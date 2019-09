Philippe Sands: Vi har slagit in på en djupt obehaglig väg

”Parasitinvasion” – ”Pickaninnies” – ”Skicka hem dom!” – ”Folkets fiender”

”Opålitliga judar”– ”ett fruktansvärt samarbete” – ”Skithålsländer” – ”leenden som vattenmeloner” – ”Stopp för muslimer” – ”ansikten som brevlådor” – ”våldtäktmän” – ”bajskorvar” – ”de är inte människor utan djur.”

För några år sedan arbetade jag i FN-huset i New York, med uppdraget att få olika regeringar att stödja en resolution som lagts fram av Mauritius, med syftet att hjälpa dem och hela Afrika att befria sig från de sista spåren av brittisk kolonialism – ockupationen av Chagos-öarna. Vår främste motståndare, den dåvarande brittiske utrikesministern, var utan att själv begripa det afrikanernas största tillgång. Flera år tidigare hade han nämligen skrivit en artikel som många av de närvarande diplomaterna mindes med smärtsam tydlighet, en text där han beskrev invånarna i ett afrikanskt land som ”pickaninnies” med ”leenden som vattenmeloner”. Ord har alltid sin egen vikt och försvinner inte, särskilt inte sådana som sprider rasistiska förolämpningar.

Denne före detta utrikesminister utsågs i juli till Storbritanniens premiärminister. Han och den amerikanske presidenten, som också tycker om att använda rasistiska uttryck offentligt, har uttryckt sin ömsesidiga beundran för varandra. För en tid sedan hade ett sådant beteende varit omöjligt att föreställa sig från ledarna för två av de länder som våren 1945 skrev in i FN:s stadgar att man förpliktigade sig att verka för ”allmän aktning för och respekterande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion.”

Det otänkbara är nu det nya normala. Åtminstone för somliga.

Vår premiärminister är en rasist som odlar en verklighetsfrämmande dröm om att återvända till ett påhittat förflutet.

Denna förändring blev tydlig under 2016. I ett klimat präglat av starka känslor av utanförskap och tilltagande ojämlikhet vad gällde rikedom och möjligheter på arbetsmarknaden gick Storbritannien och USA till val. Folkomröstningen om EU respektive presidentvalet öppnade dörren till en ny rymd, där en politisk identitet grundad på hatspråk och förnedrande uttryck med ens var politikens mittfåra. Bruket av ord som pekade ut hela grupper av människor på grund av ras, nationalitet eller religion var med ens acceptabla.

Det tog bara några månader innan djupt liggande känslor av hat mot utlänningar, invandrare eller muslimer steg upp till ytan. En ström av motbjudande antisemitism rann upp hos Storbritanniens största oppositionsparti, en ström dess ledarskikt tycks acceptera då man inte genast och tydligt satt stopp för den. I Italien och Frankrike har de rasistiska hejarklacksramsorna gjort eftertrycklig comeback på fotbollsläktarna. I USA och Storbritannien, liksom i så många andra länder, kan sådant nu sägas högt som tidigare inte rymdes inom det politiska språkets gränser. Vad som är orsak och vad som är verkan är svårt att säga. Men detta språkbruk, dess följder och de ledande politikernas tystnad spelar en skamligt legitimerande roll.

Många har upplevt denna hat- och identitetspolitikens uppgång in på bara skinnet. Efter folkomröstningen om EU tog det brittiska inrikesministeriet fram statistik som visade på en stark uppgång för hatbrott i landet. Jag blev själv vittne till det på en buss i London då en nära vän till mig, en indisk advokat och kollega, råkade ut för en rasistattack. ”Åk tillbaka dit där du kommer från” ropades efter henne: det var första gången det hände under de tjugo år hon arbetat i Storbritannien. Mina japanska studenter har sagt att de inte vågar besöka landet utanför London. En välkänd kollega från Senegal som är professor i internationell rätt kan inte längre föreläsa i Storbritannien då han numera nekas visum; ännu ett offer för vad som med en förskönande omskrivning kallas ”det nya fientliga klimatet.”

