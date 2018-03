Prince hade ”ytterst hög” fentanylhalt i kroppen

Vid 57 års ålder gick den världsberömda artisten Prince bort till följd av en överdos opioider.

Tiden innan sin död tog Prince stora mängder värktabletter, med den kemiska substansen fentanyl som verksam substans, något som blev känt en kort tid efter nyheten om hans bortgång.

Enligt den toxikologiska rapporten, som nyhetsbyrån AP tagit del av, menar flera experter att Prince hade ”ytterst höga” halter av fentanyl i blodet vid sin död. Enligt expertutlåtanden finns det ingen tvekan om att det var fentanylöverdosen som orsakade bortgången.

I rapporten står att fentanylhalten i blodet var 67,8 mikrogram per liter – och att människor har dött av en fentanylhalt på alltifrån 3 till 58 mikrogram per liter. Det samma gäller halterna av fentanyl i levern, som i Princes fall var 450 mikrogram per kilo. Enligt rapporten verkar halter på över 69 mikrogram per kilo ”leda till överdos eller förgiftning med dödlig utgång”.

Fentanyl är den kraftigt smärtstillande opiod som i Sverige har utnämnts till en ”dödsdrog” efter att flera personer dött till följd av överdoser.