Plácido Domingo lämnar Metropolitans scen

Operan säger i ett uttalande att "The Met och Placido Domingo är överens om att det är nödvändigt att han hoppar av".

På onsdagen har The Met premiär på en uppsättning av Giuseppe Verdis "Macbeth", där Domingo skulle framträda i huvudrollen. New York Times skriver att flera medarbetare på The Met har ifrågasatt Domingos medverkan och operahusets inställning till sexuella övergrepp. I fjol stängde operan av dirigenten James Levine för att denne 2016 polisanmälts av en man för sexuella övergrepp.

Plácido Domingo anklagades i augusti för att ha sextrakasserat flera kvinnor. Sammanlagt 20 kvinnor har vittnat om övergreppen. AP:s granskning av den 78-årige spanske sångaren har tidigare lett till att konserter i bland annat Philadelphia och San Fransisco har ställts in.

Placido Domingo nekar till anklagelserna.