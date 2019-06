Piero Fornasettis samlade verk visas på Artipelag

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Vad hade den italienska operasopranen Lina Cavalieri egentligen tyckt om att synas på tallrikar, kuddar, möbler, burkar och skålar? I jätteformat intill Rialtobron under årets Venedigbiennal. Eller heltäckande på väggarna i ett rum på Artipelag. Om att ha blivit något av ett varumärke.

Smickrad? Eller hade hon känt sig utnyttjad?

Barnaba Fornasetti, konstnärlig ledare för designföretaget Fornasetti, tar frågan med upphöjt lugn. När fadern Piero Fornasetti år 1951 placerade Linas fotografi, som han hittat i en skvallertidning, på en tallrik hade sju år gått sedan hennes död under nazisternas bombning av Florens.

De två träffades aldrig men Piero Fornasetti fascinerades av ansiktets absoluta symmetri. Inget personligt alltså, utan magi. Lina Cavalieri blev symbol för skönheten.

Barnaba Fornasetti är i Stockholm för att inviga utställningen ”Inside out, outside in”. Vänlig, kanske en aning blyg, kommer han i roströda byxor och rutig kavaj. Snyggt matchande skjorta, slips samt hatt. En av de mest välklädda männen i Italien, har jag läst.

För första gången visas Fornasettis historia och hela produktion här i landet. Inte konstigt kanske. Till en början hade funkis-Sverige inget till övers för möbler och föremål med guld- och blomsterdekorer eller arkitektoniska trompe l'œil-effekter. När vinden vände och postmodernistiska strömningar började göra sig gällande var företaget å andra sidan inne i en krisperiod. I dag stämmer allt bättre. Inte minst smakmässigt. Men är Fornasettis bildvärld verkligen relevant än i dag?

– Mer än tidigare faktiskt. Just därför att vi inte följer några trender. Det är en viktig princip. Vi har aldrig varit ute efter att växa snabbt. Livskvalitet, ekonomisk och social hållbarhet betyder mer. Att sprida Fornasetti intresserar mig fortfarande bara på en kulturell nivå.

– Designbranschen liknar alltmer modebranschen. Man tvingas att ständigt tillverka nya produkter. Vi har valt en annan inriktning. Min far lärde mig att prioritera fantasin. Och fördjupa tankeprocessen inför varje nytt steg. Samt att alltid ta ställning mot konformism, att kämpa för självständigt tänkande, säger Barnaba Fornasetti.

Barnaba Fornasetti. Foto: Lisa Mattisson

All tillverkning har på ett eller annat sätt anknytning till det arv Piero Fornasetti lämnade efter sig vid sin död 1988. Det är ur hans enorma arkiv föremålen på utställningen är hämtade.

Men låt oss snabbspola historien. ”Inside out outside in” blir mer begriplig då.

Piero Fornasetti föddes i ett välbärgat hem i Milano 1913. Hans konstnärliga talang upptäcktes tidigt. Han fick studera konst i stället för ekonomi som var tänkt från början men tröttnade på konstskolan efter ett par år. Han gick på kurser i design, lärde sig olika grafiska tekniker, började själv experimentera med textiltryck och debuterade med att visa mönstrade sidenscarfar på Milanotriennalen 1933.

Han gjorde omslag till designtidskrifter, böcker och affischer. Så småningom började han arbeta med den redan då välkände arkitekten Gio Ponti (som 1958 ritade Italienska Kulturinstitutet i Stockholm). Bland deras första gemensamma möbler finns ett garderobsskåp.

Enligt Arkipelags Bo Nilsson skulle alla chefer på världens designmuseer ge vad som helst för få det i sin samling. Nu kan vi faktiskt se klenoden just här. Gio Ponti stod för formen, Piero Fornasetti för måleriet och mästare från Venini klädde det hela i glas.

