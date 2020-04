Pokey LaFarge utforskar den amerikanska musiktraditionen

Americana Pokey LaFarge ”Rock bottom rhapsody” (New West/Rootsy) Visa mer

Pokey LaFarge är en skapelse, men hans liv är möjligen på riktigt. Den 36-åriga artisten med sju album bakom sig heter egentligen Andrew Heissler och har, enligt det narrativ som kontextualiserar hans nya skiva, just varit på botten. Han flyttade från Missouri till Los Angeles, föll för stadens alla frestelser men räddades av ett andligt uppvaknande.

Oavsett hur sant det är så blev det en bra skiva. På ”Rock bottom rhapsody” förfinar LaFarge det utforskande av den amerikanska musiktraditionen han ägnat sin karriär åt. Det låter som ett derivat av gamla goda tider; rockabilly, blues, doo-wop, western swing, gammal jazz och tidig Roy Orbison. I någon mån oskyldigt, men också drypande av välordnad och välkammad svärta och smärta.

LaFarge har rösten för ändamålet, en avspänd men fokuserad crooner-stämma, men det är arrangemangen – tremologitarrer, stråkar och en luftig rytmsektion – som gör att det lyfter. En välbehövlig verklighetsflykt.

Bästa spår: Just the same

