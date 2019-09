Psykisk ohälsa i centrum när Jonas Hassen Khemiris bok blir tv-serie

När ”Allt jag inte minns” börjar är huvudpersonen Samuel redan död. Förtexterna dyker upp medan kameran cirkulerar kring en vit, krockad Saab med en ung, livlös man bakom ratten. En olycka? Eller var krocken med ett träd egentligen ett självmord?

”Allt jag inte minns” handlar om hur Samuels chockade mamma försöker bringa klarhet i sin sons eventuella självmord. Hon söker upp hans närmaste vänner Vandad och Laide, en smågangster med kort stubin och en stram, framgångsrik affärsadvokat. Det framgår snart att vännernas respektive berättelser om Samuel skiljer sig lika skarpt åt som deras personligheter.

– Det är en berättelse om en förälder som försöker få reda på vad som har hänt med hennes son. Och varför det har hänt. Det handlar om kärlek och svek men också om hur vi alla kan uppleva en annan människa på väldigt olika sätt. Min unika vän kan vara någon helt annan individ för en annan person, säger Armand Mirpour, som spelar Samuel i dramats tillbakablickar.

Bild 1 av 2 Pablo Leiva Wenger Foto: Svante Örnberg Bild 2 av 2 Armand Mirpour och Siham Shurafa har två av huvudrollerna i ”Allt jag inte minns”. Foto: Nicklas Thegerström Bildspel

Första gången Samuel och Laide träffar varandra är på Migrationsverket, där Samuel arbetar som nyanställd handläggare och meddelar Laide att hennes asylsökande kollega inte kommer att få stanna i Sverige. Det är ett inslag i berättelsen som Armand Mirpour kan relatera till. Han flyttar stolen närmare, frågar om det känns okej, och börjar berätta.

– Jag var själv flykting. Jag flydde hit med min mamma från Iran när jag var två år och minns fortfarande tiden när vi bodde på flyktingförläggning. Vi blev utvisade från Sverige och – får man säga det nu, jag vet inte? – vi levde som papperslösa. I flera år, fram tills jag var sex. Mitt livs första skådespel var att kliva in på ett dagis i Skellefteå och låtsas att jag hette Johannes, säger Armand Mirpour, med en blick som inte viker och ord som kommer snabbt.

Filminspelningen blev en djupt personlig resa för Armand Mirpour, som i Samuels relation till sin far påmindes om relationen till sin egen pappa, kvar i Iran.

– Allt jag minns av honom är ett par håriga armar, men jag har alltid någonstans saknat honom och kände allt starkare att jag någon gång ville åka tillbaka till mitt hemland och i alla fall skaka hand med honom. Innan han dör. Och så fort vi blev klara med inspelningen ringde de mig från Iran och sa att min pappa hade dött. Jag kunde inte fälla en tår. Jag kände bara tomhet, säger han.

Många tittare lär känna igen Armand Mirpour från tv-serien ”Boys”, där han också spelade en öppen och sårbar ung man i rollen som den drömmande Söderhipstern Leo. Hans motspelare Siham Shurafa lär vara ett nytt ansikte för desto fler. Hennes väg in i skådespelaryrket började relativt sent i livet.

– Jag stod på golvet på NK och tänkte att det här kan väl inte vara allt. Sedan fick jag en roll i en kortfilm och efter det var det omöjligt att gå tillbaka till golvet. Det är tio år sedan och nu har jag kunnat leva på mitt skådespeleri sedan sju år tillbaka. Det har varit ungefär 50-50 mellan film och teater, berättar hon.

Bild 1 av 2 Samuel och Laide. Foto: Ola Kjelbye/SVT Bild 2 av 2 Laide och Samuel. Foto: Ola Kjelbye/SVT Bildspel

Siham Shurafa säger sig vara född med språköra. Förutom modersmålet svenska talar hon engelska, franska, arabiska och lite spanska – vilket knappast har varit någon nackdel på den nya yrkesbanan. I filmroller har hon hittills talat engelska, arabiska och kurdiska.

För henne handlar ”Allt jag inte minns” framför allt om vad människor inte visar utåt.

– Det som Instagramstoryn inte berättar om. Sådant man skäms över eller inte vågar dela när man är i sitt vardagsliv. Min karaktär blir tvungen att blottlägga sitt egentliga liv när Samuels mamma börjar skrapa på det liv som Laide tror sig ha. Det är ett liv som man kanske inte alltid är beredd att stå för, säger hon.

Också Pablo Leiva Wenger tycker att spänningen mellan människors yttre och inre stämmer bra in på hans egen roll som den motvillige torpeden Vandad. Inför inspelningen biffade han upp sig på All stars gym under ledning av kickboxarproffset Joakim Karlsson. Under inspelningstiden bar han också flera fejktatueringar på skalpen. Han kände blickarna på stan.

– Jag kunde inte dölja tatueringarna under en huvudbonad, eftersom det skulle nöta bort dem snabbare. Men sedan märkte jag att jag kunde dra fördel av tatueringarna i rollen, för jag tänkte att Vandad kanske är en sån som har svårt att ha ögonkontakt med folk. Och tatueringarna blev en distraktion för folk i omgivningen, så att Vandad slapp den där ögonkontakten. Han är en person som håller allting inom sig hela tiden. Låter ingenting pysa ut. Han har levt hela sitt liv så fram tills han träffar Samuel, berättar Pablo Leiva Wenger.

Det är Jonas Hassen Khemiris Augustprisbelönade roman från 2015 som ligger till grund för tv-serien. I ett uppmärksammat Sommarprogram berättade han för ett par månader sedan om romanens verkliga bakgrund, om känslan av att gå sönder efter att en nära vän tagit livet av sig. ”Allt jag inte minns” blev Jonas Hassen Khemiris första långa roman på nio år.

”Alla frågar sig om Samuel ville ta livet av sig eller om kraschen var en olycka. Alla hoppas att han inte gjorde det med flit. Jag tror att jag skrev den för att jag var tvungen att få tillbringa lite tid i det där hoppet. I drömmen om att allt kunde ha varit annorlunda”, berättar han.

Ur ett socialt perspektiv kan ”Allt jag inte minns” ses som ytterligare en aktuell tv-serie om psykisk ohälsa bland unga. Tidigare har tittarsuccéer som ”Tretton skäl varför” (2017) och ”Störst av allt” (2019) tagit upp det växande samhällsproblemet.

– Jag är så tacksam för att få vara del av något som lyfter stigmat kring mental ohälsa. Inte bara för att jag själv lidit av svår ångest och kämpat med depression i flera år, utan också för att jag har haft vänner som påminner om Samuel, säger Armand Mirpour.