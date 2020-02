Psykoanalysen är tillbaka – nu längtar allt fler unga efter divanen

Jag ligger raklång på divanen, stirrar upp i taket och försöker frenetiskt att fiska upp något juicy ur mitt själslivs allra dunklaste vrår. Det kommer… ingenting. Minuterna går. Tystnaden är obekväm, faktiskt olidlig.

Att tala fritt och spontant, hävdade psykoanalysens grundare Sigmund Freud, kan få bortträngda minnen, känslor och fantasier att flyta upp till ytan och hjälpa oss att förstå vilka vi egentligen är.

Men där på divanen – nåväl, en modest resårmadrass med grått överkast – famlar jag bara i vardagens alla trivialiteter. Hade jag öppnat munnen nu, hade både jag och han som sitter bakom mig förstått vilken banal människa jag egentligen är, tänker jag.

Jag är på mitt livs första psykoanalys, för att försöka förstå hemligheten bakom den mytomspunna terapiformen. Det är förstås helt fel strategi. Det upplyser även Johan Eriksson mig om, när jag mejlar för att boka in en prova på-analys på hans mottagning på Östermalm. Det finns inga genvägar eller snabba resultat inom psykoanalysen – det är dess själva poäng.

Man bör helst gå 4-5 gånger i veckan under många års tid. En session på 45 minuter kostar 800 kronor hos Johan Eriksson. Enkel matematik visar inte bara att psykoanalys är en väldigt dyr syssla (även om priset kan justeras efterhand). Den är också orimligt tidskrävande. Dessutom vet man inte ens när man är klar, eftersom den, till skillnad från nyare former av terapi, inte är tidsbestämd på förhand.

Så varför är jag då så nyfiken?

I dag framstår Freuds överdrivna intresse för sexualdriften som daterat

Läkaren Sigmund Freud föddes 1856 och var verksam i de borgerliga kretsarna i Wien vid förra sekelskiftet. Med kliniska studier på sina divanliggande patienter utvecklade han sina teorier om människans medvetande som – tillåt mig att vara kortfattad här – skiljer det medvetna från det omedvetna. Freud menade att alla handlingar, även de vi upplever att vi gör utan avsikt, som att drömma, glömma eller råka säga något fel, betyder något. Psykiska problem grundar sig i barndomsupplevelser som vi sedan trängt bort. Genom samtal, menade Freud, kan de inre konflikterna bearbetas och läkas.

Hans teorier spred sig snabbt över världen och har haft en enorm betydelse för psykologins utveckling under större delen av 1900-talet, men under 90-talet ökade skepsisen mot psykoanalysen. I dag framstår Freuds överdrivna intresse för sexualdriften, med sitt penisavund och oidipuskomplex, som daterat. Hans metoder har dömts ut som ovetenskapliga och fasats ut ur den subventionerade terapin.

I stället har kognitiv beteendeterapi ihop med antidepressiva mediciner, som i dag äts av en miljon svenskar, slagit igenom på bred front. Kbt är kostnadseffektivt, resultatinriktat, mätbart och fokuserar på här och nu – i stället för psykoanalysens dåtid och lätt ältande om varför.

Färre söker i dag till de psykoanalytiska utbildningarna jämfört med under storhetstiden på 1970-talet och 80-talet, enligt Svenska psykoanalytiska föreningen. Eftersom psykoanalytikerna är privatpraktiserande, och sekretess råder, är det omöjligt att svara på vem – och hur många – som faktiskt går i psykoanalys, även om vissa tendenser kan skönjas: Fler kvinnor än män. Vanligare i storstäderna. En övervikt av personer i kontaktyrken och konstnärliga yrken. Och fler unga än tidigare.

Alla terapier passar förstås inte alla, förklarar psykoanalytikern Anna Krantz diplomatiskt. Konflikten mellan de två psykologiska förgreningarna tycks ha stillats på senare år, och de jag intervjuar poängterar att både medicinering och kbt förstås är bra för vissa sjukdomsbilder. Ändå beskrivs psykoanalysen som unik i sitt uttryck.

