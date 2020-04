Prinsessan Christina har skrivit om sin farmor som dog ung: ”Fråga de äldre innan det är för sent”

Hon kallades alltid Daisy och han kallades ibland Gusty. De träffades första gången i Kairo i slutet av januari 1905 och andra gången i samma stad en knapp månad senare. De dansade på en fest, tycke uppstod så snabbt och så intensivt att de omedelbart förlovade sig. De gifte sig den 15 juni. I april följande år föddes det första av deras fem barn, en son.

Det var en klassisk romantisk historia, men de skulle bara få 15 år tillsammans. 1920 dog Daisy i en blodförgiftning, 38 år gammal och gravid med sitt sjätte barn. Gusty gifte om sig tre och ett halvt år senare och blev änkling ännu en gång innan han dog 1973, knappt 91 år gammal.

Daisy – det var den brittiska prinsessan Margareta av Connaught, 23 år gammal och barnbarn till drottning Victoria. Gusty var Gustaf Adolf, prins av Sverige och Norge, 22 år och äldste son till kronprins Gustaf.

Han skulle så småningom bli kung Gustaf VI Adolf. Nu har ett av hans barnbarn, prinsessan Christina fru Magnuson tillsammans med kulturjournalisten Carl Otto Werkelid skrivit en bok om hans första hustru, ”Hon kallades Daisy. Att finna en farmor” (Bonnier Fakta).

Daisy och Gusty blev blixtförälskade när de var 23 och 22 år. De gifte sig snabbt. Foto: Kungl. Hovstaterna/Bernadottebibliotekets fotoarkiv

Författarna valde medvetet att inleda boken med en skildring av Daisys sjukdom och död.

– Vi ville inte börja med att berätta om hur förtjusande hon var, vilket fint eftermäle denna fantastiska människa fick. Det var nästan too much, jag var orolig för att den bilden skulle ta över helhetsbilden. Jag ville vända på kuttingen och börja med det som var den stora tragedin, säger prinsessan Christina.

Ja, kronprinsessan Margaretas död för nästan exakt 100 år sedan vållade djup sorg och förstämning inte bara i hennes familj utan i hela landet. Men efter någon tid blev det märkligt tyst om henne, även inom familjen. Varför?

– Till en del beror det nog på att man på den tiden inte talade inte så mycket om sorger och bekymmer. Begreppet fanns inte – men många skulle kanske ha behövt det, säger prinsessan Christina. Farfar kanske bara försökte skydda sina barn: ”Vi ska inte prata om Mammy längre, hon är borta, nu går vi vidare…”.

– Det kan inte ha varit lätt för barnen när han gifte om sig efter tre år. Pojkarna var i tonåren och klarade sig väl ganska bra. Det var värre för min faster [Ingrid, som skulle bli Danmarks drottning]. Hon var tio år då hennes mor dog och hade nog väldigt svårt att acceptera en ny kvinna vid sin fars sida

Gustaf VI Adolf och Margareta fick fem barn (från vänster): Sigvard, Bertil, Carl Johan, Ingrid och Gustaf Adolf. (Äldsta sonen Gustaf Adolf kom att bli far till kung Carl Gustaf, prinsessan Christina och deras systrar). Foto: Kungl. Hovstaterna/Bernadottebibliotekets fotoarkiv

Daisy kom alltså till Kairo i januari 1905 tillsammans med sin far hertigen av Connaught, som skulle inspektera de brittiska trupperna i Egypten. Gusty kom ungefär samtidigt för arkeologiska utgrävningar och studier.

Gustaf VI Adolf skildrade veterligen aldrig i skrift detta omvälvande möte – men det gjorde Daisy, Margareta av Connaught, i förtroliga, jublande brev som hon skrev från Kairo till en nära väninna när hon just hade träffat sin blivande man.

Ur ett av breven:

”Aldrig i mina vildaste drömmar hade jag trott att någon kunde göra mig så fulländat lycklig och nöjd. Jag ler hela tiden av pur glädje och fröjd, och det är lika illa med honom, värre, han är ganska så hopplös [foolish]. I morse före tedags kom han med en stor bukett röda och gula rosor --- Gustaf satte en vacker diamant- och safirring på mitt finger just som jag böjde mig över rosorna and we had our first kiss!”.

