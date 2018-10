Popduon tillbaka – med en hyllning till kvinnan

Det tunga regnet som föll över Stockholm under natten har förvandlats till en lätt skur. Onsdagsmorgonen är kall och Miranda och Elektra Kilbey har tagit skydd från regnet i konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. De utforskar kunglighetens privata våning i jakt efter den perfekta platsen att bli fotograferade på.

– Allt det här symboliserar den gamla skolan – överklass och monarki, säger Miranda Kilbey när hon tittar runt i den överdådiga våningen.

Deras blickar möts och de viskar:

– Patriarkatet!

Valet av mötesplats var rent estetiskt berättar Miranda Kilbey, den ena hälften av pop-duon Say Lou Lou. Stora delar av deras nya skiva ”Immortelle” (den kvinnliga böjningen av franskans immortal, odödlig) är inspirerad av just denna svunna tid. Samtidigt tar de i sin musik tydligt avstånd med sin konst från tiden då män styrde överallt.

– Det är vackert här, men ur ett moraliskt perspektiv är det kanske inte något man vill stödja, fortsätter hon.

Det märks direkt att de svenskaustraliska systrarna står varandra nära. De avslutar varandras meningar och vet vad den andre ska säga innan det uttalats. Under fotograferingen rör de sig i perfekt ordlös symmetri. Det enda som bryter tystnaden är kamerans klick och tickandet av Prins Eugens många antika klockor som fyller våningen. De är vana att stå framför kameran och har samarbetat med en rad internationella klädmärken och har dessutom porträtteras i prestigetidningen Vouge.

Karriären tog fart 2012 med låten ”Maybe you”, Say Lou Lou blev kända över en natt. Tre år senare släppte de sitt debutalbum ”Lucid dreaming”; en skiva som beskrivits som melankolisk drömpop.

Det vemodiga draget finns kvar på det nya albumet men det rymmer också en rejäl dos dramatik och ångestdrivna stråkskyar.

– Det här albumet är mer självsäkert, mer storslaget. Vi har inte snålat med grandeur – varenda låt har stråkarrangemang, sammanfattar Elektra Kilbey.

– Vi kallar det ”pop noir”. I grund och botten är det en popskiva, men med en känsla av klassisk filmmusik, fyller Miranda Kilbey i.

De är inte bara utseendemässigt svåra att skilja åt, också deras röster är nästintill identiska. Om man lyssnar väldigt noga talar ändå Elektra Kilbey något mjukare, och snabbare, än sin syster. De medger att de delar ett stort kontrollbehov – och det märks i deras arbete:

Efter en kort tid hos musikjätten Columbia startade de det egna skivbolaget À deux för att vara ”hundra procent självständiga”. Med ”Immortelle” har de velat skapa en egen poetisk värld med inspiration från 1800-talet, film noir och hemliga agenter.

Systrarna beskriver nya albumet som ”en hyllning till kvinnan”. Foto: Fredrik Funck

Tvillingarna Kilbey är döttrar till Steve Kilbey, den australiensiske sångaren i det världskända bandet The Church, och svenska Karin Jansson, från det feministiska punkbandet Pink Champagne. Föräldrarna skrev tillsammans The Churchs största hit ”Under the milky way” 1988, som deras döttrar nu gjort en cover på.

– Det var den sista låten de skrev ihop och den var ett slags början på slutet av deras relation. Det var terapeutiskt att få jobba med låten, säger Miranda Kilbey om den melankoliska rockballaden som skrevs två år innan de föddes. När systrarna var tre år separerade föräldrarna och döttrarna följde med sin mamma hem till Sverige där de har bott den största delen av sina skolår.

– Vi har en laddad relation till vår pappa, förklarar Elektra Kilbey.

– Med vår inspelning gjorde vi upp med låten på något sätt. Den blev den vackraste låten på skivan, jag är glad att vi gjorde den, säger Miranda Kilbey.

Många av texterna på skivan har en koppling till deras familj. ”Golden child” är ett ode till deras yngre tvillingsystrar. ”All love to me” handlar om att älska och avsky varandra, och sin familj, samtidigt och “Phantoms” om saknad och lidande skriven ur mormoderns perspektiv. Den senare är en låt som står ut på skivan med sitt cembaloackompanjemang (en klaviatur från barocken) men också med en särskilt stark melankolisk känsla.

– Precis när vi började arbeta med skivan gick vår mormors man bort. Han har inte bara fungerat som vår morfar, utan också som en pappa under jobbiga tider, säger Miranda Kilbey.

– Vår mormor har aldrig bott själv eller varit ensam i hela sitt liv. Men det var faktiskt ett av de få lyckliga äktenskapen jag har sett på nära håll, säger Elektra Kilbey.

– Någonstans skrev vi det i ett slags hopp om att han fortfarande var kvar hos oss, säger Miranda Kilbey.

– Jag tror det är jetlagen, fortsätter hon och torkar bort en tår.

Systrarna är på en blixtvisit i Sverige. De bor numera i Los Angeles i sitt hus där de har en studio där albumet har producerats.

”Immortelle” beskriver de som ”en hyllning till kvinnan”. Sitt feministiska engagemang har de ärvt av sin mamma och mormor. Till skivan har de den här gången skrivit ett feministiskt manifest, kallat ”Immortelle Manifesto”. Där vill de sätta ljuset på dubbelmoralen som kvinnor utsätts för i samhället. Det A4-långa manifestet är fullt av kontrasterande kvinnoroller: Lolita och dominatrix, häxa och forskare, naturlig och plastig, smart och sexig.

Vad är bakgrunden till att ni skrev ett manifest ihop med er skiva?

– Någonting vi har tänkt på, och mött väldigt mycket, är uttrycket ”en riktig kvinna”, inleder Miranda. En riktig kvinna ska ha kurvor. En äkta kvinna…

– …plastikopererar sig inte. Hon har inte på sig smink, fortsätter hennes popsyster.

– Vem har bestämt det? Det är ett manligt språkfängelse. Om man sätter ”riktig” före ett ord så har man definierat det för all evighet. Vi ville omdefiniera vad ordet ”riktig” betyder. Det är det ”Immortelle” handlar om. Kvinnor blir låsta i en endimensionell roll, man tilldelas ett kort och det är det man sedan får spela, säger Miranda Kilbey.

– Men man är inte bunden till en sak man får vara och göra precis vad man vill. För att citera manifestet: ”you don’t have to make sense”.

Läs recensionen av skivan ”Lucid dreaming”. Say Lou Lou Popduon består av enäggstvillingarna Elektra och Miranda Kilbey. De slog igenom 2012 med låten "Maybe you" och släppte sitt debutalbum “Lucid dreaming” 2015. Nu är de aktuella med skivan “Immortelle” som släpps fredagen den 26 oktober.