– Den är associativ till sin natur. Syftet är inte anpassning, det är att nå frigörelse, sin unika egenart som människa. En analytiker bör ha inställningen att ”intet mänskligt är mig främmande”, säger Krantz.

Illustration: Beata Boucht

Första gången jag hör talas om psykoanalytikern Johan Eriksson är i en artikel i tidskriften Fokus med rubriken ”Du osköna nya normopatvärld” som handlar om vår stora längtan efter att framstå som normala. Begreppet normopat, myntat av psykoanalytikern Christopher Bollas, beskriver en person vars mål är att passa in och bli som alla andra. Normopatens psykologiska försvar är att fly utåt, inte att söka sig inåt och bli introvert.

I takt med sociala mediers framväxt har personlighetstypen blivit allt vanligare. Det går att tala om en utbredd ”psykofobisk” livshållning, en rädsla för det inre livet, när tiden mellan tanke och handling i dag blir allt kortare. På bekostnad av egensinnighet och kreativitet – och på sikt demokratin, hävdar Johan Eriksson som intervjuas i artikeln.

Har denna själsliga förflackning i tillvaron lett till ett nytt uppsving för Freud, undrar jag när jag ringer upp, ett par veckor innan jag ligger på hans divan.

– Den ständigt uppkopplade tillvaron matar de infantila sidorna av vårt själsliga liv och gör oss okänsliga för existentiella problem, moraliska konflikter och samhällskriser. Det här har folk börjat inse och reagera på, säger Johan Eriksson.

Utöver sin mottagning är han även chefredaktör för den psykoanalytiska kulturtidskriften Divan, och ser ett växande intresse för terapiformen. Om inte den mest traditionella ”flera gånger i veckan”-analysen så åtminstone längre, mer djupgående terapi som utforskar det komplexa och irrationella i människan.

Bland unga humaniorastudenter har Freud och hans efterföjare – Jacques Lacan, Judith Butler, Slavoj Zizek – länge betraktats som superstars. Numera har hippa bokförlag som Tankekraft börjat ge ut psykoanalytisk litteratur och när Svenska psykoanalytiska föreningen anordnar seminarier på ABF drar de fulla hus.

I poddar som ”Rendering unconscious”, med Stockholmsbaserade psykoanalytikern Vanessa Sinclair, intervjuas kollegor och andra intellektuella. Och i Malmö (tidigare Lund) finns sedan flera år tillbaka föreningen Aning som anordnar populära psykoanalytiska föreläsningsserier med inbjudna konstnärer. Majoriteten av besökarna är unga. Liknande föreningar finns även i Göteborg och Stockholm.

Psykoanalysens påverkan på 1900-talskonsten går inte att överskatta. Föreställningen om det omedvetna och människors driftsliv laddade seklets kultur: allt ifrån surrealisternas drömtydning och praktiserande av automatisk skrift, till den moderna romanens inre monologer och filmkonst av regissörer som Alfred Hitchcock till Woody Allen.

I min millennial-generation finns en stark längtan efter att binda sig vid något långvarigt

På 00-talet har själva terapisessionen fått en ny och framträdande roll i fiktionen, bland annat genom tidiga, tongivande tv-serier som ”Sopranos”, ”Mr Robot”, ”In treatment” och den israeliska föregångaren ”Be tipul”, som använt psykoanalytisk terapi på olika sätt för att skapa komplexitet hos personerna och därmed skapa för dramaturgin nödvändiga konflikter.

Ett av de vackraste bevisen är Vigdis Hjorths roman ”Arv och miljö”, där den första sessionen hos analytikern blir berättelsens vändpunkt. Det är då huvudpersonen Bergljot inser att meningen som hon dittills alltid börjat sin livsberättelse med – ”Vi var fyra syskon, jag var älsklingsbarnet” – varit en lögn. Först när hon lyckas formulera sitt barndomstrauma blir hon fri.