Prinsessan Christina har skrivit ”Hon kallades Daisy. Att finna en farmor” ihop med Carl Otto Werkelid. De har grävt i arkiv och hittat gamla brev och fotografier. Brevet som inleds med ”My own darling” skrev hon ett par dagar innan hon gifte sig med svenska kronprinsen. Foto: Ralf Turander

Ur ett annat av Daisys brev, som prinsessan Christina hittade i Bernadottearkivet på Stockholms slott:

”Han är så enkel, så rättfram och har tänkt ut allt så bra för egen del, och så är han högst intelligent och klyftig, tar allting med så sunt förnuft. Och han är full av upptåg och humor, dessutom.”

Det är lätt att förstå att Daisy och Gusty blev förälskade.

– I ett av breven funderar hon över risken i att ha stor makt över en människa. ”Han är så förälskad i mig att jag verkligen kan bestämma över honom…”. Jag tycker att det är en fantastisk iakttagelse av en ung kvinna, så resonerar en människa som verkligen reflekterat över kärlekens kraft, säger Carl Otto Werkelid.

Även om Gustaf VI Adolf inte talade så mycket om sin första hustru, kronprinsessan Margareta, hade han det här porträttet av henne på sitt skrivbord. Foto: Kungl. Hovstaterna/Bernadottebibliotekets fotoarkiv

Efter bröllopet i Windsor i juni 1905 reste paret på bröllopsresa till Irland och sedan till Sverige och det nya livet. Daisy, nu med titeln hertiginna av Skåne, mottogs med stor värme i sitt nya hemland. Hon fann sig snabbt till rätta, lärde sig språket och insisterade efter ett och ett halvt år på att tala svenska i stället för engelska.

I parets våning på slottet ersatte hon den tunga och mörka oscarianska stilen med blommiga kretonger, många växter, vackra färger och mycket ljus. Hon förvånade omgivningen med att amma sina barn själv och dela sängkammare med sin man. När barnen blev lite äldre tillät hon dem att åka spårvagn på egen hand.

– Ja, hon levde sig verkligen in i den brytningstid mellan det gamla och det som växte fram i Sverige, säger prinsessan Christina.

Och hon tog sånglektioner och målade tavlor i en stil som påminde konstnären Oscar Björck om den franske målaren Claude Monet. Hon tyckte om att brodera, främst kyrkliga textilier, och hon älskade trädgårdsarbete, även grovjobb med spett om så krävdes. Sitt intresse för odling och växter fick hon utlopp för både vid parets sommarslott Sofiero i Skåne och i den vinterträdgård hon anlade ovanför Oscar II:s biljardsalong i slottet.

Allra mest uppmärksamhet väckte nog prinsessans mycket aktiva sportintresse. Hon tog med sig sporten landhockey från England och bildade egna hockeylag – Röda laget och Blåa laget – på is på Djurgårdsbrunnsviken och Östermalms IP, alltså något som liknade bandy. I SVT:s Öppet arkiv finns en charmerande journalfilm från 1915 med damerna i aktion på isen.

Kronprinsessan Margareta och kronprins Gustaf Adolf och två av deras barn. Foto: Kungl. Hovstaterna/Bernadottebibliotekets fotoarkiv

Hur vill ni karakterisera Daisy?

Prinsessan Christina:

– Hon var väldigt modern för sin tid, hon skulle ha kunnat leva femtio år senare och varit exakt samma person. Carl Otto kallar henne entreprenör – hon tog tag i saker, hon såg problemen och hon löste dem praktiskt. Hon var engagerad i det mesta och hade breda intressen. Hennes konstnärliga ådra tog sig olika uttryck men hon var väldigt öppen för vad som hände i Sverige och världen. Hon ville gärna vara med, en katalysator för det som skulle komma. Jag tror att hon hade spelat en väldigt spännande roll i familjen om hon fått leva längre. Ja, påverkat kungahuset.

Carl Otto Werkelid:

– Hon var en väldigt reflekterande människa utan att vara självupptagen. Hon intresserar sig hela tiden för andra, och har respekt för andra. Jag tänker på ett brev där hon karakteriserar sina fem barn, och alla barnen är olika. Hon för inte fram några synpunkter på hur de är, hon bara beskriver dem, och det är ett tecken på mognad, att inte moralisera.

