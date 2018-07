Polis varnar för viral dansutmaning

Dansutmaningen ”Kiki”, även kallad ”In my feelings-utmaningen”, är inspirerad av Drakes hitlåt "In my feelings" och innefattar bland annat att hoppa ur en rullande bil och dansa bredvid bilen. Efter att nätet börjat krylla av uppladdningar med misslyckade, och livsfarliga, dansförsök uppmanar polis i bland annat Indien, Spanien och Förenade Arabemiraten folk att sluta dansa på vägarna, rapporterar The Guardian. I Florida kan trafikanter som får Kiki-feeling vänta sig en bot på närmare 9.000 kronor.

Dansfebern startade när komikern Shiggy postade en dansvideo på Instagram, vilket fick tusentals människor att lägga upp egna filmer under hashtaggen #dotheshiggy.

Till de kändisar som följt Shiggys exempel hör artisten Ciara, som dock inte hoppar ur en rullande bil.

Skådespelaren Will Smith har gjort en egen tolkning av utmaningen och gör dansen på toppen av en bro i Budapest. Ett infall som lett till att den ungerska huvudstadens broar under sommaren intagits av ett stort antal danssugna följare.