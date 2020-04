Pia Huss väljer tre vägar till ljudboken

Illustration: Storytel

Ljudbokstjänsterna

Storytel m fl

Sjuk, corona-karantänad, stängd förskola… för många är huset nu fullt av benspralliga och leklystna barn, utan tillgång till sina vanliga kompisar och aktiviteter. Och nej, det finns ingen kvickfix men ändå några överlevnadskit i form av en drös ljudbokstjänster som Storytel, Nextory, Bookbeat och andra strömningstjänster tillhandahåller. Uppläsningar där skådespelare som Jonas Karlsson ger röst åt Alfons Åberg, Frida Hallgren förmedlar ”Handbok för superhjältar”, Morgan Alling läser Åsa Larssons och Ingela Korsells ”PAX”-böcker, Cecilia Frode och Gunilla Röör förmedlar Martin Widmarks serie om Nelly Rapp. Bara som exempel. Summasummarum en skattkista för lyssnarsugna.

Bebispodden

Barnradion, Sveriges Radio

En otålig åtta-månaders? En gryningspigg ettåring? Räddningen heter Bebispodden, denna eterburna ljuvlighet med underrubriken ”Musikdrama för riktigt små barn cirka 0–2 år”, är inget annat än en ljudpresent från Barnradion. Ett mästarprov i den storslagna konsten att göra musikalisk radiopoesi-prutteri av bebistrivialiteter. Till exempel sex minuter ”Gottegott gröt”, du anar inte vilka möjligheter som havregrynen rymmer! ”Bebispodden i Barnradion”. Go for it!

Småsagor

UR Play

Sist, men kanske ändå först, Utbildningsradions fullkomligt fascinerande rad bearbetningar av bilderböcker. ”Småsagor”, medryckande inläsningar/dramatiseringar av en lång rad berättelser för smååringar och deras vuxna. Alltså, bara den dubbelbottnade ”Under mattan” av Sara Lövestam inläst, eller snarare ”inlevd”, av Andreas T. Olsson. Mmm, här har vi en historia för varje relation, små som stora. Hur mycket skit och skränande småmonster fixar en familj att stoppa in under mattan? Eller varför inte, extra aktuell just nu, Karin Ahlins ”Inte vara rädd!”, i ljudgestaltning av Jane Friedmann och Elsa Meyer. Så många böcker som får nya dimensioner genom ljudmediet! Enda invändningen, varför finns ingen möjlighet att lägga upp ”sagolista” eller repeat?