Black lives matter-manifestation i New York, sommaren 2019. Foto: Gabriele Holtermann-Gorden

I dag, tre år senare, visar USA:s och Storbritanniens ledare bägge en förkärlek för förnedringens och splittringens språk och signalerar därmed ett återvändande till en tidigare epok. De drivs och eldas av åtskillnadens princip, av det lustfyllda i att dela upp människor i ”oss” och ”dem”. Vi är vita och män, slår Trump och Johnson fast i såväl tweets som tidningsartiklar, eller rentav i bokform, och ”de andra” är kvinnor, invandrare, homosexuella, svarta eller bruna, muslimer eller judar, eller går att tvinga in i något annat fack. Den hållningen är raka motsatsen till respekt för vår gemensamma mänsklighet.

De här dörrarna märkta ”andra”, ”vi” och ”dom” är naturligtvis inte nya. I ”Är detta en människa” (1947) beskrev Primo Levi sina erfarenheter från Auschwitz och noterade: ”Många folk och nationer kan en dag märka att de mer eller mindre genomtänkt utsett alla främlingar till sina fiender”.

”Denna övertygelse ligger för det mesta långt under ytan, som en vilande infektion; den ger sig bara tillkänna ibland, i form av slumpmässiga, enstaka handlingar, och är då inte en medveten utgångspunkt. Men när det blir verklighet och denna tysta dogm blir det ena ledet i en syllogism, finns det där, som slutpunkt [lägret].”

Raphael Lemkin, känd som upphovsman till ordet ”genocide”, folkmord, och vars forskning kom att omfatta tvåtusen år av mänsklig terror, drog en liknande slutsats. I sin bok från 1944, ”Axis rule”, beskriver han hur hatspråk alltid följs av handlingar. Först förser man de ”andra” med någon sorts märke, sedan utesluts de gradvis, därefter utrotas de. Hans slutsats var att det alltid börjar med ord, som ett sätt att normalisera åtskillnad grundad i ”identitet”. Därefter följer en kedja av handlingar, nästa värre än den förra.

Levis ”tysta dogm” har nu återvänt från det förflutna. Att det finns sådana djupt liggande känsloströmmar är inget nytt. Att låta dem komma upp till ytan helt öppet och offentligt är däremot nytt. Och när de ogenerat uttrycks av USA:s president eller Storbritanniens premiärminister förses de – i somligas ögon – med en stämpel av legitimitet.

Dagens Storbritannien eller USA är inte Nazityskland 1936. Men någonting har börjat röra sig, samtidigt som de generationer vilka själva upplevde de åren nu håller på att försvinna, vilket berövar oss närvaron av självupplevda minnen och erfarenheter. Det som återstår för oss är det de skrev. Till exempel Victor Klemperers böcker. Han var professor i romanska språk i Dresden och gav 1947 ut ”LTI”, vilket ska uttydas ”Lingua tertii imperii”, Tredje rikets språk.

Född av judiska föräldrar, men gift med en ”arier”, förlorade han sin anställning när nazisterna kom till makten, liksom rätten att besöka bibliotek. Utestängd från de redskap han behövde för sitt arbete bestämde han sig för att föra ett slags dagbok om sina erfarenheter och vad som skedde runt honom, med särskild uppmärksamhet på vad som skedde med språket. Hans begrepp ”LTI” tillkom för att skapa en detaljerad beskrivning av dess förändringar, vare sig det gällde yrkesmässiga diskussioner eller ordväxlingar i affärer.