I dag talar plötsligt kändisar återigen om hur de fått avgörande hjälp genom psykoanalysen. I självbiografin ”Born to run” skrev Bruce Springsteen för första gången öppet om sina depressioner och berättade hur han reste sig igen tack vare psykoanalytisk terapi. En liknande resa har Robyn gjort, som i en stor intervju i New York Times häromåret berättade om hur hon under sex års tid, fyra gånger i veckan, gick till en sjuttioårig analytiker som läkte både livskris och skaparkramp (”Jag ville ha någon äldre, någon som inte var imponerad”, säger hon i intervjun).

Vad beror det här nya suget efter psykoanalys på?

Sigmund Freud Läkare, författare och psykoanalysens grundare. Föddes 1856 i Freiberg, nuvarande Tjeckien. Var äldst av åtta syskon i en judisk familj, fadern var ullhandlare. Studerade medicin i Wien, fördjupade sig bland annat i kokainets effekter. 1985–86 följde han den berömda professorn Jean Martin Charcots föreläsningar om hysteriska kvinnor i Paris. 1886 öppnade Freud sin privatklinik i Wien och behandlade nervsjuka kvinnor genom hypnos. Några år senare började han i stället lyssna på deras ”fria associationer”. 1900 kom den banbrytande boken ”Drömtydning”. Han skrev 5 klassiska fallstudier: Dora, Råttmannen, Lille Hans, Schreber och Vargmannen. Andra viktiga verk: ”Studier i hysteri” (1895), ”Vardagslivets psykopatologi” (1904), ”Jaget och detet” (1923) ”Vi vantrivs i kulturen” (1930). Freuds verk brändes på nazisternas bokbål 1933. När Österrike anslöts till Nazityskland flydde han till London där han avled 1939. Visa mer

Kanske ligger svaret i min egen millennialgeneration, där en stark längtan efter att binda sig vid något långvarigt finns. Något som verkligen tar en i anspråk och fyller ens liv med mening, i tider då samhället värderar vetenskap och rationalitet på bekostnad av känsla och intuition.

Intresset för att gå all in märks tydligt i min egen krets, där vänner beskriver alla turer inom den offentliga vårdens terapi, med sina torftiga skattningsformulär och hemläxor, som intellektuella återvändsgränder. Bot på psykologiska och existentiella kriser söker vi i stället genom att gå i kyrkan, hålla på med yoga och meditation, nörda i metafysik, ta psykedeliska droger och ayahuasca. Eller gå i psykoanalys. Det bör förstås sägas att många tillhör den kulturella medelklassen och inte lider av några grövre psykiska problem.

En bekant som under många år gick i analys beskriver det som den mest förlösande perioden i hennes liv. Precis som många andra är hon hemlighetsfull och privat kring erfarenheterna. När jag ställer frågan om hur man vet när man är klar, svarar hon kryptiskt: ”Man bara vet.”

Hon hade inget emot att det krävde både bundenhet och uppoffringar. Att ta ett lån för att köpa en bil räknas knappast som uppseendeväckande – att låna pengar för sin egen själsliga utvecklings skull är betydligt mer provocerande. Inte heller var det strikta schemat, som gjorde henne knuten till samma geografiska plats under många år, något som störde. En gång ville hon resa bort på ett yogaläger i två veckor. Resan diskuterades länge och ingående med analytikern. Till slut kom de fram till att det ”inte vore lämpligt”.

Illustration: Beata Boucht

I takt med att åren gick ersatte hennes analytiker den sociala roll en partner har i en kärleksrelation – att upprätthålla det dagliga samtalet. Något annat behov av kärlek, åtminstone på ett platoniskt och själsligt plan, fanns inte.

Wera von Essen är författare till den autofiktiva romanen ”En debutants dagbok” där berättarjaget går i psykoanalys, vilket von Essen även gör privat. Även hon beskriver psykoanalysen som en kärlekshandling. I senkapitalismens syn på romantiska relationer som slit-och-släng-kultur, där vetskapen om att någon lite bättre alltid kan finnas ett högersvep bort och där vår anknytningsförmåga trubbats av, åtar sig en analytiker att stå kvar så länge analysanden behöver.

