Publiksuccén på Nationalmuseum håller i sig

Den 13 oktober nyöppnade Nationalmuseum efter att ha varit stängt i fem år för ombyggnad och renovering. Ljusinsläppet, färgerna och den nya presentationen av museets stora samlingar uppmärksammades stort och hyllades av en nästan enig kår av konstkritiker.

Nu visar det sig att omgörningen av det dryga 150 år gamla museet också är en publiksuccé som håller i sig.

Helgen då museet nyöppnade för sex veckor sedan var besöksantalet 7.000-8.000 per dag och därefter har inte skett någon dramatisk minskning. Nu är det omkring 5.000 personer som dagligen vill besöka Nationalmuseum från fredag till söndag. Vid öppningstid i söndags var kön så lång att den ringlade runt hörnet mot gamla ingången till restaurang Atrium. Flera besökare valde att vända och några lämnade kön efter en tids väntan. Även på vardagar brukar det vara kö vid öppningstid klockan 11, berättar Lena Eriksson, chef för pedagogiska enheten.

– Det känns som att vi är i intressets mittpunkt just nu. Vi har kö vid öppning i stort sett alla dagar. Det är både folk som vill besöka oss och folk som kontaktar oss och vi får massor av mejl, samtal och bokningar, säger Lena Eriksson.

Museet hade räknat med ett ökat publiktryck, men inte i den här nivån. Det företag som anlitats för att hjälpa till med köhanteringen har fått fortsätta. Helgdagar kan det vara upp till en och en halv timmes kötid för att komma in i museet för de som anländer på förmiddagen. Den som vill förkorta väntetiden gör bäst i att komma efter lunch.

– Har man möjlighet att styra sitt besök är det bäst att komma på eftermiddagen och framåt kvällen, då köerna vanligtvis har minskat. Köerna är längst strax efter öppningstid på helgerna.

De 400 låsbara skåp där besökare kan förvara kläder och väskor räcker inte till, utan delar av matsäcksrummet har fått göras om till en bemannad garderob. För att hantera det stora besöksantalet krävs en större personaltäthet än museet hade räknat med.

– Att det kommer jättemycket folk är otroligt roligt, men det tar resurser. Fler besökare ger ökade kostnader i allt från städning till personaltäthet. Vi vill att besöket ska bli så bra som möjligt trots trängseln.

Inne i museet kan det vara extra trångt vid 1500- och 1600-talskonsten, eftersom många besökare vill ta sig igenom den nya så kallade tidslinjen i kronologisk ordning. Ett nytt populärt inslag på museet är barnutställningen Villa Curiosa, där besökaren får stiga in i ett förunderligt hem och leta ledtrådar som leder vidare ut till konsten i andra delar av museet. För att komma in i Villa Curiosa på helgerna får man numera hämta ut en gratisbiljett till ett halvtimmeslångt tidsintervall då maximalt 36 personer vistas i utställningen samtidigt. Där får besökarna också bekanta sig med sex förmågor som är bra att ha med sig i konstens värld – något som också lockat många vuxna in i barnutställningen:

– Vi har fått införa en begränsning om max en vuxen per barn. Vi vill att det ska kunna vara en bra familjeupplevelse, men riktar oss framför allt till barn i åldrarna 6-10 år.

Ytterligare en förändring som genomförts efter öppningen är att de guidade grupperna minskats från 30 till 25 personer för att inte skapa problem med trängsel. Guidningen sker också med hjälp av hörlurar för att alla deltagare ska höra ordentligt. På vardagar är det många skolelever som kommer till Nationalmuseum och tills vidare undanber sig Nationalmuseum vuxna grupper som kommer med egen guide.

– Vi kan tyvärr inte tillåta egna guidade grupper. Det är helt enkelt för mycket folk för att det ska fungera när folk står och pratar spontant i större grupper, säger Lena Eriksson.

Nationalmuseum är ett av statens museer med gratis inträde. Den fria museientrén återinfördes 2016 och ledde då till en besöksökning med 50 procent på merparten av de centrala museerna.