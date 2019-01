Trött i dag? Liksom många andra har du kanske har varit uppe sent på nyårsnatten och är lite matt denna årets första dag? Bäst då att vila och göra så litet som möjligt. Kanske till och strunta i matlagningen, inhandla pizza och bänka sig i soffan?

Det finns inga siffror på det, men pizzakonsumtionen i Sverige lär vara som högst på nyårsdagen. De bakade väldoftande knapriga rundlarna är ju den perfekta slapparmaten. Man behöver ju inte ens bestick.

Så, trots våra nyårslöften om bot och bättring kring kost och vikt börjar många året med den maträtt som får dietister och kostfanatiker att rysa av fasa. Pizzan är nämligen en av de få ätbarheter som princip förkastas av alla dieter, med sin kombination av högt antal kalorier, många kolhydrater och mycket fett – men ytterst lite av vitaminer och andra viktiga näringsämnen.

Och på det viset är pizzan klassisk fattigmansmat. Historiskt har det oftast sett ut så här runt om i världen: de rika har ätit mer protein och mer varierat, medan de fattiga fått hålla till godo med kolhydratstinn bukfylla. När de inte har svultit.

I Östasien åt de stora massorna längre tillbaka huvudsakligen ris. Och en av anledningarna, menar matforskare, till att exempelvis den koreanska surkålen kimchi blivit så smakstark är att även en liten dos skulle ge smak åt en stor mängd ris.

Den koreanska surkålen kimchi. Foto: Cliff Owen/AP

Likadant var det i Storbritannien under 1800-talet då olika smakintensiva röror och såser, som senap, ketchup, chutney, soja och otaliga pickles blev populära. De skulle hotta upp de torra brödbitarna och potatisarna – som var den gängse bulkmaten.

Smaktillägget, som även kunde vara en liten bit sill eller fläsk kallades relish, alltså något man värderar högt. Och efter hand kom det att beteckna en egen grupp med inläggningar.

Dessa små smakbomber fick ofta ersätta proteinintag helt för de allra fattigaste, särskilt för kvinnorna, som vanligtvis åt sämst. Den mängd kött eller fisk som hushållet hade råd med gick i första hand till mannen som annars inte skulle orka med sitt kroppsarbete, och i andra hand till barnen, som behövde det för att hålla sig friska och kunna växa. Resultatet var att många av de fattigaste kvinnorna halvsvalt under långa perioder.

Att bre flott, som man fått över från stekning eller sjudning av grytor, på bröd var också vanligt i hela västvärlden. Ja, att ta en bit bröd och doppa det i något eller bre något på det hade folk gjort i alla tider (liksom att doppa det i kokspad). Eftersom bröd i många äldre samhällen torkades för att kunna hålla behövdes något blöt- eller smörjmedel för att få ner de hårda skalkarna. Och det är i ljuset av detta som man kan betrakta pizzan. Från början är den obestridligen kost för fattigt folk.

Pizzans historia är både imponerande lång och förvånansvärt kort. Flata bröd tillhörde de första bröden i fornhistorien. I samhällena i nuvarande Jordanien, Irak och Egypten, där brödbakandet började, använde man bland annat heta stenar för att baka eller kanske snarare steka flata bröd. De äldsta fynden av det är hela 14.000 år gamla. Och i Mellanöstern är sådana plattingar än i dag en del av vardagsmaten – som pita, khebz och markook. Liknande bröd finns världen runt. Bland annat indiska naan, mexikanska tortilla, injera från Etiopien och Eritrea samt samisk gahkku.

Något som mer liknar pizza – alltså bröd med något gott på toppen – dök upp i antika Grekland, där hette de plakuntos. I nästföljande högkultur, Rom, bakade man focaccia och liknande ganska tjocka, flatbröd. Och redan då klickade man på röror på bröd som såldes på gatan.

En så kallad vit pizza, med crème fraiche istället för tomatsås i botten. Foto: Christine Olsson/TT

Men inget av allt detta tidiga var en fullt utvecklad pizza förstås. Den stora karaktärsmaken saknades: tomat. För trots att det i dag finns en massa pizzor utan tomatsås, som så kallade vita pizzor där man använder crème fraiche eller smetana som sås, är tomatsåsen fundamental i pizzans genre.

Så inte förrän européerna hittade till Amerika och de första tomaterna dök upp i Italien på 1500-talet fanns förutsättningarna. Exakt när pizza i den meningen blev till är oklart. Troligen hade man bakat flatbröd med mat obrutet i hamnstaden Neapel ända sedan staden grundats av grekerna, och det var där den första pizzarestaurangen startades 1738. Det första receptet på tomatsås är dock daterat 1781, så om man använde salsa di pomodoro på Antica pizzeria Port’Alba, som stället hette, är oklart.