Under kriget flydde Piero Fornasetti till Schweiz. När han kom tillbaka fortsatte samarbetet, och under 50-talet inredde Ponti och Fornasetti alltifrån villor till offentliga byggnader. Kasinot i San Remo och Hotel Duomo i Milano är ett par exempel. Samt lyxfartyg som Andrea Doria. Senare fortsatte Piero Fornasetti att rita möbler men styrde också under 60-talet över mot mindre produkter i större serier: paraplyställ, brickor och allehanda föremål för hemmet. Det var då alla Lina-tallrikar kom till. Sammanlagt blev det 360 varianter.

En av salarna på Artipelag bryter av mot de andra. Där visas en replik av ”Stanza metafisica” (det metafysiska rummet) som Piero Fornasetti arbetade i slutet av 50-talet. Det bestod av 36 skärmar, klädda med väv på vilken olika arkitektoniska, asymmetriska element tryckts upp. Avsikten var att kunna förändra ett rum genom att flytta skärmarna. Själv ville Piero skapa ett utrymme för meditation. Här är allt placerat utmed en vägg. Det var tydligen också så den tidigare ägaren, brittiske musikern Sting, förvarade originalverket i sin New York-våning innan det såldes på auktion för ett år sedan. För hur mycket får ingen veta...

Barnaba Fornasetti. Foto: Lisa Mattisson

Barnaba Fornasetti började arbeta på företaget under faderns sista sex år och har sedan utvecklat designen vidare. I dag tillverkas flera olika föremål med det mer eller mindre manipulerade Lina-ansiktet. Till de senare hör en stol, ”Silviasub”, som ritades för en villa på Sardinien 2014. På den är hon iförd dykarmundering.

Tiden går i dag åt att även föra Fornasettiarvet vidare på helt andra sätt. Barnaba Fornasetti har till exempel ritat operascenografi, redigerat böcker och även omsatt mönstren i kläder.

Synen på hantverk och tillverkningsprocesser är särskilt intressant i vår tid. Kvaliteten får ingen tumma på. Allt tillverkas mer eller mindre för hand, i stort sett som tidigare även om färger och kemikalier är mer miljö- och hälsovänliga än förr. Företaget har nästan åttio personer anställda, nära tjugo på ett ”laboratorium” i Milano där både experimenterande och tillverkning sker. Ibland samarbetar man med andra, viktigt är att allt görs i Italien. Småskaligheten är självvald. Men går det att behålla det gamla i vår digitala tid?

– Ingen kan förneka digitaliseringens betydelse för internationella kontakter och ett lands allmänna utveckling. För egen del tänker jag fortfarande analogt och utför min rollenligt det. Många av mina idéer skulle nog inte kunna uppfattas av någon som dagligen arbetar med bara digitala verktyg. Men jag tror att den digitala utvecklingen kan inspirera till positiva möten mellan olika generationer. Det är något som faktiskt redan hänt hos oss på Fornasetti.

Och skandinavisk design i stort, vad tycker du om den?

– Det finns många sidor av skandinavisk design. En har mer gemensamt med konst och hantverk än med den allmänt kända nordiska minimalismen. Jag menar förstås Estrid Ericsons Svenskt Tenn och Josef Frank som min far började samarbeta med redan på 40-talet, svarar Barnaba Fornasetti diplomatiskt och fortsätter:

– För övrigt tror jag verkligen på nyttan av olikheter. För att låna den polske författaren Ryszard Kapuscinskis ord: ”Konfrontation är den bästa och viktigaste upplevelsen av alla.” Mycket handlar numera om att man ska fastställa och hålla på sin identitet. Det gör att intressanta skillnader, som skulle kunna skapa förändring och utveckling, ignoreras.

Fiskar på fat och bordsytor, teckningar av blommor, frukter, solar, månar, tapeter med intrikata mönsterslingor, möbler, mattor, speglar – en blandning av tradition och modernitet. Det är vackert och generöst på Artipelag just nu. Men varför alla katter? I nästan varje sal finns åtminstone en i porslin.

Barnaba Fornasetti ler:

– Ganska enkelt faktiskt. Katten var min fars älsklingsdjur. Också det har jag ärvt.