Han menade sig inte göra detta på ett vetenskapligt vis, utan ville fånga upp slumpmässiga exempel ur vardagen, ur tidningar, från radion, tal, samtal och till och med skämt. I dag skulle han kanske ha samlat in tweets eller inlägg på sociala medier, för att sedan tolka dessa individuella uttryck som delar av en större, kollektiv samhällsförändring. Han gjorde många iakttagelser, men utifrån dagens perspektiv är en särskilt svår att undvika. Under nazismens styre letade sig dess språk in under huden ”genom enstaka ord, uttryckssätt, i återkommande meningar som… upprepades miljoner gånger och som man mekaniskt fick i sig utan att märka det.”

Klemperers enkla men skarpa poäng är att hur vi talar i vardagen visar på vilka sanningar vi tillägnat oss, vilket påverkar vad vi tror på vilket sedan tar formen av handlingar. ”Språket avslöjar allt”, noterar han. ”vad någon säger kan visa sig vara en massa lögner, men hans sanna jag ligger naket för alla att se – i hur han väljer att uttrycka sig.”

Hans iakttagelse passar mycket bra in på den brittiska premiärministerns aktuella uttalanden och sätt att föra sig, vare sig denne befinner sig i parlamentet eller någon annanstans.

Klemperer beskriver ett mycket välbekant mönster vi själva kan se omkring oss. Vissa ord och fraser upprepas i det oändliga, grundlösa påståenden hamras in, förskönande omskrivningar och överdrifter repeteras, och extremt oförskämda påståenden åberopas som sanningar. Alltsammans utgår från samma kärna där den egna självförståelsen kopplas till rena lögner om vem man är; till sist framstår det omöjliga som sant. Säg något ofta och säg det högt, säg det med hetta – så skapar du ett nytt slags verklighet, genom att förvandla vaga intryck till sanningar som sedan ingår i självförståelsen hos vissa grupper. Låter det bekant? ”Ord kan vara som små doser av arsenik”, sade Klemperer, ”de tycks först inte ha någon effekt, men efter en tid börjar giftet ändå verka.”

På Klemperers tid skapade de giftiga orden och deras verkan en omgivning där vad som helst blev möjligt. Grundlagar kunde med ens upphävas. Landets ledare hävdade att lagarna bara gällde vissa, och när man väl förts ut genom portarna märkta ”vi” och ”dom” kunde man plötsligt vara inspärrad eller inbegripen i en konflikt med dödlig utgång.

Flyktingläger i Tanzania, nära gränsen till Rwanda, efter folkmordet 1994. Foto: KARSTEN THIELKER

I somliga fall då ingen motreaktion infann sig, som under kolonialismen eller i trettiotalets Tyskland, eller i nittiotalets Exjugoslavien eller Rwanda, slutade det i industriella massmord. Efter en tid faller sådana regimer samman på grund av sina inbyggda motsättningar eller tryck utifrån. De som försökte göra motstånd säger ”aldrig mer” och bygger upp något nytt från grunden. 1945 resulterade det i FN:s stadgar och några år senare i Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som slog fast ”det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter.”

”Aldrig mer”, fastslog den amerikanske åklagaren i Nürnberg, Robert Jackson, under rättegången mot de ledande nazisterna hösten 1945. Bland de åtalade fanns Julius Streicher, som stod inför rätta för att i skrift och tal predikat hat, som det står i domen. Han åtalades som ett varnande exempel, och de ord och uttryck han spridit – att judar ”inte var mänskliga varelser”, att de ”spred sjukdomar” och att han uppmanat till att de borde ” utrotas grundligt” ledde till att han dömdes för ”brott mot mänskligheten” och hängdes.

Ord spelar roll: det var vad domarna i Nürnberg meddelade världen. Det gick femtio år innan dessa principer åter tillämpades av en helt annan internationell domstol. Nu handlade det om vad som utspelat sig i Rwanda våren 1994, då Hutu-samhället vände sig mot Tutsi-samhället. Som vanligt började det med ord. ”Kackerlackorna” urskiljdes och utsågs till måltavlor och tiden då ”träden skulle fällas” slogs fast. Så inleddes massmordet.