Den vanliga storyn är annars att pizzan uppfanns 1889 när den italienska drottningen Margherita av Savoy, besökte Neapel, och åt tre sorters pizza: pizza marinara (skaldjur med vitlök), pizza Napoli (med sardeller) och en med tomatsås, mozzarella och basilika, som av en händelse är färgerna i den italienska flaggan. Hon skulle då blivit så förtjust i den tredje att hon döpte den efter sig. En magnifik anekdot som helt eller delvis är påhittad – för att ge reklam åt pizzabagaren själv.

Hur som helst blev margheritan världens ledande pizza, och på många ställen, inte minst i USA är den själva originalpizzan, och självklart den första som listas på menyn. I Neapel upprätthåller Associazione vera pizza napoletana – den sanna neapolitanska pizzans förening – reglementet: Tomaterna ska vara av sorten San Marzano-tomater, buffelmozzarella ska användas och degen ska inte kavlas utan knådas ut för hand och bakas i vedeldad ugn.

Men vad är det frågan om egentligen? Hur kan en bit bröd på med lite påsmetad tomatsås och lite riven ost väcka sådana känslor och sådant begär hos miljoner människor världen över?

Pizza på en pizzeria i Chicago i USA – det land där man äter mest pizza per invånare i världen. Foto: Caryn Rousseau/TT

I USA – där pizzerior startades i New York alldeles i början av 1900-talet och sedan spreds under 1920-talet till allt fler större städer som Boston, Chicago och Saint Louis – äter man mest pizza per invånare i världen. Man räknar med tre miljarder pizzor per år med en befolkning på cirka 320 miljoner. Här finns allt från tunna pizzor bakade i koleldad ugn, på New York-vis till tjocka pannpizzor, inbakade, halvbakade och strutar med pizzafyllning. Och det finns få länder där man inte kan beställa en pizza, i de större städerna åtminstone.

Hur kunde en så enkel komposition – akterseglad i statistiken endast av hamburgaren – bli så extremt populär?

Ja, en sak har alla storsäljande snabbmat gemensamt: felmarginalerna är stora. Liksom med burgarna är även en halvkass pizza njutbar. Det finns många gourmeträtter som i skulle vara vidriga om de lagades fel, men även en pizza med mindre god deg, tomatsås som inte kokt tillräckligt länge och ost som kommer från mejeriernas sekunda överskottsproduktion ger hyfsad njutning.

En annan faktor är att de billiga ingredienserna. Eftersom brödet utgör huvuddelen av produkten kan man sälja pizzor billigt och ändå gå runt. Så att även de fattigaste kan tigga till sig småpengar och köpa åtminstone en tårtbit av en hel pizza.

En tredje hemlighet är variationen. Visserligen dominerar de enkelt smaksatta exemplaren i världen, men variationsrikedomen är enorm. Inte minst i Sverige har vi blivit vana vid hejdlösa kombinationer. Vilket för övrigt kan chocka besökare från USA eller Italien där standardutbudet är mer konservativt.

Pizza med jordnötter, banan, ananas, fetaost, oxfilé med bearnaisesås, kebab, grönmögelost, jordärtskockor, tryffel, grönkål och kantareller höjer vi inget ögonbryn för. Det krävs mer udda nummer för att väcka uppmärksamhet: oxfilé & gratinerad potatismos (som plankstek); köttfärssås och spagetti; köttbullar med mos och lingonsylt; prinskorv, köttbullar, lax & rödbetssallad (till jul); friterad kyckling och dippsås; fil och flingor samt ananas, glass & chokladsås. Jag skulle inte rekommendera den annars obligatoriska oreganon på någon av dessa.

Mest berömd av bizarropizzorna är nog calskrove från Skellefteå där man bakar in hamburgare med pommes frites i en calzone. Den är omskriven i hela världen.

En Calskrove. Foto: Restaurang Tre Kronor

Mer pretentiösa pizzor har kommit och gått. Kockar skapar då och då pizzor med tryffel, gåslever, kaviar och andra gamla lyxingredienser, men det brukar varken bli bra eller särskilt uppskattat. Pizzan är och förblir enkel och rustik. Vilket Barack Obama och andra politiker fått känna av när de avätit pizza pies med kniv och gaffel. Hån och förlöjligande har följt av komiker och media. Även om det bland vanligt folk inte alls är en stenhård regel att äta dem i bitar i nypan.

Jag och många med mig använder sax till pizzan och äter bitarna direkt från kartongen, tillsammans med pizzasallad, som faktiskt är ett svenskt fenomen, som balanserar det knapriga, smetiga brödet med sin spänstiga textur.

Allra bäst sker slukandet framför någon härlig långfilm i tv-soffan. Något som alltså rekommenderas denna årets första, slöa och hungriga dag.

