit så. Sedan jag slutade med droger känner jag ofta att jag bryr mig för mycket om allt. En sorts hyper-empati som kan vara skadlig för en, menar han.

– En annan aspekt är att uppträda inför publik gör en ofta hög, ett enormt adrenalinpåslag. Att försöka förlänga den känslan har för mig varit väldigt svårt att motstå.

Peter Perrett Peter Albert Neil Perrett, född 1952, växte upp på Manor Mount i Forest Hill, London. Han klarade sina tentor, men blev relegerad två gånger från sina skolor för ”uppstudsighet”. Sitt första band England's Glory bildade han 1972, som 20-åring. På lördag den 29 februari spelar han på Debaser Strand i Stockholm Om sina tidiga inspirationskällor: ”1965 var Dylan min stora hjälte, men 1967 blev det Pink Floyd, jag såg dem många gånger då, det var en otrolig upplevelse för en 15-åring som just sluppit ur en internatskola. Velvet Undergrounds bananskiva är hans eviga favoritalbum: ”Det är fortfarande den jag håller allra högst, deras värld var ostyrig och mörk. För mig har musiken från Manhattan alltid varit mer konstfull och intelligent än den brittiska – som sysslat för mycket med attityd.” Om sina texter: ”Jag tenderar att vara ganska cynisk. Och romantisk. Det är också en aning svart humor i mycket av det jag skriver. För att överleva måsta man kunna skratta åt livets värsta aspekter.” Om sin hustru Zena Kakoulli som han träffade redan 1968: ”Det är Zena som hjälpte mig att göra musiken till en karriärväg redan på 1970-talet. Hon tyckte att jag hade talang och att världen borde få höra mig. Många av mina låtar handlar om henne, också de nya.” Om sina åtta stoltaste ögonblick som låtskrivare: ”The whole of the law”, ”The beast”, ”From here to eternity”, ”Another girl, another planet”, ”Someone who cares”, ”Instrumental”, ”Woke up sticky” och ”How the west was won”. Visa mer