Senare följde åtalen, och somliga fann sig stå inför rätta för de ord de använt. I december 2003 dömde den internationella Rwandatribunalen tre män för uppvigling till folkmord, för att ha använt hatspråk och för att ha deltagit i radiosändningar som ”spred etniska generaliseringar i syfte att uppmana till förakt för och hat mot gruppen av tutsier.” Precis som tidigare hade dessa formuleringar upprepats i det oändliga tillsammans med förskönande omskrivningar för folkmord. Allt för att skapa ett klimat där mördandet gjordes möjligt.

Ord spelar roll. Det vet alla, även i Storbritannien och i USA. Det är därför vi försvarar yttrandefriheten med sådan glöd. Vi befinner oss inte i Nazityskland, men vi har slagit in på en djupt obehaglig väg, välbekant för alla som kan något om historia. När brittiska tidningar och politiker kallar domare för ”folkets fiender” ekar det av Klemperers ord från en tid då gränser överskreds, en tid då hans enda hopp stod till att det nog inte kunde bli värre. ”Jag flydde in i arbetet och mina föreläsningar”, skriver han. Hur lätt vore det inte att välja samma utväg i dag.

För några veckor sedan var Barack Obama modig nog att peka på dessa samband genom tid och rum. ”Vi måste med eftertryck avvisa den sorts språk våra ledare använder när det eldar under ett klimat av rädsla och hat och normaliserar rasistiska påståenden”, skrev han, och pekade därmed ut länken mellan då och nu. Språk har varit den utlösande faktorn bakom ”de flesta av historiens tragedier” och han påminde om att det varit grunden för ”slaveriet, Jim Crow, Förintelsen, folkmordet i Rwanda och de etniska rensningarna på Balkan.”

Att påstå att man bara uttryckt sig satiriskt, så som den brittiske premiärministern försökt förklara sig, är ingen som helst ursäkt. Yttrandefriheten, den allra mest grundläggande av rättigheter, försvarar inte rätten att underblåsa hat eller uppmana till våld och brottslighet.

Obama vet vad han skriver om. Då han delade med sig av sina synpunkter på den brittiska EU-omröstningen avfärdades han av vår nuvarande premiärminister som en ”halv-kenyan” vilken delade ”sina förfäders avsmak för det brittiska imperiet.” En president med rötter i Afrika är enligt honom således oförmögen att skapa en egen och rationell världsbild.

Låt oss kalla saker vid deras rätta namn. Vår premiärminister är en rasist som odlar en verklighetsfrämmande dröm om att återvända till ett påhittat förflutet. (Som utrikesminister förlorade han inte bara omröstningen i FN utan även själva kolonin, då den Internationella domstolen slog fast att Chagos-öarna hör till Mauritius.). Han påstår att Hitler och EU har samma mål och hävdar den som motsätter sig hans politik går att jämföra med kollaboratörer i det under andra världskriget ockuperade Frankrike. Hans dogm är allt annat än tyst: det finns ett ”vi” och det finns ett ”dom”.

Den amerikanska presidentens språkbruk, då han talar om invandrare och parasitinvasioner på ett sätt som leder tankarna till utrotning, är som Rolling Stone uttrycker det ”ord man förknippar med folkmord och inte med regeringen”. Men innan vi nått ända dit måste man på vägen passera såväl grundlagar som själva rättsstaten. De skyddar och omfamnar tanken på en enda mänsklighet, där varje människas värdighet erkänns just på grund av att de är människor.

Översättning från engelska: Ola Larsmo

Victor Klemperers bok ”LTI – Tredje rikets språk” gavs ut på svenska 2006 i översättning av Tommy Andersson (Glänta).

Primo Levis ”Är detta en människa” gavs senast ut på svenska i en samlingsvolym 2013 i översättning av Ingrid Börge (Bonniers).