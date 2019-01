R Kelly uppges petas av sitt skivbolag

I samband med dokumentären ”Surviving R Kelly” som sändes på tv i USA i början på året har polisen inlett en utredning mot artisten. R Kelly anklagas nu för sexuella övergrepp, men också för att ha försökt hota sina offer till tystnad.

Anklagelserna blev droppen för skivbolaget Sony Music som nu sparkar artisten, uppger New York Times och hänvisar till källor med insyn i ärendet.

Det är dock inte första gången R Kelly anklagas för sexuella brott. Under mitten av 1990-talet anklagades artisten av flera kvinnor som hävdade att han utnyttjade dem sexuellt när de endast var 15 år gamla.

År 2002 åtalades han för barnpornografi, då en videoinspelning visade, enligt åklagaren, artisten ha samlag med en 14-årig flicka. R Kelly friades dock då flickan i inspelningen vägrade att vittna.

Trots anklagelserna kunde R Kelly fortsätta med sin karriär och samarbetade med flera tunga artister som Jay-Z, Lady Gaga och Chance the Rapper.

Även artistens manager Henry James Mason har hamnat i blåsväder, rapporterar New York Times. Under fredagen lämnade han in sig till polisen efter att ha varit efterlyst. Managern anklagas nu för att ha hotat en man, vars dotter tros bo med R Kelly.

För polisen har mannen berättat att han har försökt kontakta sin dotter, då ska managern ha hotat mannen och sagt att han skulle göra illa mannen och hans familj. Managern ska också dödshotat mannen, enligt New York Times.

