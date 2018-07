Pierce Brosnan: Tro det eller ej men jag hade gärna sjungit mer

För drygt ett år sedan meddelade filmbolaget Universal att publiksuccén ”Mamma mia!”, baserad på musikalen med samma namn, skulle få en uppföljare. Det var föga förvånande – redan två veckor efter premiären 2008 hade nära en halv miljon svenskar sett filmen. Kort därefter stod det klart att ”Mamma mia!” var världshistoriens mest lönsamma musikalfilm.

Tio år senare går uppföljaren ”Mamma mia! Here we go again” upp på vita duken. Tillsammans med Colin Firth och Stellan Skarsgård återvänder Pierce Brosnan till rollen som en av huvudkaraktären Sophies tre potentiella pappor.

När DN träffar den forna James Bond-stjärnan, som nyligen besökte Stockholm i samband med den stundande premiären, säger han att både originalfilmen och uppföljaren karaktäriseras av glädje.

– Först och främst har musiken en inneboende glädje. Phyllida Lloyd som regisserade första filmen bidrog också till att skapa en ytterligare magisk stämning som förenade oss alla. Och den känslan har hållit i sig, vilket är uppenbart när man ser filmen. Vi har alla en sådan respekt för varandra, säger Pierce Brosnan till DN.

Filmstjärnan, vars sångröst bland annat har jämförts med ljudet av en gräsklippare som skär igenom en tennisboll, får i uppföljaren färre chanser att visa upp sin sångkapacitet.

– Jag har ett vackert piano hemma och under första filmen hade jag tillgång till en sånglärare, men nu har jag inte sjungit på evigheter. Tro det eller ej men jag hade gärna sjungit mer, hur skrämmande det än låter. Varför inte?

Läs mer: Originalensemblen återförenad i nya Mamma mia!

Pierce Brosnan berättar även om sitt förhållande till Abba och popgruppens musik.

– Det var länge sedan nu men jag såg dem vinna Eurovision. Jag var 21 år och redo att ta över världen som skådespelare. Och så ser jag de här svenskarna gå upp på scenen, iklädda högklackade skor och glitter, säger han med ett leende och fortsätter: