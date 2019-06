Geto Boys-rapparen Bushwick Bill är död

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Nyheten spreds redan under söndagskvällen svensk tid, men dementerades då av rapparens familj, som sade att han ”kämpade för sitt liv”. Tidigt under måndagsmorgonen bekräftade rapparens talesperson att han har gått bort.

Richard Stephen Shaw, som han egentligen hette, föddes 1966 i den jamaicanska huvudstaden Kingston. Han inledde sin karriär i Houstonrappgruppen Geto Boys år 1986, där han till en början var dansare och blev känd under namnet ”Little Billy” på grund av sin kortvuxenhet.

Under sin tid i Geto Boys låg han bland annat bakom hitlåten ”Damn it feels good to be a gangsta”. Han figurerar på det kontroversiella omslagsfotot till gruppens album ”Can't be stopped”, fotograferad i en sjukhussäng efter att han skjutits i ögat och varit nära att dö. Geto Boys anses också ha lagt grunden för hiphopsubgenren horrorcore med skivan ”Grip it! On that other level”.

Shaw dog av den bukspottkörtelcancer som han insjuknat i under början av 2019. Han blev 52 år gammal.