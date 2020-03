Peter Perrett gör fin spelning men tappar i intensitet

Musik Peter Perrett Scen: Debaser strand, Stockholm Visa mer

Det är en närmast osannolikt pigg Peter Perrett som står på Debasers scen. Under omständigheterna alltså. För resan hit har inte direkt varit spikrak.

Trots en karriär som spänner över fyra decennier har det bara blivit sammanlagt sex album, antingen som soloartist eller i punkbandet The Only Ones. Och skivorna har inte direkt varit jämnt utspridda över de där åren heller. Först tre med kultförklarade The Only Ones inom loppet av lika många år i skarven mellan 70- och 80-tal, sen en under namnet The One i mitten av nittiotalet och så två överraskande vitala album inom loppet av två år (”How the west was won” 2017 och ”Humanworld” 2019) alldeles nyss.

Skälet till den sporadiska produktionen är lika enkel som sorglig. Efter The Only Ones splittring gick Perrett ned sig i ett ganska tungt missbruk som höll honom borta från musiken under stora delar av framför allt 80- och 90-talet. När den snart 68-årige Perrett den här kvällen introducerar The Only Ones ”Why don’t you kill yourself” gör han det genom att tillägna den Johnny Thunders, en vän och artist från samma punkera som Perrett, med liknande destruktiva missbruksproblem, som gick ett betydligt värre öde till mötes. Som en liten påminnelse om hur illa ute Perrett varit.

Ändå står Perrett här med den släpiga Lou Reed-rösten märkligt intakt och opåverkad, uppbackad av sina söner och en låtlista där The Only Ones-klassiker blandas med låtar från nämnda soloalbum och de senare faktiskt klarar jämförelsen med de förra. Han levererar kanske ingen stor, häftig eller ashipp konsert. Trots allt vinglar och svajar det ändå emellanåt, trots allt orkar han inte hålla upp den inledande intensiteten hela vägen, trots allt är inramningen lite avmätt seg.

Men det är, om ni förstår skillnaden, en väldigt fin liten spelning.

