Postkoloniala klassiker: Dambudzo Marechera ställde det engelska språket på huvudet

”Boken är en explosion”, skrev Doris Lessing, ”som att överhöra ett vrål”. ”En författare på ständig jakt efter sitt verkliga jag”, skrev Wole Soyinka. En ”ångestfylld, dada-liknande historia som praktiskt taget saknar motsvarighet inom afrikansk skönlitteratur.”

”The house of hunger”, Dambudzo Marecheras första kortroman, intar en underlig roll i den postkoloniala afrikanska litteraturens historia. Boken publicerades för första gången 1978 i förlaget Heinemanns utgivningsserie African writers, och blev en sensation. Den vann Guardian fiction prize 1979 och gjorde den unga zimbabwiska poeten och författaren till talesperson för en ”förlorad generation” som kämpade för självständighet i ett Rhodesia styrt av vita.

Marechera föddes in i djupaste fattigdom, som ett av nio barn i en kåkstad utanför Rusape, i det som då hette Sydrhodesia. Familjen plågades av våld och hunger, men Dambudzo (som på shona betyder ”bekymmer”, ordet för en bråkstake eller ett problembarn) fann sig själv i böckerna och blev antagen till en anglikansk missionsskola, en av de första som var öppna för svarta elever. Stipendier tog honom vidare till University of Rhodesia och slutligen till New college, Oxford, där han befann sig i två år innan han relegerades på grund av frånvaro och våldsamt beteende.

Det här är galenskap, tänker jag när jag försöker följa narrativet

Marechera tillbringade ytterligare sex år i London, antingen som hemlös eller i ockuperade hus, innan han återvände till det självständiga Zimbabwe 1982. Återkomsten var lika alienerande: han bodde på gatan i Harare, led av alkoholism och skrev till och från innan han dog av aids-relaterade komplikationer 1987, 35 år gammal.

I sina texter och i verkligheten var Marechera lättantändlig. Foto: Flora Veit-Wild

I sina texter och i verkligheten var Marechera lättantändlig. Han levde och skrev, med Lessings ord, ”som om motorn försetts med en för potent bensinblandning”. I ”The house of hunger” måste läsaren navigera ett nyckfullt skiftande tankesätt, okända perspektiv och plötsliga spelplatsbyten, vid sidan av både kristallklara och mörka, våldsamma avsnitt hämtade direkt från författarens liv.

Det här är galenskap, tänker jag när jag försöker följa narrativet; men sedan minns jag Frantz Fanons definition av avkolonisering som ”ett helt igenom anarkiskt projekt”. Det går upp för mig att det som destabiliseras är min egen inre förståelse av kritikalitet, min bild av vad som utgör ”god” litteratur och varför – ett ramverk som skapats av min brittiska koloniala utbildning, av den påföljande (miss)bildning jag genomgått i den västerländska akademin.

”För en svart författare”, fortsätter han, ”är det engelska språket väldigt rasistiskt”

”Kanske finns detta i rötterna till min experimentella användning av engelskan, som jag ställer på huvudet, våldsamt gör om till en smidigare form för mina egna syften”, skriver Marechera i en spekulativ ”intervju med sig själv” i 2009 års utgåva av ”The house of hunger”.

”För en svart författare”, fortsätter han, ”är [det engelska] språket väldigt rasistiskt; du måste genomgå ohyggliga slagsmål och hårresande pangaknivdueller med språket innan du kan få det att göra allt du vill att det ska göra. Så är det för feministerna. Engelskan är väldigt manlig. Därför anammar feministiska författare samma taktiker. Det innebär att överge grammatiken, förkasta syntaxen, undergräva bilderna inifrån, slå på rytmens trumma och cymbaler, bygga ironins och sarkasmens tortyrkammare, gasugnar av gränslös svart resonans.”

*

Ur det perspektivet ligger ”The house of hunger” i linje med de poststrukturalistiska europeiska författare som Marechera hade läst och influerats av, men den har ett radikalt annorlunda geopolitiskt perspektiv: det hos det subalterna, fattiga, svarta koloniala subjektet, den lägsta av de lägsta; och det utgjorde ett problem. Hos europeiska läsare och kritiker som försökte placera honom uppfattades Marechera som för afrikansk för att associeras med fri vers och stream-of-consciousness i James Joyce, Dylan Thomas och William Carlos Williams efterföljd, men inte tillräckligt afrikansk i sina moraliska uppsåt för att klumpas ihop med Chinua Achebe, Wole Soyinka och andra hyllade afrikanska författare från den postkoloniala perioden. Som litterärt fenomen förvisades han i exil mellan två världar.

