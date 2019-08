Plácido Domingo avbokas efter anklagelser om sextrakasserier

Nyhetsbyrån AP:s granskning, där nio kvinnor säger sig ha blivit sexuellt trakasserade av den 78-årige spanske sångaren, har lett till att en konsert med Philadelphia Orchestra i september ställs in. Nu avbokas han även från en konsert på San Franciscos opera den 6 oktober.

Ytterligare framträdanden, bland annat ett på New Yorks Metropolitan Opera, kan dock komma att bli av. New York Post rapporterar att en föreställning av ”Macbeth”, där Domingo spelar huvudrollen, ska spelas tre gånger i höst. Metropolitan kommer att avvakta den utredning om trakasserier som nu inleds vid Los Angeles-operan, där operasångaren är chef, innan man beslutar om man ska ställa in föreställningarna.

Framträdandet på Salzburgfestivalen i Österrike kommer att äga rum som planerat, enligt festivalens arrangör.

– Jag skulle tycka att det var fel och oansvarigt att på en mänsklig nivå fälla några avgöranden eller att basera några beslut på dem i det här läget, säger Hela Rabl-Stadler till nyhetsbyrån AFP.

Även operan i Dallas säger att man kommer att avvakta med avbokningar. Plácido Domingo är inbokad för framträdanden i Texas först i mars nästa år.