Philip Teir: Kincaid ger tillbaka med Linnés egen medicin

Liksom väldigt många andra denna vår har jag odlat en egen coronaträdgård. April och maj flöt förbi utan att jag egentligen gjorde något annat än beställde fröer, tittade på Youtubefilmer om täckodling och planerade mina egna odlingslådor (det blev tre stycken: två mindre och en större – allt för få, inser jag nu när det är dags att skörda rädisorna och jag har bara ett fåtal magra stackare).

Min läsning begränsade sig i några veckor endast till praktiska trädgårdsbloggar, tills en vän tipsade om Jamaica Kincaids ”(Boken om) Min trädgård”, som nyligen gavs ut i svensk översättning av Niclas Nilsson på förlaget Tranan.

Nu har jag sträckläst, och tagit pauser enbart för att vattna tomaterna.

Som essäist är Kincaid precis som jag vill att en essäist ska vara: besatt av sitt ämne och generös med sina åsikter. Åsikterna behöver inte alltid vara välgrundade (för så är ju livet; irrationellt och känslostyrt), men gärna förmedlade med entusiasm. Som när Kincaid skriver om de kataloger hon får från amerikanska plantskolor; hon läser dem i badet ungefär som damtidningar. Ju anspråkslösare desto bättre, helst med fula bilder. En sättpotatiskatalog är speciellt tjusig, enkel ”som en metodistisk psalm”.

Och Kincaid har ett sätt att skriva om blommor som inte liknar något annat. Om den ”ljuvliga stanken” från fritillarior: ”lukten av armhålan på tio människor man älskar”. Eller om utseendet hos viss art av rhododendron: ”en flickas klänning, insidan på en mun, ett ögonblick mycket, mycket tidigt på morgonen när själva solljuset tvekar”.

Just denna rhododendron är döpt efter Jane Grant, gift med den första chefredaktören på New Yorker. Tidigare har Kincaid inte gillat den. ”Just nu kan jag inte minnas varför jag var en motståndare till en växt bara för att den hade fått sitt namn efter hustrun till den förste chefredaktören på New Yorker”.

Läsaren anar varför: det handlar om privilegier. När Kincaid – själv uppvuxen på den karibiska ön Antigua, plats för många av hennes romaner – skriver att hon motvilligt lärt sig de latinska namnen på sina trädgårdsväxter förstår man att det finns en förklaring som går mycket djupare än att namnen är svåra att memorera.

Hennes postkoloniala perspektiv är på samma gång lustfyllt nyfiket och sorgset. Hon påpekar att Carl von Linnés artindelning har ett narrativ där allt dessförinnan varit kaos. Linnés ”objektiva standard” utesluter andra standarder och berättelser.

Ett exempel: dahlian. Trädgårdsprofilen Christel Kvant skrev en utförlig text om detta i DN i våras. (20/4) Hos aztekerna kallades dahlian för cocoxochitl. Men efter att Hernán Cortés och hans armé invaderat Mexiko hamnade den så småningom i Europa och hybridiserades av den svenske botanisten Andreas Dahl, en av Linnés efterträdare, som den fick sitt namn efter.

Kincaid gräver sig ner i Linnés biografi och hittar en passionerad botanist, som – oavsett hur praktiskt hans system är – blev en del av en förtryckande historieskrivning. I dag betraktar holländarna tulpanen som en del av sin nationella identitet, trots att den härstammar från Mellanöstern. ”Det är ett vanligt sätt européer har att betrakta världen: älska deras växter, hata människorna”, skriver Kincaid.

Och som en mycket rolig härskarteknik skriver hon själv slarvigt om Linné: ”Carolus Linnaeus föddes den tjugotredje maj 1707, någonstans i Sverige. (Jag vet var, men jag tycker om övermodet i att låta bli att säga det)”.

Så kan man också förhålla sig till vinnarnas historieskrivning: med sarkasm.

En dag besöker Kincaid Kew Gardens i London och får syn på en synnerligen vacker stockros, en av hennes favoritblommor. På lappen står det ”Gossypium”, och hon inser snabbt att det inte alls handlar om en stockros, utan om bomull – som hon aldrig sett blomma förr.

Samma växt kan ha helt olika betydelser beroende på vem som möter den.

”Bomull för sig existerar i fulländning, med illvilja mot ingen”, skriver hon, ”men den kvalfyllda, ondskefulla roll den har spelat i mina förfäders historia är inte bortglömd av mig.”

Poängen blir tydlig när hon jämför ett utdrag ur en text av författaren Henry James med en av en författare från Zimbabwe, Tsitsi Dangarembga. James beskrivning av en härlig sommareftermiddag kan bara skrivas ”av en människa som kommer från en plats där världens rikedomar är som en hud, en naturlig del av kroppen, en rättighet, tillskansad, som att ha två händer och på varje hand fem fingrar”.

Kincaids egen ambivalens inför rhododendonsorten Jane Grant tycks ha att göra med den resa hon själv gjort. Numera, som ständigt nobelpristippad författare, smugglar hon hem fröer till sin trädgård i Vermont från ”exotiska” platser runt om i världen (ordet ”exotiskt” ger hon själv betydelsen ”svår att finna”). Hon har också blivit en trädgårdsodlare, en erövrare.

”Men vi som begär vår grannes trädgård måste förr eller senare återvända till vår egen, med alla dess med- och motgångar, dess besvikelser, dess belöningar”.

I mitt fall några magra rädisor – Raphanus sativus, vars geografiska härkomst lär vara oklar. Men Jamaica Kincaid har definitivt öppnat ögonen för den historia som finns i myllan.

