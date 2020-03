Po Tidholm: Varför gapar hyllan med pulvermos och burkravioli tom?

Den lilla broschyren ”Om kriget eller krisen kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blev omsorgsfullt hånad när den kom häromåret. ”Preppers” har länge betraktats som kufar, och självförsörjningshippies har nog alltid framstått som en aning löjeväckande.

Moderniteten har uppenbarligen inte släppt sitt grepp om Sverige. Eller omvänt: vi omslöt den som om den vore en religion och har inte gett upp. Vissa akademiker kanske hade roligt med postmodernistisk historierelativism en stund, men den stora massan har nog egentligen aldrig slutat drömma om framsteget och konserverna – eller den självkörande bilen.

Kanske har det gjort oss sämre förberedda. Tron på att de rullande just-in-time-leveranserna alltid ska hinna fram, att butikshyllorna alltid ska vara välfyllda och att allt ska gå att lösa gör många av oss handfallna i dessa dagar.

Vi kan inte ens hamstra ordentligt. Bunkringen av toapapper är det mest uppenbara exemplet, men varför gapar hyllan med pulvermos och burkravioli tom? Tänker folk att de ska ut och campa? Varför inte koka potatis själv? Många har plötsligt mer tid än någonsin över till matlagning. MSB:s kris-broschyr utgår också från att människor inte kan laga mat. På listan över sådant man bör ha hemma finns fruktkräm, färdigkokta linser på tetra och tortillabröd.

En som kommer att överleva apokalypsen är Per Huuva, bosatt i byn Liehittäjä i Tornedalen. Hans far var same och renskötare och hans mor från Korpilombolo och maten han växte upp med kom följaktligen från fjället, älven, sjöarna såväl som örtagården och potatislandet. Från det samiska och svenskfinska. Framför allt gjorde man allt själv. Kunskapen fördes vidare dynamiskt, från generation till generation. Det var en fråga om överlevnad givetvis, men lika mycket handlade det om kultur och identitet, om den där grundläggande känslan av att man blir vad man äter. Per Huuva har nu samlat sina anfäders kunskap i boken ”Aitta”, döpt efter den visthusbod som stod på varje gård i Tornedalen. Huuvas egen pryder omslaget. I det timrade härbret torkades, saltades och syrades ren, får och fisk som mättade släkten under året.

I dag är Sverige självförsörjande på endast tre livsmedel. Vi producerar spannmål, morötter och socker så vi klarar oss, men i övrigt importeras drygt 50 procent av allt vi äter. Inte ens potatisen skulle räcka om gränserna stängdes. Och det har gått fort. 1990 var Sveriges självförsörjningsgrad 75 procent. Slopad neutralitetspolitik, militär nedrustning, EU-medlemskap och globaliserade marknader har gjort oss beroende av att handeln hålls igång och lastbilarna rullar.

Det ironiska är förstås att vi parallellt med denna utveckling aldrig pratat mer om närodlat, om ursprungsmat, gamla metoder och ekologi. Matintresserade från hela världen har rest till lantligt belägna stjärnkrogar för att uppleva förment autenticitet, uppfunna traditioner och nordiska smaker. Och i städerna har varje medlem i medelklassen drivit upp ett par stånd purpurkål i en pallkrage under en motorvägsbro och skaffat sig en egen bonde som levererar lamm direkt från gården.

Det är ett annat uttryck för mat som identitetsmarkör, men utan att bidra till vare sig hållbarhet eller uthållighet i kris.

Per Huuvas bok är rättfram och befriande otjafsig. Ingen professionell matfotograf har satt foten i Liehittäjä under arbetet med kapitlen om kött, fågel, fisk, mejeri och bakning. Bilderna är tagna rakt upp och ned med blixt så att man ser tydligt hur man bäst styckar en ren och separerar stek från lägg. Texterna innehåller inget fluff. Förutom recept och instrumentella texter om metoder är han bra på goda råd. Gör en provsticka av en cykeleker eller ryggkotan från en lake förslår han, eller använd osthyvel i stället för stekspade. Och skaffa dig en degskrapa, den kan man ha till allt möjligt om man slipar en bra egg på bladet. Ät feta märgben tillsammans med blodmat, då slipper du såväl diarré som förstoppning. Borsta bort överskottsmjölet från brödet med en tjädervinge. Orre går också.

Det pragmatiska hushållandet med resurser genomsyrar hela boken. Och mycket låter fantastiskt gott dessutom, som att torka alla bröd- och bullkanter (i till exempel en tom sockerpåse) och sedan koka dem i lättsaltat vatten till en gröt. Recepten på fil, yoghurt och crème fraiche är enkla och bra, tipset att göra eget smör på rea-grädden med kort datum är strålande. För Huuva är matkultur inte bara smaker, det är en livshållning. Vilket dock inte ska förväxlas med ett koncept, för det är i grunden något annat, något den privilegierade kan välja att ägna sig åt om den vill. Det här är mat som är ämnad att mätta men samtidigt skänka mening och glädje i ett hårt liv. Den behöver nästan inte förklaras.