Programledaren Adam Alsing död i covid-19

Adam Alsing avled på onsdagen. I en kommentar tackar Adam Alsings familj den personal som vårdat honom.

”Det är med stor sorg och enorm saknad vi tvingas meddela att vår älskade Adam inte längre finns med oss. Efter ett par veckors kamp mot covid-19 avled Adam under onsdagen.

Familj och anhöriga vill tacka den fantastiska personalen som gav Adam vård under hans vistelse på Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill också vädja om respekt av vårt privatliv under denna tid av sorg och stillhet”, skriver familjen i kommentaren, som skickas till DN via Daniel Lagerqvist, kommunikationschef på Discovery Networks.

Adams Alsings familj ber även om respekt för sorgearbetet och skriver att de inte kommer lämna några fler kommentarer.

Adam Alsing föddes 1968 i Karlstad. Han har sedan tidigt 1990-tal varit en välkänd tv- och radioprogramledare, och lett flera stora produktioner i TV4, TV3, Kanal 5, Rix FM och NRJ.

Adam Alsing har lett flera stora tv-produktioner under de senaste decennierna. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Det här känns fruktansvärt och fullständigt overkligt. Alla mina tankar går till hans familj, säger programledaren Agneta Sjödin om beskedet att Adam Alsing gått bort.

Hon arbetade med Adam Alsing för programmet ”Tur i kärlek” i början av 1990-talet, och även senare vid Kristallengalan.

– Jag gillade verkligen att arbeta med honom. Han var schysst, rolig, stabil, snäll och väldigt allmänbildad. En fantastisk människa, säger Agneta Sjödin.

Det senaste året har Adam Alsing varit programledare för NRJ:s morgonprogram. Han hördes också i den egna podden ”Adam och kompani”. Kollegorna i podden, Vanessa Falk och Daniel Breitholtz, skriver i ett inlägg: ”Vi älskar dig!”.

NRJ Morgon har publicerat ett inlägg på Instagram efter att dödsfallet bekräftats: ”Vår kära kollega och vän Adam Alsing har tragiskt gått bort. Det är otroligt smärtsamt och våra tankar går till Adams familj. Vila i frid Adam, vi glömmer dig aldrig”, står det i inlägget.

– Det är helt overkligt att det kan bli så här. Usch, jag är fortfarande i chock. Tankarna går till hans familj, världens finaste killar och frun, det måste vara hemskt för dem, säger Anders Timell, som programledde radioprogrammet ”Äntligen morgon” tillsammans med Alsing mellan 2004 och 2011, till TT.

Timell minns kollegan som en varm och kärlekfull person.

– Adam var som ett stort ymnighetshorn av kärlek, det fanns ingen han inte brydde sig om. Han var en enormt fin person på alla sätt och vis, det gick alltid att prata med honom och han hade alltid tid för både mig och andra. Om någon kom fram på stan hade han alltid tid att prata eller hjälpa till.

Programledaren Gry Forssell arbetade under flera år tillsammans med Adam Alsing i radioprogrammet ”Äntligen morgon” på Mix megapol. Hon skriver i ett inlägg i sociala medier att Adam Alsing lämnar ett stort tomrum efter sig.

Adam Alsings liv och karriär 1968 Adam Alsing föddes i Karlstad 1990 inledde Adam Alsing sin karriär, i programmet ”Twist and shout” i den då nystartade kanalen TV4 2000 blev han programledare för ”Big Brother” som sändes på kanal 5, han ledde programmet i fem år i rad 2004 belönades Adam Alsing med priset Guldörat, som då hette Stora radiopriset, i kategorin Årets Morgonshow Privat Lokalradio 2010 fick han åter priset. Alsing arbetade då på Mix megapol och prisades för bästa manliga programledare 2011 började talkshowen ”Adam Live” sändas på TV3. Redan 1993 hade Adam Alsing en talkshow i kanalen, programmet hette då ”Adam” 2019 började han höras i NRJ:s morgonprogram 2020 den 15 april avled Adam Alsing i sviterna av covid-19. Han blev 51 år Visa mer

Texten uppdateras.