Pixelns skapare har gått bort

Kirsch scannade in ett fotografi av sin son Walden. Under 2003 blev just denna bild utsedd av ”Life Magazine” till en av 100 bilder som förändrat världen, skriver tidningen Kamera & Bild.

Pixelns skapare – dataingenjören Russell Kirsch – har avlidit. Fotot till höger föreställer hans son Walden. Kirsch scannade in fotot i världens första digitala scanner 1957. Foto: Jamie Francis / AP

Dagens digitala fotografier kan beskrivas som ett slags mosaiker uppbyggda av kvadratiska enfärgade rutor, pixlar, omöjliga att se så länge man inte ser bilden i stark förstoring.

Även efter sin pension fortsatta Kirsch att arbeta med pixlar och experimenterade med olika former för att förbättra bildkvaliteten. I en intervju i The Wired 2010 konstaterade han att även om det hade varit mest logiskt att göra pixeln kvadratisk, var det ett beslut som han beklagade och beskrev som väldigt dumt: ”alla i världen har fått lida av det sedan dess”.