Det går förstås att diskutera huruvida den sortens ekonomiskt villkorade kärlek är att betrakta som äkta. Samtidigt, menar von Essen, finns det en trist cynism mot sann generositet i dag.

– Den typen av generositet som exempelvis kyrkan står för, eller andra som viger sitt liv åt att tjäna. Det finns en läkning i att knyta an till någon som lovar att stå kvar.

Jag läser Ottessa Moshfeghs nyutkomna roman ”Ett år av vila och avkoppling” (som snart ska bli film) och börjar fantisera om, om inte ett liv i letargisk dvala, så åtminstone ett där osäkra jobbanställningar, resande och ständigt utbytbara kärleksrelationer ersätts av en asketisk tillvaro med divanen som det dagliga altaret. Det unga, rika och vackra berättarjaget i romanen tar i stället hjälp av sömntabletter för att sova bort ett år – och lyckas faktiskt med experimentet. Hela boken, inklusive den horribelt oengagerade Dr Tuttle som lättvindigt skriver ut alla mediciner, går att läsa som satir över kbt-samhällets avtrubbning av verkliga känslor.

Fiktionens få kbt-skildringar är ofta ironiska. Men poeten och psykoanalytikern Ulf Karl Olov Nilsson menar att man kan läsa exempelvis Lars Noréns dagböcker, som Norén själv har beskrivit som ”behavioristiska”, som exempel på en sorts kbt-kultur. De innehåller inga analyser av livsproblem utan befinner sig på symtomens ytliga nivå, utan att gräva i det förflutna.

De kan ställas mot Karl Ove Knausgårds autofiktiva romansvit ”Min kamp” som beskrivits som ”en öppen psykoanalys på offentlighetens divan” (Expressen). I den avslutande delen menar Knausgård att det är den allt mer fiktionaliserade samtiden som gör att han kände sig tvingad att skriva:

”Skulle jag skriva en roman måste den handla om verkligheten, så som den egentligen var. Betraktad av en som var fånge i den med kroppen, men inte med sinnet som var fångat i nåt annat. Den starka önskan att stiga upp ur det trivialas kvalmighet och in i de storas klara och skarpa luft.”

Många som går i analys beskriver möjligheten till tystnad som en av de viktigaste aspekterna

Att analysen, som aldrig ger några enkla svar och ofta fungerar mer dekonstruktivt i relation till livshistorien, varit konstnärligt fruktbar är förståeligt.

– För mig handlar det väldigt mycket om att inte fly från allt som är grumligt och ovisst, som vi så ofta vill, säger författaren Wera von Essen. Jag ser det som ett sätt att bli verklig.

Många som går i analys beskriver också möjligheten till tystnad som en av de viktigaste aspekterna. Tystnaden kan få vara under hela sessionen om man känner för det. Det blir intressant i förhållande till den kreativa skapandeprocessen, där tystnad, väntan och vila är lika viktiga beståndsdelar som flöde.

– Jag måste vänta in rösten. Om det är något som också allt skapande handlar om, så är det väntan. Oerhörda mängder väntan… Det är därför jag inte kan skriva på beställning.

Efter just oerhörda mängder väntan på divanen bryts äntligen tystnaden av en röst som inte är min. Johan Eriksson uppmanar mig att inleda:

– Du måste känna att det här verkligen är din timme, att jag finns här för din skull.

Jag inser att min prova på-psykoanalys är resultatet av min samtidsprogrammerade hjärna, skapad för att tänka i projektform, snabbt kunna dra slutsatser, bocka av och sedan gå vidare. Det enda jag lyckas bocka av på divanen är freudianska försvarsmekanismer: Intellektualisering, projicering, rationalisering, förskjutning… Plus några cyniska skämt.

Plötsligt blir jag väldigt trött. Nu är jag ju på en plats med någon som faktiskt åtar sig att lyssna på min ”triviala kvalmighet”.

Och långsamt börjar min röst att tala.

Läs fler texter av Kajsa Haidl till exempel om psykisk ohälsa i musikbranschen