I Zimbabwe ansågs hans skrivande för experimentellt, för pessimistiskt och självupptaget

Efter succén med ”The house of hunger” försökte Marecheras engelska förläggare pressa honom till att skriva den stora ”Zimbabwe-romanen” i samma socialrealistiska stil som andra romaner från det postkoloniala Afrika. Hans oförutsägbara beteende och vägran att skriva en roman inom denna gryende afrikanska litterära tradition – i vilken romanfigurer ofta var metaforer för den svarta nationalistiska identitetens födelse – fick till slut förläggarna att överge honom. I Zimbabwe ansågs hans skrivande för experimentellt, för pessimistiskt och självupptaget för att ha något värde i det återuppbyggande av kulturell identitet som var den nya regeringens mål. Samtidigt som hans hälsa försämrades avvisades hans skrivande, och hans verk blev långsamt osynligt både ”hemma” och i väst.

Marecheras arv och påverkan är ännu svårt att kartlägga, och det är knepigt att närma sig hans verk. (Den närmaste samtida motsvarigheten är kanske Kanye West, som likt bråkstaken Dambudzo förmår ”väva in [sina] egna beskrivningar av verkligheten i den tillgängliga fantasi som vi kallar världen”, och som samtidigt både irriterar och förundrar oss.) Men som vittnesmål från den postkoloniala identitetens ”självskapande ögonblick” är Marecheras bidrag absolut nödvändigt:

”På sätt och vis är jag den fiktion som jag väljer att vara. Samtidigt är jag den vålnad eller den harmlösa unga man som de andra ser mig som. Jag är vad stenen som faller på mitt huvud gör mig till. Jag är mina lungor som andas. Mitt minne som minns. Mina begär som sträcker sig. Min publik som svarar med ett otåligt hånleende. Jag är alla de där sakerna. Är de illusioner? Det vet jag inte. Och jag tror att det är poängen.”

*

På de allra sista sidorna i ”The house of hunger” dyker en fadersgestalt upp. Han slår sig ner och börjar dela med sig av ”udda, svamliga och fragmentariska” anekdoter, och tar helt och hållet över narrativet tills boken slutar. Marechera var fjorton när hans pappa dog, påkörd av en rhodesisk militär som dumpade kroppen utanför sjukhuset för afrikaner och körde därifrån. Att denne ”gamle man” dyker upp mot berättelsens slut känns alltså som en hemsökelse.

Vem bestämmer vad som är en klassiker? Vem sätter gränserna för vad en afrikansk författare får vara?

”En man vaknar i en gigantisk natt och går ut för att kasta vatten och syns aldrig mer till”, säger den gamle mannen där han sitter vid elden.

En kvinna föder ett ”jättelikt blodfläckat ägg” och medan hon och hennes man stirrar på ägget, ”upptäcker de att stormen utomhus tystnat och tassat in i rummet för att lyssna på dem.”

Den gamle mannen ler, växlar mellan uråldrig ande och levande varelse.

”En författare ritade en cirkel i sanden, ställde sig i den och sade ’det här är min roman’, men cirkeln hoppade upp och skar rakt igenom honom.”

Vem bestämmer vad som är en klassiker? Vem sätter gränserna för vad en afrikansk författare får vara? I de första raderna till ”The house of hunger” struntar Dambudzo Marechera i att besvara våra frågor. Han rycker helt enkelt på axlarna och viftar bort alla våra definitioner:

”Jag tog mina saker och gick. Solen höll på att gå upp. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen.”

Översättning från engelskan: Rebecka Kärde

Om skribenten Santiago Mostyn (f. 1981) är konstnär och filmare, född i San Francisco och baserad i Stockholm. Visa mer

Läs del 1 i serien Postkoloniala klassiker:

Elin Anna Labba: Nils-Aslak Valkeapää gav unga samer språket