Kronprins Gustaf Adolf med barn på ryggen. Foto: Kungl. Hovstaterna/Bernadottebibliotekets fotosamling

På senhösten 1919 drabbades kronprinsessan Margareta av svåra smärtor i ett öra. Hon opererades i december och tillfrisknade så pass att hon kunde genomföra en utställning med egna målningar. Men i april fick hon vattkoppor och rosfeber. Lördagen den 1 maj 1920 avled hon till följd av blodförgiftning och vad som kallades försvagad hjärtverksamhet.

Statsminister Hjalmar Brantings reaktion på dödsfallet är ett tecken på hur omtyckt hon var i vida kretsar. Vid budet om hennes död avbröt han sitt första maj-tal och lär ha yttrat ”nu har solstrålen i Stockholms slott slocknat”. I sitt officiella uttalande beskrev Branting kronprinsessan som ”en god, älsklig och rikt begåvad kvinna” och ”det har icke ett spår av servilism att göra att detta säges i en arbetarregering.”

En anledning till boken om Daisy är att hennes sondotter börjat intressera sig mer och mer för sin släkts historia.

– Saker händer i ens liv, man börjar fundera över sammanhang och mönster, hur man har formats och blivit den man är – var finns jag själv, hur passar jag in i den här väven som utgör familjens och släktens förflutna, skriver prinsessan Christina i förordet.

Så vad hittade hon om sig själv?

Hon vet inte, säger hon. Men Carl Otto Werkelid ingriper:

– Jag tror att jag har hittat likheter mellan Daisy och Christina – det där med att stå på jorden, vara realistisk, praktisk i meningen att inte uppehålla sig så mycket vid sig själv, inriktningen på problemlösning.

Prinsessan Christina har skrivit ”Hon kallades Daisy. Att finna en farmor” ihop med Carl Otto Werkelid. Foto: Ralf Turander

Men under sitt sökande efter spår av Daisy hittade prinsessan Christina i alla fall i ett förråd i slottet till sin förvåning och, skriver hon, förskräckelse mängder av kläder som tillhört henne själv och hennes syskon. I samlingen fanns också påsar med de troll hon samlade på i sin barndom, och hennes pappas rockar och hennes mammas utsökt pälskantade pampuscher och systern Desirées docksängar. Hon förmodar att det var barnsköterskan Ingrid Björnberg som såg till att allt sparades när barnen hade lämnat slottet.

Under arbetets gång upptäckte prinsessan Christina också mycket som hon inte tidigare kände till om sin farfar. I Daisys brev finns antydningar om att den man som i sin roll som kung utförde sina plikter med stor säkerhet och självförtroende som 22-åring 1905 var ganska tystlåten och ibland osäker, kanske nervös för att uppträda offentligt.

– Det var intressant att uppleva farfar med hennes ögon – denne unge man som plötsligt träder fram. När jag som vuxen lärde känna honom var han ju en gammal man som jag behandlade med den respekt och vördnad som krävdes. Nu fick jag en inblick i hur han blev den han blev. De hade uppenbarligen ett väldigt kärleksfullt förhållande, och jag tror att hon betydde alldeles kolossalt mycket för hans personliga utveckling.

Bland annat bidrog Margareta säkert till att utveckla den blivande kungens intresse för konst och trädgård, och till att han var helnykterist under hela sitt liv.

Har Gustaf VI Adolfs övriga barnbarn intresserat sig för sökandet efter en farmor?

Prinsessan Christina svarar snabbt.

– Mycket lite, ärligt talat. De har nog varit lite oroliga. Ska du verkligen göra något av det där?

I efterhand ångrar prinsessan Christina att hon inte frågade sin farfar mera om Daisy, och att hon inte heller bad sin mamma att berätta mera om sitt liv.

– Jag gick ju förbi Oscar Björcks stora helfigursporträtt av farmor i gröna salongen i slottet tusentals gånger, men jag frågade inte, och farfar visade inga tecken på att vilja tala om Daisy, och jag frågade heller aldrig min mamma om hennes liv.

Något att tänka på i dessa coronatider, säger hon.

– Fråga de äldre innan det är för sent. Be dem berätta hur det verkligen var.