Queen-gitarrist säger nej till festival för grävlingarnas skull

Jakten på grävlingar görs i syfte att kontrollera spridningen av bovin tuberkulos, bTB. En sjukdom som kan drabba vilda djur, nötkreatur och husdjur. Människor löper dock ingen betydande risk.

Glastonburyfestivalens grundare, mjölkbonden Michael Eavis, stöder projektet – vilket fått Brian May att vägra spela på festivalens kommande 50-årsjubileum, rapporterar The Guardian. Eavis kallar Brian May för en ”fara för lantbruket”. Gitarristen kallar jakten för en ”tragedi och ett brott mot djurriket”.

May är medgrundare till djurrättsorganisationen Save Me som också bekämpar den brittiska rävjakten.