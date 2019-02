Protester mot opiatfilantroper på Guggenheimmuseet

Rotundan till det Frank Lloyd Wright-ritade museet i New York fylldes på lördagseftermiddagen med pamfletter som liknade recept på läkemedlet oxykodon, under varumärket Oxycontin.

Pappersarken slängdes ned från byggnadens översta våningar av en grupp som ifrågasätter att amerikanska kulturinstitutioner tar emot pengar av familjen Sackler. Den New York-baserade familjen har via företaget Purdue Pharma tjänat miljarder dollar på försäljning av oxykodon, ett kraftigt morfinderivat som skrivits ut i stor omfattning i USA de senaste åren.

Det smärtstillande läkemedlet är starkt beroendeframkallande och utskrifter av det sägs vara den huvudsakliga orsaken till USA:s snabbt växande opiatepidemi. 49.000 personer dog enligt officiella siffror i överdoser av olika opiatdroger i USA 2017, jämfört med under 20.000 tio år tidigare.

Familjen Sackler skänker årligen stora summor pengar till lärosäten och kulturinstitutioner i hela världen. Bland annat Yaleuniversitetet, brittiska Royal Academy och Albert and Victoria-museet har tagit emot gåvor, skriver The New York Times.

Ansiktet utåt för protestgruppen är fotokonstnären Nan Goldin. På grund av en skada i hälen fick hon recept på läkemedlet, som hon kom att bli beroende av. Vid ett tillfälle var hon nära att dö i en överdos. Goldin, som själv tog olika droger som yngre, hamnade i slutändan på ett rehabiliteringscenter där hon blev fri beroendet, skriver The Guardian.

– Jag vill att Guggenheim och andra offentligt ska ta avstånd från Sacklerfamiljen och inte ta emot pengar från dem. Och jag vill att de tar bort deras namn från museerna, sade Goldin på museet i lördags, enligt den brittiska tidningen.

